MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») est fier d'annoncer que chaque candidat au poste de Fiduciaire dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation et de procurations datée du 8 mai 2023 a été élu Fiduciaire de BTB à l'Assemblée annuelle des porteurs de parts tenue à Montréal le 12 juin 2023.

Voici les détails de l'élection :

Candidat(e)

au poste de fiduciaire Résultat En faveur Abstention Nombre % Nombre % Jocelyn Proteau Élu 6 517 578 78,08 1 829 929 21,92 Jean-Pierre Janson Élu 6 419 219 76,90 1 928 288 23,10 Luc Martin Élu 6 518 229 78,09 1 829 278 21,91 Fernand Perreault Élu 6 475 895 77,58 1 871 612 22,42 Lucie Ducharme Élue 6 543 369 78,39 1 804 138 21,61 Sylvie Lachance Élue 6 565 606 78,65 1 781 901 20,42 Christine Marchildon Élue 6 525 552 78,17 1 821 955 21,83 Armand Des Rosiers Élu 6 468 820 77,49 1 878 687 22,51 Michel Léonard Élu 6 716 168 80,46 1 631 339 19,54

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle et extraordinaire sont présentés sur le site web de SEDAR (www.sedar.com).

BTB accueille un nouveau fiduciaire, M. Armand Des Rosiers

M. Des Rosiers compte plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement immobilier commercial dont 32 années au sein du Groupe Immobilier RBC Marchés des Capitaux. Actuellement directeur général de RBC Marchés des Capitaux, il a récemment annoncé qu'il quittera ce poste le 31 juillet 2023. À ce titre, il a dirigé une équipe de banquiers d'affaires impliqués dans les plus importantes transactions d'investissement et de financement en immobilier institutionnel au Québec. M. Des Rosiers a toujours œuvré dans un environnement dans lequel l'éthique, l'intégrité et la gouvernance étaient primordiales. En janvier 2023, il a obtenu la désignation IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés. Il est administrateur de Sclérodermie Québec et de la Fondation du Musée McCord. Membre du Barreau du Québec depuis 1978, il détient un baccalauréat en droit civil de l'Université McGill et une maîtrise en administration des affaires du Ivey Business School de Western University.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3 %.

