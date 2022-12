MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Broccolini a le plaisir d'annoncer qu'Anthony Broccolini a été nommé président-directeur général (PDG), succédant à son père, John Broccolini.

Le PDG sortant, John Broccolini, restera un collaborateur et une ressource clé en tant que conseiller spécial et mentor de l'équipe de construction, ainsi que vice-président du conseil d'administration.

De plus, Michael Broccolini a été nommé directeur des placements et deviendra président des biens immobiliers lorsque le président actuel, Roger Plamondon, prendra sa retraite à la fin du mois de juin 2023. Roger et Michael travailleront en étroite collaboration au cours des prochains mois pour assurer une transition harmonieuse des responsabilités.

L'entreprise a également le plaisir d'annoncer que Mario Garippo, vice-président de la construction et des comptes nationaux, deviendra président de la construction à la fin du mois de juin 2023. Mario assurera la transition vers son nouveau poste en travaillant en étroite collaboration avec le président de longue date, Nick Iwanowski, qui prendra sa retraite à la fin de 2023.

Ces changements sont le résultat d'un plan de succession pluriannuel destiné à assurer une transition harmonieuse de la direction.

« Grâce à notre approche à long terme, nous aurons le temps d'assurer une transition réussie, tout en célébrant les nombreuses contributions de Roger et Nick au succès de l'entreprise, à l'approche de leurs retraites respectives », explique Anthony Broccolini.

Une nouvelle génération de leadership familial

Les nouvelles fonctions d'Anthony et Michael représentent le passage du flambeau à la troisième génération de la famille Broccolini, qui poursuit la voie tracée par leur grand-père Donato, fondateur de Broccolini en 1949.

Les frères John, Joseph et Paul, la deuxième génération de Broccolinis, ont porté l'entreprise vers de nouveaux sommets et ont posé des bases solides pour l'avenir. Bien que la deuxième génération prenne du recul, elle restera fortement impliquée dans l'entreprise.

« Je remercie notre excellente équipe, avec laquelle nous avons accompli tant de choses au cours de mon mandat de directeur général. Le moment est venu de passer officiellement le flambeau », a déclaré John Broccolini. « Bien que les résultats commerciaux d'Anthony soient remarquables, je suis surtout fier du type de leader qu'il est devenu. Anthony fait toujours passer les gens en premier et vit les valeurs Broccolini au quotidien », a-t-il ajouté.

« Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de mon père John Broccolini à notre entreprise au cours des 45 dernières années, dont 25 en tant que PDG », a déclaré Anthony Broccolini, PDG. « Sous sa direction, ainsi que celle de mes oncles Joseph et Paul, nous avons développé et construit certains des projets les plus prestigieux du pays -- de l'un des plus grands immeubles de bureaux de Montréal au cours des 30 dernières années, à certains des ensembles résidentiels de grande hauteur les plus emblématiques du Canada, en passant par les installations de logistique et de distribution les plus grandes et les plus avancées du pays. »

Anthony Broccolini

Anthony Broccolini a précédemment occupé le poste de chef de l'exploitation, un rôle dans lequel il a favorisé et encouragé une culture d'entreprise positive, en s'efforçant de constituer et de gérer une équipe soudée, toujours dans un objectif de long terme.

Après avoir étudié la technologie architecturale, Anthony s'est consacré à l'avancement de l'entreprise familiale, en aidant Broccolini à faire son entrée sur le marché ontarien et en développant de nouveaux créneaux pour l'entreprise dans la construction d'immeubles de grande hauteur, le développement immobilier, la gestion d'actifs et la construction durable.

Michael Broccolini

Dans son nouveau rôle de directeur des placements, et éventuellement de président des biens immobiliers, Michael Broccolini continuera à jouer un rôle clé dans l'établissement de l'orientation stratégique de l'entreprise, tout en supervisant les aspects immobiliers, de développement et financiers de Broccolini -- des finances internes aux partenariats limités de l'entreprise qui ont levé 1,5 G$ depuis 2019, y compris un récent tour de 417 M$, clôturé en octobre.

Mario Garippo

Le nouveau président de la construction en juin 2023, Mario Garippo, a rejoint l'équipe Broccolini il y a plus de 25 ans. En gravissant les échelons, il a supervisé des opérations de construction de plus en plus importantes, tout en développant et en entretenant des relations étroites avec les clients.

Mario a notamment dirigé avec succès l'équipe de construction de Broccolini sur trois marchés pour livrer plus de 10 millions de pieds carrés d'installations pour Amazon au cours des dernières années.

Bien que sa vaste expérience lui permette d'avoir une vue d'ensemble de la construction, Mario sait que le succès d'un projet repose sur l'attention portée aux moindres détails.

À propos de Broccolini

Broccolini est un des principaux fournisseurs uniques pour toutes les prestations de services de construction, de développement, de services immobiliers et de gestion de fonds au Canada. L'entreprise offre une vaste gamme de services aux marchés industriel, commercial, institutionnel et résidentiel, en agissant à titre d'entrepreneur général, de gestionnaire de construction, de gestionnaire de projet, de gestionnaire immobilier et de promoteur. Broccolini fait partie du top 10 des constructeurs au Canada et possède, gère ou développe actuellement plus de 25 millions de pieds carrés.

