MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « FPI ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre 2025 se terminant le 30 septembre 2025 (le « troisième trimestre »).

« Les résultats du troisième trimestre reflètent la croissance continue des revenus locatifs de BTB, des opérations plus solides et un rythme soutenu de nos activités de location à travers l'ensemble du portefeuille », déclare Michel Léonard, président et chef de la direction de BTB. « Nos activités de location ont généré des résultats positifs, en totalisant 151 956 pieds carrés de renouvellements de baux et 128 679 pieds carrés de nouveaux baux conclus au cours du trimestre. L'augmentation du taux moyen des renouvellements de baux s'est élevée à 14,5 % pour ce trimestre. Pour la période cumulative de neuf mois de l'année, cette augmentation s'est établie à 11,3 %. Le taux d'occupation a atteint 91,5 % ce trimestre, en hausse de 30 points de base par rapport au trimestre précédent, reflétant l'impact positif de nos initiatives stratégiques en matière de location. Comparativement au même trimestre de 2024, l'occupation a diminué de 80 points de base, principalement en raison du départ prévu d'un locataire industriel à Edmonton, pour lequel des démarches sont déjà entreprises afin de louer l'espace.

Le montant ajusté des FPEA par part¹ a augmenté pour atteindre 10,1 ¢ pour le trimestre, soit une hausse de 4,1 % par rapport à la même période l'an dernier. Pour la période de neuf mois de l'année, le montant s'est établi à 29,9 ¢ par part, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à la période correspondante de 2024. Ces deux augmentations témoignent de l'efficacité et de la discipline de notre gestion de capital. Les produits locatifs pour le trimestre ont atteint 32,9 millions de dollars, en hausse de 1,1 % par rapport au même trimestre l'an dernier. Le résultat d'exploitation net selon la comptabilité de trésorerie (REN selon la comptabilité de trésorerie)¹ a connu une hausse de 4,2 % par rapport au même trimestre de 2024, en totalisant 20,1 millions de dollars. Cette progression positive est principalement attribuable à l'augmentation des loyers lors des renouvellements de baux, à des améliorations opérationnelles, ainsi qu'à un paiement de 1,1 million de dollars reçu suivant une résiliation de bail par un locataire industriel dont le départ était prévu à la fin du premier trimestre 2026.

En juillet 2025, nous avons également poursuivi notre stratégie d'optimisation de portefeuille avec la vente d'un immeuble de bureaux dans la ville de Québec (Québec) pour un produit total de 10,5 millions de dollars, excluant les frais de transaction et les ajustements. Suivant la clôture du troisième trimestre, nous avons également disposé d'un petit immeuble commercial situé à Terrebonne (Québec), dans lequel le Fonds détenait une participation de 50 %, pour un produit total de 3,1 millions de dollars, excluant les frais de transaction et les ajustements.

Nous demeurons axés sur la stabilité et la création de valeur à long terme de notre portefeuille, tout en conservant une vision opportuniste pour naviguer dans l'environnement économique actuel. Grâce à une situation financière saine et une activité locative soutenue, nous entamons le dernier trimestre en bonne position, témoignant de la résilience continue de notre portefeuille. »

RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS AU 30 SEPTEMBRE 2025

Nombre total de propriétés : 73

73 Superficie locative totale : 6,0 millions de pieds carrés

6,0 millions de pieds carrés Valeur totale des actifs : 1,3 milliard de dollars

1,3 milliard de dollars Capitalisation boursière : 330 millions de dollars (prix unitaire de 3,74 $ au 30 septembre 2025

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Périodes closes les 30 septembre Trimestres

2025 2024 Taux d'occupation commis (%) 91,5 % 92,3 % Nouveaux baux signés (en pi²) 128 679 18 713 Baux renouvelés à terme (en pi²) 89 995 47 109 Taux de renouvellement (%) 41,0 % 58,4 % Baux renouvelés par anticipation (en pi²) 61 961 207 803 Augmentation du taux moyen de renouvellement des baux 14,5 % 2,4 %

Au cours du trimestre, l'ensemble des activités de location du Fonds a totalisé 280 635 pieds carrés, comprenant le renouvellement de baux totalisant 151 956 pieds carrés ainsi que la conclusion de nouveaux baux totalisant 128 679 pieds carrés. La croissance du taux de loyer moyen des baux renouvelés au cours du trimestre à l'étude s'est établie à 14,5 %. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, la croissance du taux de loyer moyen des baux renouvelés s'est établie à 11,3 %. Le taux d'occupation du portefeuille s'est établi à 91,5 %, ce qui représente une augmentation de 30 points de base par rapport au trimestre précédent et une baisse de 80 points de base par rapport à la période correspondante de l'exercice 2024. La diminution du taux d'occupation est principalement attribuable au départ prévu d'un locataire industriel occupant une superficie de 24 014 pieds carrés à Edmonton, en Alberta. Le Fonds a déjà retenu les services d'une firme nationale de courtage commercial spécialisée dans le secteur industriel afin de louer l'immeuble.

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS

Périodes closes les 30 septembre Trimestres (en milliers de dollars, sauf pour les ratios et les données par unité) 2025 2024

$ $ Produits locatifs 32 876 32 505 Résultat d'exploitation net (REN) 19 866 18 753 Résultat d'exploitation net selon la comptabilité de trésorerie (REN selon la comptabilité de trésorerie) (1) 20 128 19 313 Bénéfice net et résultat global 9 501 5 470 Bénéfice net ajusté (1) 8 459 7 690 REN du portefeuille comparable selon la comptabilité de trésorerie (1) 19 967 19 165 FPE ajustés (1) 10 204 9 426 Ratio de distribution de FPE ajustés (1) 65,2 % 70,3 % Montant ajusté des FPEA (1) 8 993 8 581 Ratio de distribution du montant ajusté des FPEA (1) 74,3 % 77,2 % Nombre moyen pondéré de parts et de parts de catégorie B en circulation (en milliers) 88 966 88 321 RÉSULTATS FINANCIERS PAR UNITÉ



Bénéfice net et résultat global 10,7 ¢ 6,2 ¢ Bénéfice net ajusté (1) 9,5 ¢ 8,7 ¢ Distributions 7,5 ¢ 7,5 ¢ FPE ajustés (1) 11,5 ¢ 10,7¢ Montant ajusté des FPEA (1) 10,1 ¢ 9,7 ¢

Produits locatifs : Les produits locatifs se sont établis à 32,9 millions de dollars pour le trimestre considéré, ce qui représente une hausse de 0,4 million de dollars, ou 1,1 %, par rapport au trimestre correspondant de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, les produits locatifs ont totalisé 97,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,4 million de dollars, ou 0,5 %, comparativement à la période correspondante de 2024.

Les produits locatifs se sont établis à 32,9 millions de dollars pour le trimestre considéré, ce qui représente une hausse de 0,4 million de dollars, ou 1,1 %, par rapport au trimestre correspondant de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, les produits locatifs ont totalisé 97,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,4 million de dollars, ou 0,5 %, comparativement à la période correspondante de 2024. Résultat d'exploitation net (REN) : Le résultat d'exploitation net a totalisé 19,9 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 5,9 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le REN a totalisé 56,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1,5 % comparativement à la période correspondante de 2024.

Le résultat d'exploitation net a totalisé 19,9 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 5,9 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le REN a totalisé 56,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1,5 % comparativement à la période correspondante de 2024. Résultat d'exploitation net selon la comptabilité de trésorerie (REN selon la comptabilité de trésorerie) (1) : Le REN selon la comptabilité de trésorerie a totalisé 20,1 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 0,8 million de dollars, ou 4,2 %, par rapport au trimestre correspondant de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le REN selon la comptabilité de trésorerie a totalisé 59,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2,5 millions de dollars, ou 4,3 %, comparativement à la période correspondante de 2024. L'augmentation comptabilisée est attribuable aux éléments suivants : (1) la réception d'un paiement de 1,1 million de dollars déclenché par un avis de cessation de bail reçu d'un locataire industriel dont le départ est prévu pour la fin du premier trimestre de 2026, (2) un paiement de 1,0 million de dollars comptabilisé au premier trimestre de l'exercice à titre de pénalité de résiliation partielle reçue d'un locataire du secteur des immeubles de bureaux situés en banlieue, dont les locaux ont déjà été reloués par le Fonds et (3) les améliorations opérationnelles, les nouveaux baux conclus, une augmentation des taux de renouvellement des baux et l'augmentation contractuelle des loyers pour les baux existants représentant une augmentation de 0,4 million de dollars.

Le REN selon la comptabilité de trésorerie a totalisé 20,1 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 0,8 million de dollars, ou 4,2 %, par rapport au trimestre correspondant de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le REN selon la comptabilité de trésorerie a totalisé 59,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2,5 millions de dollars, ou 4,3 %, comparativement à la période correspondante de 2024. L'augmentation comptabilisée est attribuable aux éléments suivants : (1) la réception d'un paiement de 1,1 million de dollars déclenché par un avis de cessation de bail reçu d'un locataire industriel dont le départ est prévu pour la fin du premier trimestre de 2026, (2) un paiement de 1,0 million de dollars comptabilisé au premier trimestre de l'exercice à titre de pénalité de résiliation partielle reçue d'un locataire du secteur des immeubles de bureaux situés en banlieue, dont les locaux ont déjà été reloués par le Fonds et (3) les améliorations opérationnelles, les nouveaux baux conclus, une augmentation des taux de renouvellement des baux et l'augmentation contractuelle des loyers pour les baux existants représentant une augmentation de 0,4 million de dollars. Bénéfice net et résultat global : Le bénéfice net et le résultat global ont totalisé 9,5 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 73,7 % ou 4,0 millions de dollars, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le bénéfice net et le résultat global se sont établis à 23,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 17,1 %, ou 3,4 millions de dollars, par rapport à la période correspondante de 2024.

Le bénéfice net et le résultat global ont totalisé 9,5 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 73,7 % ou 4,0 millions de dollars, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le bénéfice net et le résultat global se sont établis à 23,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 17,1 %, ou 3,4 millions de dollars, par rapport à la période correspondante de 2024. REN du portefeuille comparable selon la comptabilité de trésorerie (1) : Pour le trimestre considéré, le REN du portefeuille comparable selon la comptabilité de trésorerie a augmenté de 4,2 % par rapport à la période correspondante de 2024. Pour la période de neuf mois, le REN du portefeuille comparable selon la comptabilité de trésorerie a augmenté de 3,7 % par rapport à la période correspondante de 2024.

Pour le trimestre considéré, le REN du portefeuille comparable selon la comptabilité de trésorerie a augmenté de 4,2 % par rapport à la période correspondante de 2024. Pour la période de neuf mois, le REN du portefeuille comparable selon la comptabilité de trésorerie a augmenté de 3,7 % par rapport à la période correspondante de 2024. FPE ajustés par part (1) : Les FPE ajustés se sont établis à 11,5 ¢ par part pour le trimestre, comparativement à 10,7 ¢ par part pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une hausse de 0,8 ¢ par part. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, les FPE ajustés se sont établis à 30,9 ¢ par part, contre 31,3 ¢ par part pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une baisse de 0,4 ¢ par part. Cette diminution est attribuable aux deux ajustements des revenus de loyer selon le mode linéaire hors trésorerie totalisant 1,8 million de dollars présentés précédemment et comptabilisés au deuxième trimestre de 2025, à savoir : 1) un ajustement de 1,6 million de dollars attribuable au bail de 2 ans négocié avec le groupe d'investisseurs qui a acheté Lion Electric et 2) un ajustement de 0,2 million de dollars attribuable au départ anticipé du locataire industriel Big Rig Trailers d'un immeuble situé à Edmonton, lequel a rapidement été entièrement reloué à long terme à XCMG Canada Ltd.

Les FPE ajustés se sont établis à 11,5 ¢ par part pour le trimestre, comparativement à 10,7 ¢ par part pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une hausse de 0,8 ¢ par part. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, les FPE ajustés se sont établis à 30,9 ¢ par part, contre 31,3 ¢ par part pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une baisse de 0,4 ¢ par part. Cette diminution est attribuable aux deux ajustements des revenus de loyer selon le mode linéaire hors trésorerie totalisant 1,8 million de dollars présentés précédemment et comptabilisés au deuxième trimestre de 2025, à savoir : 1) un ajustement de 1,6 million de dollars attribuable au bail de 2 ans négocié avec le groupe d'investisseurs qui a acheté Lion Electric et 2) un ajustement de 0,2 million de dollars attribuable au départ anticipé du locataire industriel Big Rig Trailers d'un immeuble situé à Edmonton, lequel a rapidement été entièrement reloué à long terme à XCMG Canada Ltd. Montant ajusté des FPEA par part (1) : Le montant ajusté des FPEA s'est établi à 10,1 ¢ par part pour le trimestre, comparativement à 9,7 ¢ par part pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une hausse de 0,4 ¢ par part, ou 4,1 %. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le montant ajusté des FPEA s'est établi à 29,9 ¢ par part, contre 28,0 ¢ par part pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une hausse de 1,9 ¢ par part, ou 6,8 %. L'augmentation pour la période de neuf mois s'explique par 1) l'augmentation de 2,5 millions de dollars du REN selon la comptabilité de trésorerie décrite précédemment, 2) une augmentation de 0,3 million de dollars des frais administratifs et 3) une progression de 0,6 million de dollars des charges financières nettes avant les ajustements de la juste valeur.

Le montant ajusté des FPEA s'est établi à 10,1 ¢ par part pour le trimestre, comparativement à 9,7 ¢ par part pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une hausse de 0,4 ¢ par part, ou 4,1 %. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le montant ajusté des FPEA s'est établi à 29,9 ¢ par part, contre 28,0 ¢ par part pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une hausse de 1,9 ¢ par part, ou 6,8 %. L'augmentation pour la période de neuf mois s'explique par 1) l'augmentation de 2,5 millions de dollars du REN selon la comptabilité de trésorerie décrite précédemment, 2) une augmentation de 0,3 million de dollars des frais administratifs et 3) une progression de 0,6 million de dollars des charges financières nettes avant les ajustements de la juste valeur. Ratio de distribution du montant ajusté des FPEA (1) : Le ratio de distribution du montant ajusté des FPEA s'est établi à 74,3 % pour le trimestre à l'étude, comparativement à 77,2 % pour la période correspondante de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le ratio de distribution du montant ajusté des FPEA s'est établi à 75,3 %, contre 80,3 % pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une baisse de 5,0 %.

: Le ratio de distribution du montant ajusté des FPEA s'est établi à 74,3 % pour le trimestre à l'étude, comparativement à 77,2 % pour la période correspondante de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, le ratio de distribution du montant ajusté des FPEA s'est établi à 75,3 %, contre 80,3 % pour la période correspondante de 2024, ce qui représente une baisse de 5,0 %. Dispositions : Le 11 juillet 2025, le Fonds a disposé d'un immeuble de bureaux situé au 1170, boulevard Lebourgneuf, à Québec, pour un produit total de 10,5 millions de dollars, excluant les frais de transaction et les ajustements. Pour conclure la transaction, le Fonds a accordé à l'acheteur un solde de vente de 1,0 million de dollars, arrivant à échéance le 24 mars 2027, à un taux d'intérêt de 5,0 %.

Le 30 octobre 2025, le Fonds a disposé de sa participation de 50% d'un petit immeuble de commerce de détail situé au 5791, boulevard Laurier, à Terrebonne, pour un produit total de 3,1 millions de dollars, excluant les frais de transaction et les ajustements.

_____________________________ (1) Mesure financière non-IFRS. Voir l'Annexe 1. Les mesures financières non conformes aux IFRS mentionnées n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et ces mesures ne peuvent être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs.

FAITS SAILLANTS BILAN ET LIQUIDITÉ

Périodes closes les 30 septembre Trimestres (en milliers de dollars, sauf pour les ratios et les données par unité) 2025 2024

$ $ Actifs totaux 1 255 512 1 243 918 Ratio d'endettement total (1) 56,8 % 58,3 % Ratio d'endettement hypothécaire (2) 51,2 % 52,5 % Taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires 4,39 % 4,33 % Capitalisation boursière 330 125 316 841 Valeur nette des actifs par unité (1) 5,60 5,43

Ratio d'endettement : Le Fonds a terminé le trimestre avec un ratio d'endettement total (1) de 56,8 %, enregistrant une baisse de 110 points de base par rapport au 31 décembre 2024. Le Fonds a terminé le trimestre avec un ratio d'endettement hypothécaire (2) de 51,2 %, soit une diminution de 160 points de base par rapport au 31 décembre 2024.

Le Fonds a terminé le trimestre avec un ratio d'endettement total de 56,8 %, enregistrant une baisse de 110 points de base par rapport au 31 décembre 2024. Le Fonds a terminé le trimestre avec un ratio d'endettement hypothécaire de 51,2 %, soit une diminution de 160 points de base par rapport au 31 décembre 2024. Trésorerie : À la clôture du trimestre, le Fonds détenait 5,5 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, et le montant disponible aux termes de ses facilités de crédit (3) était de 25,4 millions de dollars.

__________________________ (1) Mesure financière non-IFRS. Voir l'Annexe 1. Les mesures financières non conformes aux IFRS mentionnées n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et ces mesures ne peuvent être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs. (2) Il s'agit d'une mesure financière non-IFRS. Le ratio d'endettement hypothécaire est calculé en divisant l'encours des prêts hypothécaires par la valeur brute totale des actifs du Fonds moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. (3) Les facilités de crédit sont un terme utilisé qui fait le rapprochement avec les emprunts bancaires tels que présentés et définis dans les états financiers consolidés et les notes complémentaires du Fonds.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer »,

« avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous- entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire ou exigée par la loi applicable, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

ANNEXE 1 : RÉCONCILIATION DES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Mesures financières non-conformes aux IFRS

Certains termes et mesures utilisés dans le présent communiqué de presse sont énumérés et définis dans le tableau figurant ci-après, incluant les informations par part, si applicable, ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

Les règlements sur les valeurs mobilières exigent que ces mesures financières non conformes aux IFRS soient définies clairement et qu'on n'y accorde pas plus d'importance qu'aux mesures conformes aux IFRS. Les mesures financières non conformes aux IFRS mentionnées, qui sont rapprochées aux mesures conformes aux IFRS les plus semblables dans le tableau figurant ci- après, n'ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et ne sont donc pas comparables à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs.

MESURE NON

CONFORME AUX IFRS DÉFINITION Bénéfice net ajusté Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS qui débute avec le résultat net et le résultat global et supprime l'effet des éléments suivants : i) l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement; ii) l'ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés; iii) l'ajustement de la juste valeur des parts de catégorie B et iv) les coûts de transaction engagés à l'acquisition et à la disposition d'immeubles de placement et frais de remboursement anticipé. Le Fonds est d'avis qu'il s'agit d'une mesure utile de la performance opérationnelle, étant donné que les ajustements de la juste valeur peuvent grandement fluctuer en fonction du marché immobilier et que les coûts de transaction sont de nature non récurrente. Résultat

d'exploitation

net selon la

comptabilité

de trésorerie Le résultat d'exploitation net selon la comptabilité de trésorerie (« REN selon la comptabilité de trésorerie ») est une mesure financière non conforme aux IFRS qui correspond au résultat d'exploitation net, moins les éléments suivants : i) l'amortissement des incitatifs de location; et ii) l'ajustement des revenus de loyer selon le mode linéaire. Le résultat d'exploitation net selon la comptabilité de trésorerie est rapproché au REN, qui est la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. Le Fonds est d'avis qu'il s'agit d'une mesure utile de la performance opérationnelle et de la rentabilité de son portefeuille, car elle exclut les éléments hors trésorerie. REN du

portefeuille

comparable

selon la

comptabilité

de

trésorerie Le résultat d'exploitation net du portefeuille comparable selon la comptabilité de trésorerie est une mesure financière non conforme aux IFRS qui correspond au résultat d'exploitation net (« REN ») pour les propriétés détenues et exploitées par le Fonds pour toute la durée de l'exercice considéré et de l'exercice précédent, moins : i) l'amortissement des incitatifs de location et ii) l'ajustement des revenus de loyer selon le mode linéaire. La mesure conforme aux IFRS la plus comparable au REN du portefeuille comparable est le résultat d'exploitation. Le Fonds juge cette mesure utile, car la croissance du REN peut être évaluée sur son portefeuille en excluant l'incidence des acquisitions et des dispositions d'immeubles au sein du portefeuille pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent. Le Fonds utilise le REN du portefeuille comparable pour avoir une indication de la rentabilité de son portefeuille existant et de la capacité du Fonds d'augmenter ses revenus, de réduire ses coûts d'exploitation et de générer de la croissance interne. Le Fonds considère également qu'il s'agit d'une mesure utile de la performance sur le plan de l'exploitation et de la rentabilité de son portefeuille en excluant les éléments hors trésorerie.

MESURE NON

CONFORME AUX IFRS DÉFINITION Fonds provenant

de l'exploitation

(« FPE ») et FPE ajustés Les FPE sont une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la plupart des fonds de placement immobilier canadiens en fonction d'une définition normalisée établie par l'Association des biens immobiliers du Canada (« REALPAC ») dans son Livre blanc de janvier 2022 (le « livre blanc »). Les FPE sont définis comme le résultat net et le résultat global diminués de certains ajustements, sur une base proportionnelle, y compris : i) les ajustements de la juste valeur des immeubles de placement, des parts de SEC de catégorie B et des instruments financiers dérivés; ii) l'amortissement des incitatifs à la location; iii) les coûts de location additionnels; iv) les charges salariales de location; v) la rémunération fondée sur des parts et vi) les distributions sur les parts de SEC de catégorie B. Les FPE sont rapprochés au résultat net et au résultat global, qui sont les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables. Les FPE sont également rapprochés avec les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, une mesure conforme aux IFRS. Les FPE ajustés sont également une mesure non conforme aux IFRS qui débute avec les FPE et en soustrait l'incidence d'éléments non récurrents comme les coûts de transactions à l'acquisition et la disposition d'immeubles de placement et les frais de remboursement anticipé sur emprunts hypothécaires. Le Fonds est d'avis que les FPE et les FPE ajustés sont des mesures clés de la performance opérationnelle et permettent aux investisseurs de comparer ses performances passées. Fonds provenant

de l'exploitation

ajustés (« FPEA ») et Montant ajusté

des FPEA Les FPEA sont une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la plupart des fonds de placement immobilier canadiens en fonction d'une définition normalisée établie par l'Association des biens immobiliers du Canada (« REALPAC ») dans son livre blanc. Les FPEA sont définis comme les FPE diminués de : i) l'ajustement des produits locatifs selon la méthode linéaire; ii) la désactualisation des intérêts effectifs; iii) l'amortissement des autres immobilisations corporelles; iv) les charges de rémunération fondée sur des parts; v) la réserve pour dépenses d'investissement non récupérables et vi) la réserve pour frais de location non récupérés (liés aux charges de location régulières). Les FPEA sont rapprochées au résultat net et au résultat global, qui sont la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. Les FPEA sont également rapprochés avec les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, une mesure conforme aux IFRS. Les FPEA ajustés sont également une mesure non conforme aux IFRS qui débutent avec les FPEA et en soustraient l'incidence d'éléments non récurrents comme les coûts de transactions à l'achat et la disposition d'immeubles de placement et frais de remboursement anticipé sur emprunts hypothécaires. Le Fonds juge que les FPEA et les FPEA ajustés sont des mesures utiles des résultats économiques récurrents et qu'elles sont pertinentes pour comprendre sa capacité à s'acquitter de sa dette, à financer ses dépenses d'investissement et à verser des distributions aux porteurs de parts. FPE et FPEA par

part Et FPE ajustés

et FPEA ajustés

par part Les FPE et les FPEA par part ainsi que les FPE ajustés et les FPEA ajustés par part sont des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par la plupart des fonds de placement immobilier canadiens en fonction d'une définition normalisée établie par l'Association des biens immobiliers du Canada (REALPAC) dans son livre blanc. Ces ratios sont calculés en divisant les FPE, les FPEA, les FPE ajustés et les FPEA ajustés par le nombre moyen pondéré de parts et de parts de catégorie B en circulation. Le Fonds est d'avis que ces mesures sont des mesures clés de la performance opérationnelle qui permettent aux investisseurs de comparer ses performances passées en ce qui concerne un certain placement par part dans le Fonds.

MESURE NON

CONFORME

AUX IFRS DÉFINITION Ratio de

distribution des

FPE et des FPEA et Ratio de

distribution des

FPE ajustés et

des FPEA ajustés Les ratios de distribution des FPE et des FPEA et les ratios de distribution des FPE ajustés et des FPEA ajustés sont des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par la plupart des fonds de placement immobilier canadiens en fonction d'une définition normalisée établie par l'Association des biens immobiliers du Canada (REALPAC) dans son livre blanc. Ces ratios de distribution se calculent en divisant les distributions réelles par part par les FPE, FPEA, FPE ajustés et FPEA ajustés par part à chaque période. Le Fonds juge ces mesures utiles pour évaluer sa capacité de versement de distributions. Ratio

d'endettement

total Le ratio d'endettement total est une mesure financière non conforme aux IFRS du levier financier du Fonds, qui est calculée en prenant le total de la dette à long terme dont on soustrait la trésorerie, divisé par la valeur brute totale des actifs du Fonds déduction faite de la trésorerie. Le Fonds juge cette mesure utile, car elle est une indication de sa capacité à s'acquitter de ses dettes et de sa capacité à procéder à de futures acquisitions. Ratio

d'endettement

hypothécaire

total Le ratio d'endettement hypothécaire total est une mesure financière non conforme aux IFRS du levier financier du Fonds, qui est calculée en prenant le total des emprunts hypothécaires dont on soustrait la trésorerie, divisé par la valeur brute totale des actifs du Fonds déduction faite de la trésorerie. Le Fonds juge cette mesure utile, car elle est une indication de sa capacité à s'acquitter de ses emprunts hypothécaires et de sa capacité à procéder à de futures acquisitions.

MESURE NON

CONFORME AUX IFRS DÉFINITION Ratio de

couverture

des intérêts Le ratio de couverture des intérêts est une mesure financière non conforme aux IFRS qui est calculée en prenant le BAIIA ajusté et en le divisant par les charges d'intérêts, déduction faite des produits financiers (les charges d'intérêts excluent les frais de remboursement anticipé, l'accroissement des intérêts effectifs, les distributions sur les parts de catégorie B, l'accroissement de la composante passif non dérivé des débentures convertibles et l'ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés et des parts de catégorie B). Le Fonds juge cette mesure utile, car elle est une indication de sa capacité à s'acquitter de ses obligations liées aux charges d'intérêts pour une période donnée. Ratio de

couverture du

service de la

dette Le ratio de couverture du service de la dette est une mesure financière non conforme aux IFRS qui est calculée en prenant le BAIIA ajusté et en le divisant par les exigences du service de la dette, qui se compose des remboursements de capital et des charges d'intérêts, déduction faite des produits financiers (les charges d'intérêts excluent les frais de remboursement anticipé, l'accroissement des intérêts effectifs, les distributions sur les parts de catégorie B, l'accroissement de la composante passif non dérivé des débentures convertibles et l'ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés et des parts de catégorie B). Le Fonds juge cette mesure utile, car elle est une indication de sa capacité à s'acquitter de ses obligations liées aux charges d'intérêts pour une période donnée.

ANNEXE 2 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS - RAPPROCHEMENT TRIMESTRIEL

Fonds provenant de l'exploitation (FPE) (1)

Le tableau suivant présente le rapprochement entre le bénéfice net et le résultat global établi selon selon les normes IFRS et les FPE (1) pour les huit derniers trimestres :



2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 T-3 T-2 T-1 T-4 T-3 T-2 T-1 T-4 (en milliers de dollars, sauf les données par part) $ $ $ $ $ $ $ $ Bénéfice net et résultat global 9 501 6 194 7 608 18 847 5 470 7 272 7 153 1 734 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (1 269) (700) - (9 975) (283) - (6) 4 480 Ajustement de la juste valeur des parts de catégorie B 70 167 28 (174) 335 (21) 160 (42) Amortissement des incitatifs de location 854 836 797 966 807 704 690 641 Ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés 140 (176) 868 (760) 2 168 379 (325) 2 396 Charges salariales de location 482 525 466 739 535 433 591 401 Distributions sur parts de catégorie B 52 52 52 52 52 53 52 52 Rémunération fondée sur des parts (réévaluation du prix des parts) 357 201 61 (39) 342 63 409 (11) FPE (1) 10 187 7 099 9 880 9 656 9 426 8 883 8 724 9 651 Coûts de transactions à l'achat et la disposition d'immeubles de placement et frais de remboursement anticipé 17 266 - - - 266 201 37 FPE ajustés (1) 10 204 7 365 9 880 9 656 9 426 9 149 8 925 9 688 FPE par part (1)(2) (3) 11,5¢ 8,0¢ 11,1¢ 10,9¢ 10,7¢ 10,1¢ 10,0¢ 11,1¢ FPE ajustés par part (1) (2) (4) 11,5¢ 8,3¢ 11,1¢ 10,9¢ 10,7¢ 10,4¢ 10,2¢ 11,1¢ FFO payout ratio (1) 65,2 % 94,0 % 67,4 % 68,8 % 70,0 % 74,3 % 75,2 % 67,5 % (en milliers de dollars, sauf les données par part) 65,2 % 90,6 % 67,4 % 68,8 % 70,3 % 72,2 % 73,5 % 67,2 %

(1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS. Se reporter à l'Annexe 1. (2) En tenant compte des parts de catégorie B. (3) Le ratio des FPE par part est calculé en divisant les FPE (1) par les parts en circulation du Fonds à la clôture de la période (y compris les parts de catégorie B en circulation à la clôture de la période). (4) Le ratio des FPE par part est calculé en divisant les FPE (1) par les parts en circulation du Fonds à la clôture de la période (y compris les parts de catégorie B en circulation à la clôture de la période).

Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) (1)

Le tableau suivant présente le rapprochement entre les FPE (1) et les FPEA (1) pour les huit derniers trimestres :



2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 T-3 T-2 T-1 T-4 T-3 T-2 T-1 T-4 (en milliers de dollars, sauf les données par part) $ $ $ $ $ $ $ $ FPE (1) 10 187 7 099 9 880 9 656 9 426 8 883 8 724 9 651 Ajustement des produits locatifs selon la méthode linéaire (592) 1 500 (381) (374) (247) (183) (394) (197) Désactualisation des intérêts effectifs 383 367 580 402 391 361 308 310 Amortissement des autres immobilisations corporelles 37 17 18 21 17 17 17 20 Rémunération fondée sur des parts (6) 159 133 247 19 (95) (9) 159 Réserve pour dépenses d'investissement non récupérables (1) (658) (610) (688) (654) (650) (644) (653) (639) Réserve pour frais de location non récupérés (1) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) FPEA(1) 8 976 8 157 9 167 8 923 8 581 7 964 7 618 8 929 Coûts de transaction à la disposition d'immeubles de placement et frais de remboursement anticipé sur emprunts hypothécaires 17 266 - - - 267 201 37 FPEA ajustés (1) 8 993 8 423 9 167 8 923 8 581 8 231 7 819 8 966 FPEA par part (1) (2) (3) 10,1¢ 9,2¢ 10,3¢ 10,1¢ 9,7¢ 9,1¢ 8,7¢ 10,2¢ FPEA ajustés par part (1) (2) (4) 10,1¢ 9,5¢ 10,3¢ 10,1¢ 9,7¢ 9,4¢ 8,9¢ 10,3¢ Ratio de distribution des FPEA (1) 74,3 % 81,8 % 72,7 % 74,5 % 76,8 % 82,9 % 86,2 % 72,9 % Ratio de distribution des FPEA ajustés (1) 74,3 % 79,2 % 72,7 % 74,5 % 77,2 % 80,2 % 83,9 % 72,6 %

(1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS. Se reporter à l'Annexe 1. (2) En tenant compte des parts de catégorie B. (3) Le ratio des FPEA par part est calculé en divisant les FPEA (1) par le nombre de parts en circulation du Fonds à la clôture de la période (y compris les parts de catégorie B en circulation à la clôture de la période). (4) Le ratio du montant ajusté des FPEA par part est calculé en divisant les FPEA ajustés (1) par le nombre de parts en circulation du Fonds à la clôture de la période (y compris les parts de catégorie B en circulation à la clôture de la période).

ANNEXE 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS - RATIOS D'ENDETTEMENT

Ratios d'endettement

Le tableau suivant présente le sommaire des ratios d'endettement du Fonds aux 30 septembre 2024 et 2025 et au 31 décembre 2024 :

(en milliers de dollars) 30 septembre 2025 31 décembre, 2024 30 septembre, 2024

$ $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie (5 522) (2 471) (3 252) Emprunts hypothécaires en cours (1) 648 403 665 607 655 686 Débentures convertibles (1) 36 962 19 576 43 476 Facilités de crédit 34 144 44 298 28 171 Total de la dette à long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie (2) (3) 713 987 727 010 724 081 Valeur brute totale des actifs du Fonds moins la trésorerie et équivalents de

trésorerie (2)(4) 1 256 799 1 254 818 1 241 931 Ratio d'endettement hypothécaire (excluant les débentures convertibles et les facilités de crédit) (2) (5) 51,2 % 52,8 % 52,5 % Ratio d'endettement - Débentures convertibles (2) (6) 2,9 % 1,6 % 3,5 % Ratio d'endettement - Facilités de crédit (2) (7) 2,7 % 3,5 % 2,3 % Ratio d'endettement total (2) 56,8 % 57,9 % 58,3 %

(1) Avant les frais de financement non amortis et les ajustements non amortis au titre de la prise en charge liés à la juste valeur. (2) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS. Se reporter à l'Annexe 1. (3) La dette à long terme diminuée de la trésorerie et équivalents de trésorerie est une mesure financière non conforme aux IFRS, calculée comme étant le total : i) des emprunts hypothécaires à taux fixe; ii) des emprunts hypothécaires à taux variables; iii) du montant de capital de la débenture de série I; iv) du capital de la débenture de série I ajusté pour tenir compte de la composante non dérivée diminuée des options de conversion exercées par les détenteurs et v) des facilités de crédit diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable à la dette nette est la dette. (4) La valeur brute des actifs du Fonds diminuée de la trésorerie et équivalents de trésorerie est une mesure non conforme aux IFRS définie comme le total des actifs du Fonds majorés de l'amortissement cumulé des immobilisations corporelles et diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable à la valeur brute du total des actifs moins la trésorerie et équivalents de trésorerie est le total des actifs. (5) Le ratio d'endettement hypothécaire est calculé en divisant les emprunts hypothécaires impayés par la valeur brute totale des actifs du Fonds déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie. (6) Le ratio d'endettement - débentures convertibles est calculé en divisant les débentures convertibles par la valeur brute totale des actifs du Fonds déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie. (7) Le ratio d'endettement - facilités de crédit est calculé en divisant les facilités de crédit par la valeur brute totale des actifs du Fonds déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

