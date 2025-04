Parallèlement au lancement de cette campagne, Brique par brique a reçu un don généreux de 1,3 million de dollars de la part d'un donateur anonyme. Ce montant sera utilisé comme réserve flexible pour soutenir les opérations et couvrir certaines dépenses imprévues liées au projet. Il figurera dans les états financiers du premier trimestre de 2025, qui seront rendus accessibles à tous les investisseurs actuels et potentiels.

« Le logement, c'est bien plus qu'un toit : c'est le fondement de communautés fortes et solidaires. Mais les lieux où l'on se rassemble, où l'on s'organise et où l'on bâtit un pouvoir collectif sont tout aussi essentiel. Cette campagne vise à reconquérir ces deux éléments : des logements et des espaces communs pour celles et ceux que l'on exclut trop souvent. Il s'agit de garantir que Montréal demeure un lieu vivant et accessible pour toutes et tous », explique Faiz Abhuani, fondateur et directeur général de Brique par brique.

Les obligations communautaires : un puissant levier de changement social

L'accès à des logements abordables devient de plus en plus difficile dans plusieurs villes canadiennes, particulièrement pour les nouveaux arrivants et les membres de communautés marginalisées. Les organismes communautaires, quant à eux, peinent à trouver des espaces stables et accessibles pour mener leurs activités. La campagne d'obligations communautaires de Brique par brique répond à ces deux enjeux en finançant un projet qui offrira à la fois des logements essentiels et un lieu permanent pour les initiatives de justice sociale.

En investissant dans ces obligations, les citoyen.nes participent à faire circuler la richesse au sein de leur communauté, tout en appuyant des projets concrets aux retombées sociales mesurables. Les fonds recueillis permettront à Brique par brique d'acquérir un immeuble emblématique, appelé à devenir un lieu de référence pour les organisations œuvrant en faveur de l'équité. Cet espace encouragera la collaboration, le développement du leadership et la mise en place de programmes inclusifs. En parallèle, la campagne contribuera à la création de nouveaux logements abordables, offrant à des personnes et des familles confrontées à des obstacles structurels, un accès à un chez-soi sécuritaire, stable et digne.

« Chez Tapestry Community Capital, nous constatons chaque jour l'impact positif des obligations communautaires, qui permettent aux citoyen.nes de se réapproprier leur quartier et leur communauté. À ce jour, nous avons accompagné des émetteurs ayant mobilisé plus de 120 millions de dollars auprès de plus de 4 000 investisseurs communautaires partout au pays. Nous sommes ravis de soutenir Brique par brique dans cette nouvelle initiative. Cette campagne est un parfait exemple du pouvoir de la finance sociale pour créer un changement durable, au bénéfice des investisseurs comme des collectivités », affirme Ryan Collins-Swartz, Co-directeur général de Tapestry Capital Solidaire.

Pourquoi investir?

Les obligations communautaires sont un instrument d'investissement qui permet aux individus et organisations d'obtenir à la fois des rendements sociaux et financiers, en appuyant des projets locaux porteurs de sens. La campagne de 2018 de Brique par brique avait permis la construction d'un immeuble de 31 logements sociaux et l'acquisition d'un centre communautaire dans Parc-Extension, démontrant l'efficacité de ce mode de financement novateur.

Les obligations communautaires représentent une alternative stable et transparente aux investissements dans des marchés financiers volatils. Les investisseurs savent exactement où va leur argent, quelles en sont les conditions, et peuvent constater les retombées concrètes de leur contribution dans leur propre quartier. Avec cette nouvelle campagne, Brique par brique vise à recueillir 5 millions de dollars, grâce à trois (3) séries d'obligations.

À propos de Brique par Brique

Brique par brique construit les infrastructures du changement social. Fondé en 2016 par des organisateur.ices communautaires et des professionnel.les racisé.es, cet organisme à but non lucratif répond aux besoins en logements abordables à Montréal par des approches innovantes et ancrées dans la justice sociale. En plus du logement, Brique par brique anime un centre culturel dynamique où leadership citoyen, ressources communautaires et richesse culturelle se rencontrent. Ses initiatives favorisent les liens, la créativité et l'action collective, brique par brique, à Parc-Extension et au-delà.

À propos de Tapestry Community Capital

Tapestry Community Capital est un organisme à but non lucratif national qui développe le marché des obligations communautaires au Canada. Nous offrons du service-conseil pour accompagner d'autres organismes, fondations, coopératives et entreprises d'économie sociale dans l'émission de leurs obligations communautaires. Tapestry a soutenu des émetteurs dans une multitude de secteurs, incluant le logement abordable, les arts, l'éducation, l'énergie renouvelable ainsi que les espaces de travail collaboratif et l'innovation. À ce jour, Tapestry a aidé ses partenaires à lever et gérer plus de 120 millions de dollars auprès de plus de 4 000 investisseurs communautaires.

