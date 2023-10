BRP MEGATECH REMPORTE DEUX PRESTIGIEUX PRIX LORS DU GALA DISTINCTION DESJARDINS

VALCOURT, QC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - BRP Megatech, une filiale de BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO), est fière d'avoir remporté deux prix prestigieux lors du 30e Gala distinction Desjardins organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan (CCIS). L'entreprise a été honorée pour ses réalisations exceptionnelles dans les catégories Investissement et Diversification économique, témoignant ainsi de son engagement envers l'innovation et le développement économique de la Ville. Ces prix ont été décernés par le comité de développement et d'accélération économique de la Ville de Shawinigan.

Isabelle Lortie, directrice générale de BRP Megatech, reçoit le prix Diversification économique au Gala Distinction Desjardins (Groupe CNW/BRP Inc.) BRP Megatech, une filiale de BRP inc. (Groupe CNW/BRP Inc.)

Michael Long, vice-président, Stratégie des systèmes manufacturiers, des technologies et de la qualité pour l'ensemble des opérations mondiales chez BRP, a exprimé sa fierté en déclarant : « Ces distinctions reflètent notre engagement constant à repousser les limites, à créer des solutions novatrices et à contribuer activement à la croissance et à la prospérité de notre communauté locale. Nous sommes résolument engagés à propulser le succès de BRP Megatech à travers l'innovation, la diversification de nos activités et la création d'emplois. J'aimerais également exprimer ma profonde gratitude envers nos employés, véritables piliers de notre succès. »

Dans la catégorie Investissement, BRP Megatech s'est vu décerner un prix en reconnaissance de son engagement continu envers l'innovation et le développement économique régional. Grâce à des investissements stratégiques dans la modernisation de ses réseaux et systèmes informatiques, l'amélioration technologique des lignes de production, ainsi que l'acquisition d'équipements de pointe pour ses laboratoires de recherche et développement, l'entreprise a stimulé l'innovation et la durabilité. Cette distinction témoigne de la contribution significative de BRP Megatech à la communauté de Shawinigan.

BRP Megatech a également reçu le Grand Prix Diversification économique, une catégorie dans laquelle il n'y avait pas de finalistes. Cette prestigieuse récompense est attribuée à une seule entreprise qui démontre une aptitude remarquable à innover et à se diversifier sur de nouveaux marchés et dans de nouveaux secteurs d'activité. L'entreprise a introduit avec succès de nouveaux produits et services, comme des pièces à la fine pointe de la technologie s'inscrivant dans le plan d'électrification des gammes de produits de BRP, qui ont répondu aux besoins changeants des consommateurs et ont ouvert de nouvelles opportunités commerciales, tout en renforçant sa capacité manufacturière à Shawinigan.

Cette double récompense est le reflet du travail acharné, de la vision stratégique et de l'engagement de chacun des membres de l'équipe de BRP Megatech. En seulement un an, l'effectif de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant de 250 à 410 employés. C'est une grande fierté d'être dorénavant le plus important employeur privé de la région.

À propos de Les Industries BRP Mégatech inc.

BRP Megatech est l'héritière de la compagnie Megatech Électro fondée en 1988 dans le secteur Grand-Mère, à Shawinigan. Au fil des ans, nous avons connu des changements de propriétaires et de noms, avant d'être acquis par BRP en octobre 2022. Aujourd'hui une filiale de BRP, chef de file mondial dans l'industrie des sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, nous nous spécialisons dans la recherche, le développement ainsi que la fabrication de composants électroniques et mécatroniques de pointe utilisés dans les produits récréatifs de BRP. Forte de nos quelque 410 employés, notre équipe met la recherche et le développement au profit de la transition vers la mobilité durable et d'un avenir propulsé à l'électricité.

www.brpmegatech.com

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

