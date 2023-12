Brossard se transforme - La mairesse de Brossard dévoile les premières images du futur centre-ville

BROSSARD, QC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - À l'occasion des Grandes rencontres de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, événement qui réunissait plus de 300 convives, Doreen Assaad, mairesse de Brossard, a présenté ce midi les premières images du futur centre-ville de Brossard. Ce projet d'envergure métamorphosera le paysage de la ville et proposera aux résidentes et aux résidents ainsi qu'aux visiteurs un environnement de vie rassembleur et vivant. Lors de son discours à l'hôtel Courtyard, la mairesse a mis en évidence l'importance de ce projet pour l'avenir collectif de Brossard.

Brossard se transforme en un HUB de transit où les autobus reliés au REM se rejoignent, ainsi que des milliers de personnes de la Rive-Sud qui passent par là tous les jours. (Groupe CNW/Ville de Brossard) Véritable épine dorsale de notre vision du futur centre-ville de Brossard, la grande esplanade civique sera un parcours de découvertes avec des séquences d’espaces de différentes tailles. (Groupe CNW/Ville de Brossard) Le parc central du futur centre-ville sera le cœur et les pouvons verts du futur centre-ville. Inspiré du parc Martin Luther King à Paris, ce parc sera un lieu de détente, de nature, de culture et d'art, au milieu d'un environnement urbain dynamique. (Groupe CNW/Ville de Brossard)

Le futur centre-ville : le cœur battant de Brossard

La Ville de Brossard a dévoilé sa vision pour faire du futur centre-ville un milieu de vie dynamique et attractif, qui répond aux besoins et aux aspirations des citoyennes et des citoyens. Ce plan est le résultat d'un processus participatif qui a mobilisé la population, les acteurs locaux et les experts en urbanisme. « Le futur centre-ville de Brossard sera le cœur battant de notre ville, un lieu où il fera bon vivre, travailler et se divertir. Nous avons la chance de pouvoir concevoir un centre-ville à notre image, qui respecte notre environnement, notre diversité et notre créativité. C'est un projet historique et stratégique pour Brossard, qui aura des retombées positives sur toute la région », affirme Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

Le projet du futur centre-ville de Brossard se concrétise avec le dévoilement du concept architectural, qui propose une vision urbaine, durable et vivante. Le futur centre-ville sera un lieu de rassemblement et d'échange pour les citoyens, les travailleurs et les visiteurs, offrant une diversité de services, de commerces, de loisirs et d'activités culturelles. « Nous sommes fiers de présenter ce projet de centre-ville qui fera de Brossard une ville moderne, attractive et dynamique », a déclaré la mairesse de Brossard, Doreen Assaad.

Inclusion, durabilité, verdure et mobilité

Le concept architectural, élaboré par la firme LEMAY, repose sur quatre grands principes : l'inclusion, la durabilité, la verdure et la mobilité. Le futur centre-ville sera un espace ouvert et accueillant pour tous, qui s'articulera autour d'une grande esplanade civique, véritable épine dorsale du projet. Il sera également un modèle de développement durable, intégrant des solutions innovantes. Il offrira enfin des espaces verts abondants et variés, dont un parc central qui sera une oasis urbaine dans le quartier.

Le futur centre-ville sera connecté au réseau de transport collectif, devenant ainsi un pôle de mobilité partant de la station Panama du REM, qui sera le cœur névralgique du transport en commun. Le futur centre-ville sera enfin un lieu de mobilité active, favorisant les déplacements à pied ou à vélo. Il sera relié par une boucle active qui permettra de contourner l'autoroute 10 et de relier les différents quartiers entre eux. Il sera également desservi par un pôle de transit qui facilitera l'accès au REM et aux autres modes de transport collectif.

Une revitalisation essentielle du boulevard Taschereau

La Ville a dévoilé sa vision d'un boulevard Taschereau plus vert, plus urbain et plus convivial pour les usagers de tous les modes de transport. La revitalisation de ce boulevard est une condition essentielle à la concrétisation du projet du centre-ville tel que présenté. La Ville souhaite ainsi aménager le boulevard Taschereau de manière à favoriser la mobilité durable, le bien-être des citoyens et un plus fort achalandage dans les commerces. Dans ce contexte, un tracé d'un REM aérien est exclu.

Une densification urbaine, intelligente, verte et distinctive

Brossard se prépare à devenir une ville modèle en misant sur une vision d'avenir qui repose sur une densification urbaine intelligente, verte et distinctive. « La population n'est pas contre la densification, mais elle veut des milieux de vie accessibles, à échelle humaine, avec des services, des espaces verts et des immeubles qui se distinguent. Et c'est ce que nous allons leur offrir », a annoncé la mairesse Doreen Assaad, en présentant la vidéo du futur centre-ville qui illustre les grandes orientations du développement de Brossard d'ici 2040.

« Nous avons élaboré une stratégie de développement cohérente, participative et responsable, qui tient compte des besoins et des aspirations de nos citoyens. Nous voulons créer des milieux de vie attrayants, conviviaux et innovants, qui favorisent la mobilité durable et le rayonnement du centre-ville. Nous souhaitons aussi exploiter le potentiel du tourisme d'affaires et de l'innovation en nous inspirant des meilleures pratiques internationales. Brossard sera une ville moderne, dynamique et accueillante », a déclaré la mairesse.

Pour visionner la vidéo, en savoir plus sur le projet du centre-ville et suivre son évolution, visitez brossard.ca/centre-ville

