MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce que Daniel Fournier, membre du conseil des fiduciaires de BTB (le « conseil »), a avisé le conseil de sa décision de démissionner de son poste de fiduciaire, à compter d'aujourd'hui, pour devenir président exécutif d'Oxford Properties Group.

M. Fournier s'est joint au conseil en juin 2021 pour soutenir la stratégie de développement et de croissance de BTB. Sa vaste expérience dans le domaine de l'immobilier a profité à BTB.

Jocelyn Proteau, président du conseil et fiduciaire a déclaré : « Nous sommes reconnaissants de l'implication de Daniel dans l'élaboration et l'exécution d'un plan stratégique qui a permis à BTB de repositionner son portefeuille. Travaillant en étroite collaboration avec Daniel au cours des deux dernières années, je suis fier de ce que nous avons accompli en équipe. Au nom de notre conseil des fiduciaires, nous sommes très confiants dans la capacité de Daniel à diriger avec succès Oxford Properties et à dépasser les attentes ».

Nous tenons à le remercier pour sa contribution et son dévouement au développement et au succès de BTB et nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau défi qui l'attend.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de BTB à l'adresse www.btbreit.com.

