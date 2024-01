JAKARTA, Indonésie, le 15 janv. 2024 /CNW/ -- L'application BRImo de PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) est une super application bancaire mobile tout-en-un conçue pour favoriser l'inclusion financière et la culture numérique, et améliorer l'expérience client pour la transformation numérique et la croissance durable.

Jakarta (15/01) - Avec BRImo, l’application bancaire la plus complète avec une variété de caractéristiques supérieures, BRI a réussi à améliorer la transformation financière numérique de sa communauté et a atteint une croissance durable.

« Dans le paysage concurrentiel de la banque mobile en Indonésie, BRImo a contribué de manière significative au progrès du secteur. En moins de quatre ans, les utilisateurs de BRImo sont passés de 2,9 millions en 2019 à 30,4 millions », a déclaré M. Sunarso, président et directeur de la BRI.

Incarnant l'inclusivité avec son slogan « All in BRImo », BRImo a des notes impressionnantes (4,7 sur App Store, 4,5 sur Google Play Store). Au troisième trimestre de 2023, BRImo a enregistré une valeur de transaction de 2 984 billions de IDR, ce qui a stimulé l'activité de BRI avec un revenu à honoraires de 1,8 billion de IDR, prêt pour une croissance continue.

BRImo permet l'ouverture d'un compte numérique en seulement sept minutes à l'échelle nationale et internationale dans 11 pays, l'inclusion financière dans l'écosystème sans carte (y compris les paiements fondés sur le code QR), une solution à guichet unique pour tous les besoins des clients comme le supermarché financier, le prêt numérique, l'investissement, et l'intégration des filiales, et permet aux clients de se plaindre directement via l'application.

BRImo facilite également l'ouverture de l'épargne en devises étrangères avec des options multidevises. En plus d'améliorer l'expérience de vie des clients, BRImo offre des options de placement comme les dépôts à terme, le compte de fonds du client et la caisse de retraite.

BRImo renforce le compte d'épargne courant (CASA) en encourageant les transactions fréquentes, en motivant les clients à maintenir leur solde et en faisant de BRI leur compte principal pour les transactions quotidiennes. En s'appuyant sur l'analyse des mégadonnées, BRImo cherche à optimiser les chaînes de valeur des clients pour une croissance durable.

En comblant l'écart entre la technologie et la confiance, BRI a mobilisé des milliers de ses employés en tant que conseillers numériques - des experts conviviaux qui non seulement guident des transactions sécurisées et pratiques de BRImo, mais améliorent également la littératie financière et numérique dans toute l'Indonésie. BRI accorde également la priorité à la confidentialité des données grâce à des mesures de sécurité robustes comme les NIP, les mots de passe à usage unique et les valeurs de vérification de carte, pour une expérience bancaire mobile sécuritaire.

« BRImo vise une croissance durable grâce à l'excellence numérique pour atteindre de nouveaux segments de clientèle et favoriser des relations personnalisées. En mettant l'accent sur l'innovation, BRImo est bien placée pour réussir dans le contexte financier en constante évolution », a fait remarquer M. Sunarso.

Pour obtenir de plus amples informations sur BRI et l'application BRImo, veuillez consulter le site www.bri.co.id

Mots-clés : BRI; BBRI; compte d'épargne; BRImo; super application; Inclusion financière; littératie numérique; croissance durable; transformation numérique

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2318243/Image_alt4.jpg

SOURCE Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Renseignements: Contact médias : A. Hendy Bernadi, secrétaire général, téléphone : 021-575-1966, télécopieur : 021-570-091, courriel : [email protected]