Le 6 mars, un partenariat phare soutenu par les créateurs donne le coup d'envoi à l'événement

NEW YORK, le 3 mars 2026 /CNW/ -- Brooklyn Dumpling Shop , une marque de produits de consommation et de restauration fusion d'inspiration asiatique adorée par les fans d'un océan à l'autre, a annoncé aujourd'hui que l'influenceur et critique culinaire Keith Lee a rejoint la marque en tant qu'investisseur, marquant une étape majeure dans l'expansion continue de l'entreprise et son élan culturel. Mettant en valeur son amour de la saveur et du modèle d'affaires de Brooklyn Dumpling Shop, Lee marque ce partenariat pluriannuel comme son premier investissement dans une marque.

Keith Lee et Brooklyn Dumpling Shop

Dans le cadre du lancement officiel du partenariat, Lee, qui compte plus de 20 millions d'abonnés sur les plateformes de médias sociaux, fera une apparition éphémère au magasin Brooklyn Dumpling Shop de Dallas, le 6 mars 2026 pour célébrer le partenariat, servir les clients et interagir directement avec la communauté. Les 100 premiers invités en file recevront des articles de marque gratuits. Des détails supplémentaires sur l'apparition de la fenêtre contextuelle seront annoncés sur le compte TikTok de Lee @keith_lee125. Brooklyn Dumpling Shop sera également un vendeur vedette lors de la toute première FamiLee Day, qui aura lieu le 16 mai 2026 à l'UNO Lakefront à La Nouvelle-Orléans. Le festival d'une journée comprendra des expériences gastronomiques, des spectacles de musique, des manèges de carnaval et une course à obstacles familiale.

L'investissement de Lee représente un moment déterminant pour la marque et l'économie créatrice en général. Reconnu pour ses évaluations transparentes et fondées sur la confiance qui exigent constamment une réponse immédiate des consommateurs, Lee a bâti l'une des plateformes alimentaires les plus influentes au monde en défendant les marques en lesquelles il croit sincèrement. Sa décision d'investir dans Brooklyn Dumpling Shop témoigne d'un alignement stratégique profond entre la marque et la voix, de son amour sincère pour la nourriture et de sa confiance à long terme dans la qualité des produits, l'équipe de direction et le modèle de croissance évolutif de la marque.

« En plus de nos partenaires actuels actifs, alors que notre équipe réfléchissait à qui d'autre serait un ajout de rêve à notre équipe élargie, chacun d'entre nous a dit 'Keith Lee'. Keith a bâti sa réputation en misant sur l'excellente nourriture, l'authenticité et la confiance, ce qui est notre raison d'être », a déclaré Jeff Galletly, président du CA et PDG de Brooklyn Dumpling Shop. « Lorsque nous avons communiqué avec l'équipe de Keith, c'était un rêve devenu réalité d'apprendre qu'il aimait notre nourriture et qu'il voulait faire de nous son premier investissement. Cela a validé la force de notre marque, de nos produits et de notre vision à long terme. Alors que nous poursuivons notre expansion partout en Amérique du Nord, le fait d'avoir un partenaire de renommée mondiale qui non seulement stimule la demande biologique, mais qui comprend aussi le goût, la qualité et les attentes des consommateurs renforce notre proposition de valeur pour notre équipe, nos partisans, nos franchisés, nos détaillants et nos investisseurs, et permettra à plus de gens d'essayer nos incroyables aliments. »

« J'ai toujours cru que la nourriture rassemblait les gens, et c'est ce qui m'a marqué dans Brooklyn Dumpling Shop. C'est créatif, c'est accessible, et ça ne coupe pas les coins ronds sur la saveur », explique Keith Lee. « Collaborer avec Brooklyn Dumpling Shop, c'est plus qu'une simple excellente cuisine, c'est une question de communauté, de culture et de création d'expériences que les gens peuvent apprécier et en qui ils peuvent avoir confiance. Je suis ravi de faire partie de ce qu'ils construisent et d'aider encore plus de gens à découvrir quelque chose de spécial. »

Avec ses 22 emplacements en activité, ses nouveaux développements sur les marchés américain et canadien et sa présence sans cesse croissante dans les produits de consommation emballés et les services alimentaires, le Brooklyn Dumpling Shop continue de se positionner à l'intersection de la culture, de la commodité et de la bonne nourriture, avec un menu d'inspiration mondiale composé de bouchées de fusion audacieuses. Le partenariat avec Lee renforce l'engagement de la marque envers la force durable, l'expansion réfléchie, la pertinence culturelle et la création de valeur à long terme pour toutes les personnes concernées.

Pour trouver le magasin ou le détaillant le plus près de chez vous et pour obtenir de plus amples renseignements sur Brooklyn Dumpling Shop, visitez www.brooklyndumplingshop.com .

À propos de Brooklyn Dumpling Shop

Brooklyn Dumpling Shop est une marque pionnière de restauration rapide et décontractée d'inspiration asiatique qui propose des articles novateurs au menu fusion dans ses boutiques, dans l'allée des aliments surgelés et dans tous les établissements. Croyant que la nourriture rassemble les cultures et que « Everything's Better in a Dumpling™», la marque a repensé la fusion préférée et les saveurs classiques comme des créations de dumpling passionnantes, aux côtés de bols, de bouchées et de boba préparés par des chefs. Brooklyn Dumpling Shop est une marque numériquement native qui continue de croire en l'importance de la saveur, de la commodité et d'assurer un fort esprit d'hospitalité. Avec 22 emplacements répartis aux États-Unis et au Canada, la marque prend rapidement de l'expansion grâce aux magasins corporatifs et franchisés, tout en établissant une présence croissante dans les magasins de détail, les ventes en ligne et les établissements de restauration grâce à sa gamme de dumplings congelés. Brooklyn Dumpling Shop est soutenu par des investisseurs notables, dont Keith Lee, Kevin O'Leary, Stephen Ross, Matt Higgins, The New York Yankees et Patti LaBelle. Pour en savoir plus, visitez https://www.brooklyndumplingshop.com ou suivre l'entreprise sur TikTok , Sur Instagram , Sur Facebook et LinkedIn .

À propos de Keith Lee

Keith Lee est un créateur numérique et un influenceur culturel reconnu à l'échelle nationale et reconnu pour son impact sur les petites entreprises et la communication narrative axée sur la communauté. Il s'est fait connaître grâce à ses critiques authentiques et transparentes de restaurants sur TikTok, où son accent sur les établissements indépendants a eu un impact économique mesurable pour les entreprises locales partout aux États-Unis.

L'influence de Keith a été officiellement reconnue aux plus hauts niveaux. Il a été nommé le créateur de l'année de TikTok lors des tout premiers prix TikTok aux États-Unis, un honneur marquant reflétant son leadership et sa confiance sur la plateforme. En 2025, il a été inscrit au palmarès des 100 créateurs les plus influents du TIME, reconnaissant son rôle dans le façonnement de la culture numérique moderne. Il est également un lauréat du magazine Forbes 30 Under 30 pour son utilisation des médias afin de créer des résultats concrets.

Au-delà des éloges, Keith est reconnu pour maintenir une approche axée sur les valeurs dans son travail. Il met constamment l'accent sur l'intégrité, la foi et le service, en utilisant sa plateforme pour élever les communautés et promouvoir l'équité, la transparence et les possibilités. Dans le cadre de son travail, Keith Lee a redéfini le rôle de l'influence numérique, démontrant comment la crédibilité et l'objectif peuvent avoir un impact durable dans tous les secteurs d'activité.

