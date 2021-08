Les services « achetez maintenant, payez plus tard » continuent de gagner en popularité au Canada. Selon un récent rapport sur les détaillants de PayBright, les consommateurs de tous les groupes d'âge veulent et s'attendent à profiter de diverses options de paiement à la caisse, peu importe le mode de magasinage. Browns a commencé à offrir les plans de PayBright pour répondre à cette attente croissante et s'assurer que ses produits de haute qualité pour toutes les saisons sont plus accessibles à ses clients.

« En 1940, nous avons ouvert nos portes sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. 80 ans plus tard, nous continuons de travailler fort pour offrir à notre famille Browns la meilleure expérience client possible », explique David Brownstein, vice-président des ventes, Browns. « À mesure que les technologies et les besoins des clients évoluent, nous évoluons aussi. Offrir PayBright comme option de paiement nous aide à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et à leur offrir l'expérience la plus personnalisée et les chaussures de la plus haute qualité dans le marché canadien. »

Pour Browns, la capacité de PayBright de s'intégrer pleinement au système de point de vente en magasin de Browns a été un facteur clé dans le choix de PayBright comme fournisseur de service « achetez maintenant, payez plus tard », qui permet aux associés de Browns d'offrir rapidement et facilement des paiements échelonnés aux clients à la caisse. Les équipes de PayBright et de Browns ont travaillé en étroite collaboration pour mettre au point cette approche avant-gardiste en matière de paiements échelonnés en magasin au Canada. L'option « Payez en 4 » est offerte aux clients de façon transparente à la caisse grâce à l'intégration avec le système de point de vente de Browns. Avec l'intégration de PayBright, les associés en magasin choisissent PayBright comme option de paiement lorsque les clients sont prêts à payer pour leur achat. Les clients reçoivent un message texte ou un courriel sur leur téléphone, qui leur permet de compléter rapidement le processus de paiement de PayBright afin de payer en quatre versements sans intérêt.

Browns se joint à une liste croissante de détaillants canadiens du domaine de la mode qui offrent l'option populaire de PayBright « achetez maintenant, payez plus tard » au moment de la conclusion de la transaction. À ce jour, plus de 9 000 marchands nationaux et internationaux proposent les plans de financement de PayBright aux consommateurs qui magasinent dans les secteurs des articles pour la maison, de l'électronique, de la mode et des articles de sport.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à Browns pour offrir à grande échelle aux Canadiens des chaussures de grande qualité », déclare Wayne Pommen, vice-président principal de PayBright au Canada. « Nous sommes particulièrement heureux des premiers résultats de l'approche en magasin, où Browns se positionne comme un innovateur en matière de paiements sur le marché canadien en offrant notre plan Payez en 4 aux clients par l'intégration au point de vente. Browns constitue également un ajout précieux à notre réseau croissant de détaillants qui tirent déjà parti des avantages qu'offrent les options de PayBright aux consommateurs. »

La solution intégrée de paiement par versements de PayBright a été la première de sa catégorie à être lancée pour le cybercommerce, les achats dans les applications et les ventes en magasin au Canada, et à offrir une expérience omnicanale unifiée. Contrairement aux autres fournisseurs d'options de paiements échelonnés, PayBright n'exige pas des consommateurs qu'ils s'inscrivent pour obtenir une carte de crédit ni ne facture de frais cachés, d'intérêts rétroactifs, de frais d'intérêts renouvelables ou de frais de retard. Pour en savoir plus, cliquez ici.

PayBright, une société d'Affirm, est l'un des principaux fournisseurs canadiens de plans de financement pour le commerce en ligne et les achats en magasin. Grâce à ses partenariats avec plus de 9 000 détaillants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard, tout en bénéficiant d'une expérience simple et rapide. La solution de PayBright est pleinement intégrée chez des détaillants partenaires de premier plan, comme La Baie d'Hudson, Sephora, SHEIN, Samsung, Wayfair et Endy. La société offre des plans de financement allant de quatre versements aux deux semaines pour les petits achats à des paiements échelonnés sur 60 mois pour les dépenses plus importantes, et ce, à des taux d'intérêt aussi bas que 0 %. Depuis sa création, PayBright - dont le siège est à Toronto - a permis aux Canadiens de disposer d'un pouvoir d'achat de plus de trois milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.paybright.com.

Browns Shoes, une entreprise familiale fondée à Montréal en 1940, est synonyme de collections internationales exceptionnelles de designers de renom, d'articles de cuir luxueux et de mode exclusive et urbaine créés à l'intention des femmes, des hommes et des enfants. L'un des secrets du succès de la chaîne est la philosophie de détail du président Morton Brownstein, qui explique : « Je veux que les clients ne disent plus "j'ai besoin d'une paire de chaussures", mais bien "je dois aller chez Browns". Si nous y parvenons, alors nous aurons réussi à faire correspondre chaussures avec Browns dans l'esprit du client, de sorte que pour lui ou elle, le seul endroit où acheter des chaussures sera Browns. » Browns est enthousiaste au sujet de son rôle de principal détaillant de chaussures mode au Canada. L'entreprise a l'intention d'ouvrir de nouveaux emplacements et de rénover plusieurs magasins, ainsi que d'agrandir l'offre de collections de designers et de présenter de nouvelles gammes exclusives.

