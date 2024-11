RECONNAISSANCE DE CAMZYOSMC DANS LE TRAITEMENT DE LA CARDIOMYOPATHIE HYPERTROPHIQUE OBSTRUCTIVE

OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Prix Galien Canada est heureux d'annoncer que Bristol-Myers Squibb Canada est le lauréat du prestigieux Prix du produit innovateur pour la conception du médicament CAMZYOSMC (mavacamten). Ce traitement révolutionnaire agit en réduisant la contraction excessive du muscle cardiaque chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo) qui présentent des symptômes.

Elaine Phillips a accepté le Prix Galien Canada produit innovateur 2024 pour CAMZYOS (mavacamten) au nom de Bristol-Myers Squibb Canada.

Ce prix est décerné chaque année à un médicament considéré comme une découverte ayant apporté une contribution globale très importante aux soins des patients au Canada en matière d'efficacité, d'innocuité, de bénéfices et d'innovation.

La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est une maladie cardiaque grave et progressive qui touche environ 1 personne sur 500, tous âges et toutes origines ethniques confondus. Cette maladie provoque un épaississement du muscle cardiaque, ce qui l'empêche de pomper efficacement le sang. Cela peut entraîner des symptômes débilitants tels que l'essoufflement, les douleurs thoraciques, la fatigue et l'évanouissement, et augmente le risque de complications pouvant être mortelles telles que l'insuffisance cardiaque et la mort subite cardiaque.

« Nous comprenons les répercussions profondes que cette maladie peut avoir sur la vie quotidienne », a déclaré Elaine Phillips, directrice générale de Bristol-Myers Squibb Canada. « Les avantages de CAMZYOS peuvent réellement améliorer la vie des patients, allant au-delà de la simple prise en charge de la maladie pour améliorer potentiellement leur qualité de vie et contribuer à réduire les complications graves, notamment l'insuffisance cardiaque. Nous éprouvons une immense gratitude pour cette reconnaissance et sommes optimistes quant au fait que ce médicament offre une nouvelle méthode thérapeutique qui pourrait ouvrir la voie à d'autres innovations dans le traitement des maladies cardiaques. »

CAMZYOS est un inhibiteur sélectif allostérique révolutionnaire de la myosine cardiaque (la protéine motrice qui assure la contraction du muscle cardiaque). Il réduit la contraction excessive et améliore l'énergie myocardique, la relaxation et la compliance du ventricule gauche. Il a été prouvé qu'il avait un impact direct et positif sur les obstructions structurelles et fonctionnelles causées par la CMH.

« La cardiomyopathie hypertrophique représente un fardeau énorme pour les patients, car elle a un impact sur tous les aspects de leur vie », a déclaré le Dr Ernesto Schiffrin, président du jury du Prix Galien Canada. « La conception de CAMZYOS témoigne du pouvoir de l'innovation scientifique et de la collaboration. Ce médicament révolutionnaire est porteur d'espoir pour les patients et leur famille, et peut transformer des vies en traitant cette maladie chronique éprouvante. »

CAMZYOS a été recommandé par la Société européenne de cardiologie en 2023 et par l'American College of Cardiology et l'American Heart Association en 2024 dans leurs lignes directrices en tant que traitement de seconde intention. En juin 2024, la première mise à jour de la pratique clinique de la Société canadienne de cardiologie sur la prise en charge contemporaine du patient souffrant de CMH comprenait des recommandations pour l'utilisation de CAMZYOS et conseillait de réserver les thérapies invasives comme dernier recours.

Malgré les graves conséquences de la CMH sur la vie et le bien-être mental des patients, aucun progrès n'a été réalisé dans le traitement de cette maladie, ce qui a limité les options pharmacologiques jusqu'à ce que CAMZYOS devienne disponible.

Pour plus d'informations sur le Prix Galien Canada Produit innovateur, consultez le site https://innovativemedicines.ca/fr/prix-galien/.

À propos du Prix Galien Canada Produit innovateur

Le Prix Galien Canada Produit innovateur est décerné chaque année à l'entreprise qui a mis au point un médicament lancé sur le marché canadien et considéré par le jury comme ayant apporté la contribution globale la plus importante aux soins des patients au Canada en matière d'efficacité, d'innocuité, de bénéfices et d'innovation.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'industrie est fière de soutenir plus de 100 000 emplois de grande valeur, de contribuer à l'économie un total de 16 milliards de dollars, de parrainer la majorité des essais cliniques au Canada et d'investir près de 3 milliards de dollars dans la recherche et le développement chaque année. MNC plaide en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la distribution de médicaments et vaccins novateurs pour améliorer la vie de tous les Canadiens. L'association et ses membres sont des partenaires orientés vers la recherche de solutions pour le système de santé canadien et ont contribué plus de 30 millions de dollars à la recherche appliquée sur les systèmes de santé par l'intermédiaire de la Fondation pour la recherche en santé (FRS). Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

