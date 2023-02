« Nous sommes honorés de recevoir autant de reconnaissance de la part d'organisations distinguées de l'industrie. Notre volonté d'innover et notre approche de design inégalée font partie de notre ADN. Ces éléments, appliqués au développement de nos produits marins, nous permettent de briser l'uniformité et de rehausser l'expérience client. Ces résultats sont uniquement possibles grâce à nos équipes talentueuses qui travaillent sans relâche au succès de Rotax S et du Sea-Doo Explorer Pro 170 », mentionne James Heintz, directeur, Stratégie mondiale des produits, Sea-Doo et groupe Marin chez BRP.

ROTAX S : caché, silencieux et efficace

Disponible dans des configurations de 115 HP et 150 HP sur certains modèles Alumacraft, Manitou et Quintrex, le moteur Rotax S offre les mêmes avantages qu'un moteur hors-bord classique en plus de posséder trois atouts supplémentaires distincts : il est caché, il est silencieux et il est efficace. Puisqu'il est partiellement submergé sous l'eau et caché sous le bateau, aucun gros moteur hors-bord, câbles, conduites de carburant ou hélice ne sont apparents à l'arrière du bateau. Les familles peuvent donc avoir l'esprit tranquille tout en profitant d'un espace supplémentaire précieux de 20 % et d'une transition sécuritaire vers l'eau. De plus, le moteur Rotax S est doux et silencieux, peu importe la vitesse.

« Le Rotax S de BRP crée un espace supplémentaire sur le pont, traditionnellement occupé par un ou plusieurs moteurs hors-bord, puisqu'il est orienté horizontalement et disposé en partie sous la surface. Cela permet d'ajouter un vaste pont arrière tout en permettant d'incliner le moteur complètement hors de l'eau », a déclaré le juge Gary Reich.

Le moteur hors-bord Rotax est également efficace, avec une économie de carburant jusqu'à 20 % supérieure à celle des moteurs hors-bord classiques. Il s'agit également du moteur hors-bord à combustion le plus propre de sa catégorie, avec une réduction de 12 % des émissions qui font l'objet d'une déclaration obligatoire, et une réduction de 98 % du monoxyde de carbone au ralenti en comparaison avec d'autres grandes marques de moteur hors-bord.

Les plaisanciers profiteront d'un entretien de routine très simple et pratique et d'un coût total exceptionnel, avec des inspections seulement nécessaires chaque année, et aucun entretien programmé requis pendant les 5 premières années ou 500 heures. Le Rotax S ne nécessite aucun changement d'huile, et l'hivernage en une seule touche permet de prolonger la saison de navigation et d'éviter les factures d'entretien coûteuses.

Le Sea-Doo Explorer Pro 170: la voie vers un monde d'expériences

Le Sea-Doo Explorer Pro 170 est la motomarine la plus prête à l'aventure et prête à l'emploi conçue pour apporter plus de confort et de style au conducteur, au point de laisser la civilisation pour une aventure de plusieurs jours. Le modèle Explorer Pro 170 permet de naviguer dans de nouvelles eaux avec confiance et tranquillité d'esprit, car il est entièrement équipé de caractéristiques et de technologies spécifiques pour des eaux fluviales inexplorées. Les aventuriers peuvent s'en servir pour une exploration de quelques jours, grâce à ses grandes capacités de stockage, sa puissance de transport de charge avec économie de carburant et sa stabilité inégalée. Le Sea-Doo Explorer Pro 170 ajoute du confort dans le monde des motomarines afin que les conducteurs puissent partir à l'aventure peu importe les conditions que Dame Nature leur envoie.

« Le Sea-Doo Explorer Pro 170 est adapté aux longues aventures, il ouvre la porte à un tout nouveau marché et est susceptible d'attirer de nouveaux plaisanciers », a déclaré le juge Alfred Boer.

Manitou : la satisfaction du client avant tout

Avec un design supérieur et une expérience de navigation à bord inégalée, la nouvelle génération de Manitou a été conçue pour se surpasser à tous les égards et élever l'expérience sur l'eau à un tout autre niveau. L'engagement envers l'excellence ne s'arrête pas au design. Manitou a une fois de plus reçu un prix Customer Satisfaction Index (CSI) de la NMMA pour son excellent service à la clientèle.

