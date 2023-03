VALCOURT, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) est fière d'être en tête de l'industrie du bateau et des sports motorisés grâce à ses initiatives de promotion de la sécurité, de l'environnement et des bonnes pratiques de conduite dans le cadre de son programme Conduite responsable. Aujourd'hui, BRP élargit son impact en annonçant des partenariats de trois ans avec deux organisations tout aussi déterminées à encourager tous ceux qui conduisent de le faire de façon responsable : Tread Lightly! et RideSafe (sites web en anglais seulement).

« Le programme de Conduite responsable est né de notre conviction profonde que lorsque tous les conducteurs veillent les uns sur les autres, s'engagent dans des expériences sécuritaires et sont attentifs à l'environnement, ils aident à bâtir une communauté plus solidaire et à préserver nos terrains de jeux pour les générations futures, déclare Anne-Marie LaBerge, cheffe de la direction du marketing chez BRP. Nous prenons des mesures audacieuses pour encourager tous les conducteurs à rouler de manière responsable et nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux partenaires pour amplifier notre portée. En faisant équipe avec Tread Lightly! et RideSafe, nous susciterons des changements positifs et ferons en sorte que la prochaine aventure soit aussi bonne que la dernière. »

Tread Lightly!

Tread Lightly! est un organisme américain à but non lucratif dont la mission est de protéger et d'améliorer l'accès aux loisirs et les possibilités récréatives en faisant la promotion de l'éthique en plein air afin d'accroître le sens de la bonne utilisation chez chaque individu.

Dans le cadre de ce partenariat de trois ans, Tread Lightly! et BRP se sont engagés à élaborer deux formations et d'autres outils destinés à amener des transformations positives à travers le réseau mondial de concessionnaires de BRP et tous ses conducteurs. Les deux formations seront offertes en ligne et couvriront des sujets basés sur les trois piliers du programme Conduite responsable : sécurité, environnement et bonnes pratiques de conduite, et seront disponibles en français, en anglais et en espagnol.

« Au cours des dernières années, nous avons assisté à une croissance rapide des loisirs motorisés à travers les États-Unis. Chez Tread Lightly!, on entend souvent parler du besoin de mieux éduquer ces enthousiastes sur la façon d'être respectueux et responsables, dit Matt Caldwell, directeur exécutif de Tread Lightly! Ce partenariat avec BRP fournit à chaque amateur les outils nécessaires pour faire sa part et protéger le sport. »

RideSafe

La mission de RideSafe est de réduire de façon significative le nombre de blessures et de décès liés aux sports motorisés en incitant les enfants et les adultes à porter un casque et de l'équipement de sécurité adéquat et à obtenir une certification de sécurité avant d'utiliser un véhicule.

Au cours de ce partenariat de trois ans, RideSafe et BRP se sont engagés à éduquer les jeunes et leurs familles à devenir des conducteurs responsables. Pour accomplir cette mission, Hubert Rowland et son équipe visiteront des écoles dans le Wisconsin, le Minnesota, le Tennessee, l'Arizona, l'Utah, la Floride, le Texas et la Virginie-Occidentale.

« BRP est plus qu'une simple entreprise, c'est une équipe de personnes dévouées à créer un impact positif. Toute l'équipe incarne les qualités de leadership, d'humilité et de compassion, ce qui en fait un véritable chef de file dans l'industrie des sports motorisés » a déclaré Hubert Rowland, coureur et cofondateur de RideSafe.

« Notre partenariat avec BRP est essentiel pour éduquer les consommateurs sur les pratiques sécuritaires et promouvoir la conduite responsable. En combinant nos ressources mutuelles et en utilisant la voix et le talent de notre industrie, nous visons à attirer l'attention d'un large public, à lui donner les moyens de prendre des décisions éclairées sur les pratiques de conduite sécuritaires et à faire évoluer la culture pour que la sécurité soit la première priorité de chacun, déclare Kristen Almer, cofondatrice de RideSafe. Comme je le dis souvent, nos athlètes de sports motorisés et nos influenceurs sont formidables parce qu'ils sont des maîtres de la sécurité d'abord, et notre partenariat avec BRP est une étape cruciale pour faire de cet état d'esprit un état d'esprit universel. »

BRP s'est engagée à jouer un rôle encore plus important dans la vie de ses employés, de ses concessionnaires et de ses consommateurs dans le but de faire concrètement avancer les enjeux sociaux qui touchent les gens dans leur vie de tous les jours. En incluant les contributions Tread Lightly! et RideSafe, BRP a investi près de 1,5 million de dollars canadiens dans des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de son programme Conduite responsable au cours de la dernière année. Ces partenariats s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de BRP en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE25), qui consiste à promouvoir des changements positifs à l'échelle mondiale et à investir 1 % de ses bénéfices annuels avant impôt en soutien aux communautés d'ici 2025.

