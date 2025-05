MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui que l'Assemblée générale annuelle des porteurs de parts (« l'AGA » ou « l'Assemblée ») se tiendra le mardi 10 juin, 2025.

DÉTAILS DE L'ASSEMBLÉE

AGM_2025 (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

BTB a le plaisir de vous accueillir à son AGA 2025 en présentiel. Veuillez noter les détails ici-bas relatifs à l'Assemblée.

DATE : Mardi 10 juin 2025 HEURE : 11 h HNE LIEU : Centre Mont-Royal, Salon Cartier (3e étage) 2200 rue Mansfield Montréal, Québec PRÉSENTATION : Une présentation sera téléversée sur le site web de BTB avant la tenue de l'Assemblée : https://www.btbreit.com/investors/presentations

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : Kassandra Antunes, Directrice du marketing et des communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]