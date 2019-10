Buckingham Sports Properties Company annonce l'acquisition du Sportplexe Pierrefonds

TORONTO et MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Buckingham Sports Properties Company annonce aujourd'hui l'acquisition du Sportplexe Pierrefonds, un complexe de quatre patinoires comprenant 130 000 pieds carrés et situé à Montréal. L'aréna offre toutes les commodités modernes, dont notamment un resto-bar, une boutique d'équipements professionnels et des installations d'entraînement. L'aréna se trouve sur un terrain de 12 acres à Pierrefonds.

« Nous sommes fiers d'étendre nos activités à Montréal avec cette acquisition, qui apporte à Buckingham l'une des arénas à quatre patinoires les plus modernes de la région. Buckingham a de solides antécédents marqués de succès dans l'exploitation et l'amélioration d'arénas à travers l'Ontario et nous sommes heureux de pouvoir continuer à bâtir sur notre succès à Montréal. » dit John Cook, vice-président de Buckingham Sports.

À propos de Buckingham Sports

Buckingham Sports Properties Company est une filiale indirecte de The InterTech Group Inc. détenue à 100% et basée à North Charleston, Caroline du Sud. Buckingham Sports est l'un des plus importants exploitants d'arénas au Canada. La société est propriétaire et exploite elle-même trois arénas à Toronto (Scotiabank Pond, Westwood Arena et Chesswood Arena) ainsi que des arénas à Cambridge et à London en Ontario, et le Sportplexe Pierrefonds au Québec.

SOURCE Buckingham Sports Properties Company

Renseignements: John Cook, Buckingham Sports, (416) 675-7604; Robert Johnston, The InterTech Group, Inc., (843) 744-5174