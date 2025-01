JAKARTA, Indonésie, 10 janvier 2025 /CNW/ - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) présente l'application #BRImoWorldXence, qui accroît les capacités transfrontalières de BRImo. La super application renforce également le leadership de BRI en matière de numérisation financière, car près de 99 % des transactions sont désormais numérisées. En novembre 2024, les utilisateurs de BRImo avaient atteint 38,1 millions, soit une augmentation de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, BRImo a enregistré une valeur de transaction de 5 057 billions de IDR, ce qui a stimulé l'activité de BRI avec un revenu à honoraires de 2,64 billions de IDR, prêt pour une croissance continue. « Avec une note impressionnante de 4,7 sur Play Store & App Store, BRImo a été l'application bancaire mobile la plus téléchargée d'Indonésie en 2024 », a déclaré Andrijanto, directeur du financement de la vente au détail et de la distribution de BRI.

Services bancaires mobiles BRImo (PRNewsfoto/Bank Rakyat Indonesia (BRI))

En tant qu'application bancaire mobile préférée des Indonésiens, BRImo offre un accès rapide, sécurisé et pratique aux services bancaires internationaux, mettant les transactions internationales transparentes directement à la portée de l'utilisateur. BRImo peut être utilisée à tout moment, n'importe où, même en voyage ou à l'étranger, ce qui vous permet de rester connecté à vos besoins bancaires sans interruption. BRImo permet également d'ouvrir un compte BRI pour les citoyens indonésiens à l'étranger en utilisant leur numéro de téléphone mobile local. Cette fonction permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs besoins bancaires à l'étranger sans changer de numéro de téléphone. Les pays pris en charge sont les suivants : Hong Kong SAR, Japon, Corée du Sud, Koweït, Malaisie, Arabie saoudite, Singapour, région de Taïwan, Timor Leste, Émirats arabes unis et États-Unis. BRImo offre également des virements de fonds rapides et sécurisés vers des comptes bancaires dans plus de 160 pays.

Une autre amélioration est la gestion des comptes BritAma Valas (devises étrangères) par l'intermédiaire de BRImo. En plus des transferts d'argent internationaux, les utilisateurs de BRImo peuvent désormais conserver, convertir et recharger les soldes en devises étrangères, ce qui rend les transactions internationales faciles, sûres et rapides. Cette fonction offre des conversions de devises transparentes avec des taux de change en temps réel et des prix compétitifs. Les titulaires de comptes BritAma Valas peuvent également gérer une carte de débit multidevise BRI directement via BRImo. La carte, qui peut être retirée dans n'importe quelle agence BRI en Indonésie, permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions dans 12 devises (USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, GBP, JPY, SAR, THB, MYR), simplifiant ainsi les opérations bancaires transfrontalières.

Afin d'accroître encore la valeur pour les utilisateurs, BRImo propose activement des promotions intéressantes. Les utilisateurs peuvent participer au BRImo FSTVL pour avoir une chance de gagner 5 unités de BMW 520i M Sport, d'autres véhicules de luxe, 100 000 prix instantanés et des prix hebdomadaires dans les offres du Vendredi fou. Rejoignez-nous dès maintenant sur http://bbri.id/brimofstvl.

Pour en savoir plus sur BRImo, rendez-vous sur : www.bri.co.id/en/home

