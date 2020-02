Budget 2020-2021 : une occasion d'augmenter l'efficience et la valeur des services en santé

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Medtech Canada dévoile son mémoire à l'occasion des consultations prébudgétaires 2020-2021. En résumé, Medtech Canada demande au gouvernement de repenser les façons de faire dans le domaine de la santé et des services sociaux et de profiter de cette occasion pour orienter le Québec vers un système fondé sur la valeur et l'innovation.

Cette nouvelle orientation doit se traduire par le biais d'un nouveau règlement sur les approvisionnements en santé qui doit favoriser la mise en place d'un processus d'attribution des contrats publics fondé sur la valeur. Également, le gouvernement du Québec se doit de valoriser les innovations provenant des petites et moyennes entreprises (PME) québécoises dans le domaine des sciences de la vie et ainsi leur permettre de réaliser leurs premières ventes à l'intérieur de la province. En effet, ce domaine est très important pour l'économie québécoise et le gouvernement se doit de jouer un rôle constructif pour faire du Québec un marché de choix dans ce secteur. Il doit profiter de ce nouveau règlement pour en faire un outil de développement économique majeur.

« La vision que nous proposons aujourd'hui consiste à stimuler l'écosystème québécois pour faire de notre province un endroit sans pareil pour y développer des technologies médicales et y démarrer une entreprise. Elle s'inscrit dans un contexte budgétaire propice à la maximisation du potentiel économique québécois. Nous espérons que les recommandations seront accueillies favorablement puisqu'elles correspondent toutes à des priorités ou des engagements évoqués par le présent gouvernement », déclare M. Benoît Larose, vice-président de Medtech Canada pour le Québec.

Voici les principales recommandations de Medtech Canada en lien avec la publication du budget 2020-2021 :

La rédaction d'un nouveau règlement sur les approvisionnements en santé afin de mettre en place un processus d'attribution des contrats publics fondé sur la valeur;

Favoriser l'implantation d'un fonds de capital-risque spécialisé pour les technologies médicales;

Lancer un programme pour couvrir les dépenses encourues pour la négociation d'ententes de distribution des technologies médicales exportatrices;

Doter l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) des moyens requis pour appuyer concrètement le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Bureau de l'innovation.

Vous pouvez consulter le mémoire de Medtech Canada à l'adresse suivante : https://cdn.ymaws.com/medtechcanada.org/resource/resmgr/government_submissions/MedtechCanada_Memoire_prebud.pdf

Medtech Canada est l'association de l'industrie canadienne des technologies médicales. Elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 12 000 emplois au Québec. Depuis plus de 40 ans, Medtech collabore avec les gouvernements et les patients afin de contribuer à l'amélioration de la santé de la population et à la pérennité du système de soins de santé.

