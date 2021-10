« Broadridge est un leader mondial des technologies financières qui propose une plateforme de gestion de patrimoine unique et consolidée permettant de moderniser toutes les activités d'une entreprise de services financiers. Nos solutions de gestion du patrimoine s'intègrent parfaitement à cet écosystème, observe Anthony Stockley, vice-président, Solutions de gestion de patrimoine, Canada chez Equisoft. En conjuguant nos domaines d'expertise respectifs, nous offrons maintenant à nos clients une expérience utilisateur globale améliorée et favorisons la croissance et les économies de coûts dans toute l'organisation. »

Entreprise de technologie mondiale œuvrant dans le secteur de la gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans, Equisoft bâtit ses technologies sur une architecture extensible et flexible. Certaines des plus importantes institutions financières du monde font déjà confiance à ses solutions éprouvées. La suite d'outils financiers d'Equisoft permet aux clients de produire des analyses de portefeuille poussées et d'assurer le suivi des objectifs d'investissement dans le cadre d'un plan de gestion de patrimoine complet.

« Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise de technologie novatrice comme Equisoft. Notre partenariat procure une suite élargie de solutions qui permettent aux professionnels en gestion d'actifs et de patrimoine de s'adapter aux nouvelles attentes des clients et des autorités réglementaires, grâce à des outils de pointe pour découvrir les besoins des clients, approfondir les relations avec eux et augmenter la productivité, souligne Donna Bristow, chef de produits, Patrimoine chez Broadridge. Notre plateforme ouverte tout-en-un accélère le travail du conseiller, optimise l'efficacité opérationnelle et améliore l'expérience de l'investisseur. Elle se base sur les grandes forces des solutions actuelles de Broadridge et d'Equisoft, déjà utilisées par des milliers de conseillers indépendants, de courtiers et de sociétés de fonds. »

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières établies dans 16 pays, Equisoft offre des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et plus de 800 experts établis au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour plus d'information sur nos produits et services, visitez www.equisoft.com.

À propos de Broadridge

Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR), un leader mondial du secteur des technologies financières (Fintech) au chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars, est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques et de communication avec les investisseurs pour les banques, les courtiers, les gestionnaires d'actifs et de patrimoine et les sociétés émettrices. L'infrastructure de Broadridge assure les services de vote par procuration pour plus de 50 % des sociétés publiques et des fonds communs de placement dans le monde, et traite en moyenne plus de 8 000 milliards de dollars d'opérations sur titres à revenu fixe et sur actions par jour. Broadridge fait partie de l'indice S&P 500® et emploie plus de 12 000 employés dans 17 pays.

