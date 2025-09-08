MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») souhaite mettre à jour ses porteurs de parts relativement à l'offre publique d'achat partielle lancée par Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. (« Ewing Morris ») visant à acquérir jusqu'à 8 000 000 de parts de BTB (« parts ») au prix de 3,80 $ par part. L'offre publique d'achat partielle prend fin le 30 septembre 2025 à 17 h (heure normale de l'Est).

Le conseil des fiduciaires de BTB (le « conseil »), après consultation auprès de ses conseillers juridiques et financiers, a décidé à l'unanimité de ne formuler AUCUNE RECOMMANDATION quant à l'acceptation ou au refus de l'offre publique d'achat partielle.

Le conseil encourage les porteurs de parts à prendre leur propre décision quant à l'acceptation ou non de l'offre publique d'achat partielle, et à consulter leurs conseillers financiers et fiscaux avant de prendre une décision.

Aucun porteur de parts n'est tenu d'accepter ou de déposer ses parts dans le cadre de l'offre publique d'achat partielle. Un porteur de parts a le droit de ne rien faire et de ne pas accepter l'offre.

BTB n'est pas associé à Ewing Morris et ne formule aucune recommandation quant au dépôt des parts des porteurs en réponse à l'offre.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 73 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

