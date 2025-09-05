MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») confirme que le conseil d'administration de BTB (le « conseil ») a pris connaissance du communiqué de presse publié le 4 septembre 2025 concernant une offre publique d'achat partielle lancée par Ewing Morris Fleetwood LP, un véhicule d'investissement géré par Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. (« Ewing Morris »), visant à acquérir jusqu'à 8 000 000 parts (« parts ») de BTB au prix de 3,80 $ par part.

Le Fonds a été informé à ce sujet pour la première fois par Ewing Morris le 3 septembre 2025. Le conseil examine attentivement l'offre publique d'achat partielle et en évaluera le bien-fondé.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 73 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com.

