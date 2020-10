Design et performance Les lignes raffinées des trois nouveaux modèles de hottes offerts en acier inoxydable et en acier inoxydable noir (modèle BWS1 exclusivement) s'unissent pour créer un design contemporain épuré. En plus de s'affirmer comme un point focal de la cuisine, les hottes de cuisinière cheminée de la Collection Designer de Broan® offrent la meilleure gestion de l'air intérieur.

« La cuisine est bien souvent la principale source de pollution d'une maison. Sans un bon système de ventilation, la qualité de l'air intérieur (QAI) peut-être jusqu'à 80 % inférieure à celle de l'air extérieur. Sans une ventilation adéquate, les particules destructrices, les fumées des activités de cuisson et du nettoyage peuvent altérer la qualité de l'air en seulement quelques minutes. Ayant à cœur le bien-être des familles, nous sommes heureux de lancer ce nouvel appareil à la fois design et ultraperformant », mentionne Patrick Beloin, Directeur de produits - Canada de Broan-NuTone® et Venmar Ventilation ULC.

Qualité d'air maximale

Chaque hotte de la série Collection Designer est équipée d'un puissant ventilateur pouvant atteindre une puissance maximale de 450 pi3/min. Il permet d'éliminer rapidement la fumée et les odeurs de l'air à un niveau sonore de 3 sones à vitesse normale.

Fonctionnalités améliorées

L'éclairage à DEL brillant améliore l'expérience culinaire. La commande à effleurement à 3 vitesses intégrée à la façade simplifie également le fonctionnement et le nettoyage. Les hottes sont équipées de filtres à mailles fines hautes efficacité facile à nettoyer. Elles se retirent facilement grâce à un loquet à dégagement rapide.

« Les consommateurs n'ont maintenant plus à faire de compromis en design pour s'équiper d'une hotte de cuisinière performante, c'est-à-dire qui élimine réellement les polluants de l'air intérieur. Chaque modèle ultraperformant de la Collection Designer de Broan® offre des lignes épurées et sophistiquées conçues pour s'adapter à n'importe quelle cuisine de rêve! » conclut M. Beloin.

À propos de Venmar Ventilation ULC

Leader dans le domaine de la qualité de l'air intérieur en Amérique du Nord, l'entreprise fondée en 1978 a su repousser les limites de la ventilation grâce à de nombreux investissements en recherche et développement.

Depuis son acquisition en 1995 par Broan-Nutone LLC, Venmar Ventilation continue de viser les plus hauts standards et demeure une compagnie où la culture d'innovation s'exprime avec détermination, au profit des consommateurs d'ici et d'ailleurs. En 2016, Venmar est devenue le Centre d'excellence en recherche et développement de trois des plus importantes catégories de produits du groupe : les échangeurs d'air, les hottes de cuisinières et les aspirateurs centraux.

En mettant ainsi à la disposition des foyers nord-américains, une gamme complète d'échangeurs d'air, d'aspirateurs centraux, de hottes de cuisinière et de ventilateurs d'entretoit sous diverses marques telles que Broan, NuTone, Best, vänEE et Venmar, l'entreprise est en mesure de contribuer à une revitalisation complète de la maison.

Venmar Ventilation croit en l'excellence; par conséquent, elle améliore continuellement ses produits, ses processus et son système de gestion de la qualité afin de maintenir sa position de chef de file.

Modèle BWP1 offert en 24 po, 30 po et 36 po

Modèle BWS1 offert en acier inoxydable noir 30 po (*Modèle en acier inoxydable également offert)

Modèle BWT1 offert en acier inoxydable 30 po (*Modèle avec façade de verre noir également offert)

