TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Brim Financial adhère à Paiements Canada et annonce l'expansion de ses capacités de plateforme en un fournisseur complet de paiements et d'infrastructure financière. Brim lance Payments as a Service, un nouveau service vertical qui étend la plateforme de Brim à des mouvements de fonds multimédias en temps réel pour les banques, les entreprises de technologie financière, les commerçants et les entreprises.

Ensemble, ces jalons démontrent l'évolution de Brim à partir d'une plateforme centrée sur les cartes.

L'adhésion à Paiements Canada s'appuie sur l'inscription de Brim en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et permet à l'entreprise de réduire sa dépendance à l'égard des intermédiaires, d'accroître la transparence et l'efficacité du règlement, et d'offrir des services de paiement avec un contrôle, une fiabilité et une échelle accrus.

Brim permet le déploiement de cartes et de produits de paiement pour les consommateurs et les entreprises, ainsi que l'expérience client connectée, les capacités du personnel, la communication en temps réel axée sur le contexte, les grands livres entièrement intégrés, le rapprochement automatisé et la solide conformité au programme.

La nouvelle offre Payments as a Service de Brim étend sa plateforme à l'organisation plus large des mouvements monétaires et des paiements, en s'appuyant sur sa technologie unifiée. Elle permet aux banques, aux entreprises de technologie financière, aux commerçants et aux entreprises de faire ce qui suit :

Envoyer et recevoir des paiements en temps réel ou par lots

Permettre les transferts transfrontaliers et multidevises, y compris le paiement de factures, le paiement automatique, les transferts de solde, les paiements et les recouvrements

Intégrer les paiements directement dans les expériences et les flux de travail numériques

Optimiser l'acheminement des paiements pour améliorer la vitesse, le coût et la fiabilité

Soutenir les mouvements de fonds commerciaux pour les entreprises

« Brim entre dans une nouvelle phase de croissance », a déclaré Rasha Katabi, fondatrice et cheffe de la direction de Brim Financial. « Avec le lancement de Payments as a Service, nous permettons à nos partenaires d'aider les consommateurs et les entreprises à transférer de l'argent plus rapidement grâce à une infrastructure de paiement robuste et réglementée. Payments as a Service permet à nos partenaires de transférer de l'argent au moyen d'une plateforme intégrée unique qui combine paiements, cartes et crédit. »

Soutenir la concurrence et l'innovation au sein de l'écosystème des paiements du Canada

L'adhésion de Brim à Paiements Canada reflète la modernisation continue de l'écosystème des paiements à l'échelle nationale, permettant aux nouveaux participants qualifiés de demander l'accès à l'infrastructure nationale. Cette expansion soutient une concurrence accrue, une innovation plus rapide et la conception de services de paiement répondant aux besoins modernes des consommateurs et des entreprises.

« L'élargissement de l'adhésion à Paiements Canada en vue de l'inclusion de fournisseurs de services de paiement enregistrés comme Brim favorise un écosystème de paiements plus concurrentiel, plus résilient et plus novateur », a déclaré Donna Kinoshita, cheffe des paiements de Paiements Canada. « Une plus grande admissibilité aux demandes d'accès à l'infrastructure de base permet des paiements plus rapides et plus sécuritaires, en plus de contribuer à la productivité et à la croissance économique à long terme des Canadiens. »

À propos de Brim Financial

Brim Financial est une entreprise technologique moderne complète qui permet l'utilisation de cartes et les paiements par l'entremise d'un partenaire réglementé unique. La plateforme exclusive de Brim permet aux banques, aux coopératives de crédit et aux entreprises de technologie financière de déployer des cartes et des produits de paiement pour les consommateurs, les entreprises et les commerçants. Brim offre des capacités numériques de bout en bout axées sur l'utilisateur qui permettent aux clients de faire croître efficacement leur entreprise. Ces capacités peuvent être rapidement déployées et intégrées à un écosystème existant, le tout au sein d'une pile technologique unique.

