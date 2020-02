Budget 2020-2021 : une occasion d'assurer la compétitivité du secteur québécois des grains

LONGUEUIL, QC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) dévoilent aujourd'hui leurs recommandations au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, en prévision du budget 2020-2021 de son gouvernement. Au cours des derniers mois, les conflits commerciaux, la pénurie de main-d'œuvre, les conditions climatiques difficiles et le manque de soutien gouvernemental ont grandement affecté la compétitivité des producteurs et productrices de grains au Québec. En effet, il est reconnu par la grande majorité des acteurs de l'industrie que les programmes disponibles sont mal adaptés au secteur des grains et menacent sa compétitivité.

Alors que les producteurs américains bénéficient d'une aide financière massive de leur gouvernement, les producteurs du Québec, quant à eux, ont dû vivre avec les impacts du conflit entre les États-Unis et la Chine, suivi de la décision de la Chine d'abandonner ses achats de canola, ce qui a occasionné des conséquences négatives sur l'ensemble des céréales et des oléagineux. Ils ont également dû jongler avec les conditions climatiques difficiles qui ont bouleversé les récoltes, particulièrement le maïs et le soya. Sans oublier des attentes sociétales toujours en croissance. Malgré les multiples demandes formulées aux gouvernements, aucune solution durable n'a été mise de l'avant pour l'instant.

Il importe également de rappeler les pertes en lien avec la crise du propane dues aux mesures de rationnement découlant de la grève au Canadien National (CN), évaluées à au moins 5 millions de dollars.

« Au cours des dernières années, nous avons vu fondre à vue d'œil le niveau de soutien économique du gouvernement face à nos compétiteurs. En plus, nous avons vécu cette année l'une des pires récoltes de la dernière décennie. Le gouvernement du Québec se doit d'utiliser le budget 2020-2021 comme un déclencheur afin de soutenir la compétitivité de notre secteur et de permettre aux producteurs de s'ajuster aux nouvelles conditions qui régissent notre industrie » affirme M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

Les principales recommandations des Producteurs de grains du Québec en lien avec l'élaboration du budget 2020-2021 sont les suivantes :

Que toutes les interventions gouvernementales à l'endroit du secteur de la production de grains (sécurité du revenu, agroenvironnement, fiscalité agricole, etc.) s'inscrivent dans un esprit d'obtention par les producteurs d'une rétribution d'une juste valeur pour leur production et appliquent le plus possible la notion de réciprocité vis-à-vis des producteurs d'ailleurs dans le monde, notamment en reconnaissance des besoins de compétitivité du secteur ;

Compenser les coûts de la politique sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et mettre en place des protocoles d'évaluation des émissions spécifiques au secteur des grains, pour permettre aux producteurs de bénéficier des crédits carbone ;

Mettre en place un fonds de soutien afin d'aider les producteurs de grains québécois qui vivent les répercussions d'une guerre commerciale entre le gouvernement canadien, la Chine et les États-Unis.

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

