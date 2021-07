Acquise pour un prix d'achat de 15,25 millions $ (excluant les frais de transaction) et détenant une superficie locative brute d'approximativement 99 000 pieds carrés, la propriété est entièrement louée à Kore Outdoor Inc., un chef de file mondial dans la fabrication de produits de paintball de haute qualité. Étant producteurs de balles ainsi que d'équipement, Kore comble plusieurs segments de marché, offrant des produits d'entrée de gamme, jusqu'à la compétition professionnelle.

Kore Outdoor Inc. est une agglomération d'entreprises les plus importantes œuvrant dans l'industrie de paintball, occupant onze bureaux répartis à travers quatre pays. Produisant des milliards de balles de paintball par année, ils sont reconnus pour leurs marques réputées tels que Tippmann, Empire, Spyder, Vforce, JT and G.I. Sportz, pour ne nommer que ceux-ci. Situé à Montréal, Kore est le plus grand manufacturer de balles à paintball au monde.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 29 2021, BTB est propriétaire de 65 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,4 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB en date du 31 mars 2021 est d'environ de 924 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: M. Michel Léonard, Président & Chef de la Direction, (T) 514-286-0188 x228, (C) [email protected]; M. Mathieu Bolté, Vice-Président & Chef des Finances, (T) 514-286-0188 x244, (C) [email protected]

Liens connexes

www.btbreit.com