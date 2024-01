VALCOURT, QC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) annonce aujourd'hui des changements à la structure organisationnelle des groupes Sports motorisés et Marin. Ces changements visent à maximiser l'efficacité et l'excellence opérationnelle, tout en tirant parti de l'expertise de ses dirigeants afin de mieux positionner la Société pour une croissance à long terme.

Les groupes Sports motorisés et Marin sont regroupés sous une même direction afin d'assurer un meilleur alignement, de créer des synergies et de permettre aux équipes de miser sur l'expertise fonctionnelle des deux entités d'affaires. Ce changement renforce l'engagement de BRP à générer une croissance durable et rentable tout en offrant une proposition de valeur probante à son réseau de concessionnaires et de distributeurs. Sandy Scullion, actuellement président du Groupe sports motorisés, est nommé au poste de président, Sports motorisés et Marin. À ce titre, M. Scullion assumera la responsabilité de la rentabilité (P&L) des deux entités, en plus de diriger les fonctions en lien avec les ventes au détail et les services mondiaux. Fort de ses 30 années d'expérience chez BRP, M. Scullion est un leader chevronné et visionnaire qui possède une connaissance approfondie de l'entreprise et du marché à l'échelle mondiale.

De plus, afin de maximiser nos gains d'efficacité et de rehausser notre excellence opérationnelle, BRP regroupe les opérations manufacturières des groupes Sports motorisés et Marin sous la direction de Patrick Dussault. M. Dussault, qui dirigeait déjà toutes les activités manufacturières du Groupe sports motorisés, est ainsi nommé au poste de premier vice-président, Opérations manufacturières mondiales, Sports motorisés et Marin. Par conséquent, M. Dussault devient membre du comité de direction de BRP. M. Dussault œuvre au sein de BRP depuis plus de 25 ans et a joué des rôles clés dans les opérations manufacturières et l'approvisionnement. Il a notamment initié et mis en œuvre la stratégie manufacturière innovante et agile de BRP, et a dirigé avec succès l'établissement de nouvelles usines.

Depuis qu'il a repris le leadership du Groupe marin en 2023, Bernard Guy a fait de grandes avancées pour mettre les activités du groupe sur la voie de la réussite, en rehaussant notamment la barre afin que les installations de production soient prêtes à fabriquer des bateaux et des pontons de haute qualité. M. Guy se concentrera désormais sur son rôle principal à titre de premier vice-président, Stratégie globale des produits, Sports motorisés et Marin. Un dirigeant de longue date chez BRP avec plus de 35 ans au sein de la Société, M. Guy continuera de stimuler l'innovation et l'amélioration des produits afin d'offrir aux conducteurs et aux plaisanciers l'expérience ultime.

« J'ai confiance que ces changements organisationnels au sein de nos groupes Sports motorisés et Marin amélioreront davantage la position de BRP en vue de sa croissance à long terme, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. Le fait d'avoir Sandy à la tête des groupes Sports motorisés et Marin à l'échelle mondiale nous permettra de capitaliser sur son expérience éprouvée pour atteindre nos objectifs de croissance ambitieux. Je suis également heureux d'accueillir Patrick au sein de notre comité de direction et je suis persuadé qu'il sera en mesure de continuer à promouvoir l'excellence opérationnelle dans nos installations. Enfin, je suis très reconnaissant envers Bernard pour le rôle déterminant qu'il a joué afin de positionner le Groupe marin sur la voie du succès. Bernard se concentrera désormais à 100 % sur l'introduction d'innovations de pointe dans nos gammes de produits afin de renforcer notre avantage concurrentiel. »

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

