Bubble Skincare, la marque des bonnes vibrations, de la peau éclatante et des formules approuvées par les dermatologues, est ravie de débarquer officiellement chez Shoppers Drug Mart (Pharmaprix)! À partir d'aujourd'hui, les Canadiens et Canadiennes peuvent facilement se procurer leurs produits de soins de la peau haute performance préférés tant en magasin qu'en ligne, ce qui rend plus facile que jamais d'obtenir une peau saine et radieuse sans avoir à payer le prix d'un produit de luxe. Enracinée dans la communauté, la société Bubble met ses soins de la peau abordables, efficaces et développés avec des dermatologues à la portée d'un plus grand nombre de personnes à travers le pays. Faisons confiance à Bubble, Canada!

La mission de Bubble est simple : offrir au plus grand nombre des soins de la peau de haute qualité, testés par des dermatologues, non testés sur les animaux et végétaliens, qui soient à la fois accessibles et abordables. La fondatrice Shai Eisenman a constaté à l'origine qu'il y avait une lacune dans la disponibilité de soins de la peau de prestige efficaces et abordables, et l'importance que Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) accorde depuis longtemps à la commodité en fait le partenaire canadien idéal. Cette initiative marque une étape clé dans l'engagement de Bubble à fournir des soins de la peau cliniquement prouvés et axés sur la communauté à un public plus large et plus diversifié.

« Cela nous ravit de proposer les soins de la peau Bubble à la population canadienne », déclare Shai Eisenman, fondatrice de Bubble Skincare. « En seulement quatre ans, nous sommes passés d'une marque de vente directe aux consommateurs à une présence mondiale, avec plus de 17 000 magasins sur trois continents. Notre partenariat avec Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) nous permet d'offrir à un plus grand nombre de personnes des soins de la peau accessibles et de grande qualité, soutenus par une expertise dermatologique de confiance. »

Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est le partenaire idéal pour le lancement de Bubble, car la chaîne offre une plateforme de confiance à l'échelle nationale. Connu pour sa solide réputation dans le domaine de la santé et de la beauté, le revendeur permet aux Canadiens et Canadiennes d'accéder facilement aux solutions de soins de la peau efficaces de Bubble, tant en ligne qu'en magasin. Ce partenariat permet à Bubble de toucher un public plus large et d'offrir des formules de haute qualité à encore plus de Canadiens et Canadiennes.

« Chez Shoppers (Pharmaprix), nous nous engageons à offrir ce qu'il y a de mieux en matière de beauté à tous les Canadiens et Canadiennes et nous savons que nos clients comptent sur nous pour répondre à leurs divers besoins en matière de soins de la peau », déclare Irene Doody, vice-présidente, Gestion de catégories, Beauté de masse, Shoppers Drug Mart (Pharmaprix). « C'est pourquoi cela nous ravit d'offrir à Shoppers (Pharmaprix) les produits de Bubble Skincare non testés sur les animaux et testés par des dermatologues, qui s'ajoutent aux grandes marques mondiales disponibles en magasin et en ligne. Que vous soyez déjà passionné•e de beauté ou que vous commenciez à l'explorer, Shoppers (Pharmaprix) est la destination par excellence pour les produits de beauté et les soins de la peau au Canada. »

Bubble propose une vaste sélection de produits essentiels pour les soins de la peau , conçus pour être à la fois doux et efficaces, et convenant à tous les types de peau et à tous les âges. Que vous ayez besoin d'hydratation, de traitements ciblés ou de renforcement de la barrière cutanée, chaque produit est formulé avec des ingrédients de première qualité tels que l'acide hyaluronique, le niacinamide et les peptides, afin de garantir des résultats optimaux.

Disponible dès aujourd'hui chez Shoppers Drug Mart (Pharmaprix), l'assortiment comprend les produits suivants :

Huile nettoyante First Class , 21,99 $

, Gel nettoyant Fresh Start , 21,99 $

, Crème nettoyante et hydratante Soft Launch , 21,99 $

, Brume tonique rééquilibrante Bounce Back , 16,99 $

, Sérum hydratant avec acide hyaluronique + peptides Water Slide, 22,99 $

Sérum de tonicité et texture à la Vitamine C + Niacinamide Day Dream, 22,99 $

Crème éclaircissante pour les yeux Morning Rays , 18,99 $

, Crème hydratante Slam Dunk , 20,99 $

, Crème hydratante à l'eau Cloud Surf , 20,99 $

, Gel hydratant équilibrant Level Up , 20,99 $

, Huile apaisante pour le visage Float On , 24,99 $

, Masque de nuit hydratant Over Night, 24,99 $

Suivez Bubble Skincare @bubble sur les réseaux sociaux et magasinez en ligne et en magasin chez Shoppers Drug Mart (Pharmaprix). Pour plus d'informations sur Bubble Skincare, visitez hellobubble.com

À propos de Bubble Skincare

Bubble, l'une des marques mondiales de soins de la peau qui connaît la croissance la plus rapide, s'est donné pour mission d'offrir au plus grand nombre des soins de la peau de prestige cliniquement efficaces. Pour ce faire, la marque pratique des prix nettement inférieurs à ceux des autres marques de soins de la peau de prestige et développe ses produits avec des dermatologues de renom afin de garantir la meilleure qualité des formules et de l'expérience produit, ainsi que l'efficacité des produits. Bubble a également crée une communauté engagée de plus de 70 000 obsédé•es des soins de la peau qui donnent leur avis sur les formules de la marque, les noms des produits et même ses emballages éclatants. Dans le cadre de son engagement pour le bien- être de sa

communauté, Bubble reverse une partie des ventes en ligne à des organisations à but non lucratif qui soutiennent les jeunes adultes confronté•es à des problèmes de santé mentale. Les produits Bubble sont disponibles sur Hellobubble.com et dans plus de 19 000 magasins de détail en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Australie.

SOURCE Bubble Skincare

Demandes des médias : Alexandria Horvat-Becevello, [email protected]