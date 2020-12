Bris du NM Bella Desgagnés - Début hâtif du désenclavement hivernal pour l'île d'Anticosti et la Basse-Côte-Nord

QUÉBEC, le 24 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la population de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord que le Programme de désenclavement hivernal routier et aérien débutera exceptionnellement dans la semaine du 4 janvier 2021. La STQ devance ce service à la suite du bris survenu le 16 décembre dernier sur le NM Bella Desgagnés afin d'assurer un approvisionnement rapide et fiable à la population en aliments.

Cela fait suite à l'opération exceptionnelle de transport effectuée au cours des derniers jours afin d'acheminer à la population des aliments périssables qui étaient à bord du navire au moment de l'arrêt de service.

Transport hivernal de denrées

Le Programme a pour objectif de permettre l'accès à certains aliments tout au long de l'année à un taux de transport abordable, soit les taux du transport maritime. Le Programme est une combinaison de transport routier et aérien. Seuls les aliments admissibles prévus au Programme de Nutrition Nord Canada sont visés par ce service de désenclavement hivernal.

Les fournisseurs des aliments périssables sont les suivants :

Distribution Côte-Nord, située à Baie-Comeau , pour les fruits, les légumes, les viandes et les poissons ;

, pour les fruits, les légumes, les viandes et les poissons ; Distributeur autorisé Natrel, situé à Sept-Îles, pour les produits laitiers ;

Distributeur autorisé Pascal Doiron , situé à Sept-Îles, pour les produits de boulangerie ;

, situé à Sept-Îles, pour les produits de boulangerie ; Charcuterie DET, située à St-Hilarion , pour les viandes et charcuteries congelées.

Pour la durée du service de désenclavement, les commandes doivent être passées avant le jeudi 16 h pour être livrées la semaine suivante par avion ou par la route. La première commande devra donc être effectuée avant le jeudi 31 décembre 2020 par la clientèle afin de recevoir la marchandise dans la semaine du 4 janvier 2021.

À noter : toutes les marchandises qui se trouvaient à bord du NM Bella Desgagnés seront livrées dès que possible. La STQ travaille en partenariat avec Relais Nordik inc. pour planifier la distribution.

Transport hivernal de personnes

À partir de maintenant, les personnes sont invitées à consulter le site Web du ministère des Transports afin d'obtenir des informations relatives au Programme de réduction des tarifs aériens (RTA). Ce programme gouvernemental favorise les déplacements par avion des résidents des régions éloignées du Québec.

La STQ tient à rassurer les clients ayant effectué une réservation de transport de passagers sur le NM Bella Desgagnés, qu'ils pourront bénéficier du service de transport alternatif par avion. Ce service s'adresse seulement aux clients ayant déjà effectué une réservation à bord du navire.

SOURCE Société des traversiers du Québec

