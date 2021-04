La gamme d'outils technologiques comprend des cartes de crédit innovantes, une plateforme numérique de bout en bout, l'émission de cartes et l'approbation de crédit, ainsi que le plus grand écosystème de fidélisation et de récompenses dans le monde.

TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - Financière Brim (Brim), une société canadienne de technologies financières de pointe et un émetteur de cartes de crédit certifié, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la Canadian Western Bank (CWB) pour le déploiement de la plateforme-service de Brim et de son infrastructure de cartes de crédit. La plateforme-service de Brim (PaaS) permet à la CWB d'offrir une gamme complète de cartes de crédit ainsi qu'une plateforme bancaire numérique intégrée avec un ecosystème ouvert de fidélisation, une proposition de valeur solide qui permet à la CWB d'offrir une proposition robuste à ses clients et à continuer à dépasser leurs attentes.

Rasha Katabi, chef de la direction et fondatrice de Brim Financial, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la CWB et de permettre l'intégration transparente de nos produits financiers de pointe et de notre plateforme dans l'écosystème de la CWB. Nous axons notre stratégie sur la croissance de nos partenaires, et notre partenariat avec une banque bien établie comme la CWB, jumelé à notre infrastructure et à notre technologie de pointe, ne peut que faire des gagnants. Ensemble, nous redéfinissons les services bancaires au Canada. Nous répondons à un besoin accru en matière d'ecosystème numérique, de simplicité et d'expérience client unique et distincte. »

Outre sa gamme innovante de produits de cartes de crédit, la plateforme-service de Brim offre des expériences numériques omnicanales, notamment un portail d'accueil en succursale et un portail libre-service en ligne, qui seront intégrés à la plateforme de services bancaires et qui donnent accès à la technologie de récompenses exclusive de Brim et à son réseau de partenaires. La CWB s'appuiera sur l'infrastructure et la solution modulaire de bout en bout de Brim, y compris l'émission de cartes et l'approbation de crédit, le service à la clientèle, la conception et le développement de la plateforme, la gestion de la fidélisation, les outils et le portail des employés du centre bancaire, la conformité et la gestion des risques, l'analyse de données et plus encore.

« Notre partenariat avec Brim pour le déploiement d'une gamme de cartes de crédit et d'une plateforme innovante est un autre moyen pour la CWB de continuer à proposer aux propriétaires d'entreprise une offre combinée qui intègre de façon transparente les besoins bancaires personnels dans une relation financière d'entreprise et de patrimoine, déclare Stephen Murphy, vice-président directeur, services bancaires. La vision de Brim, qui consiste à combiner les services bancaires, la fidélisation et le commerce électronique en une seule plateforme, rejoint notre façon reconnue d'offrir une expérience client de premier ordre. Nous avons l'ambition commune de révolutionner les services financiers canadiens et de fournir une solution de rechange claire à ceux qui attendent plus de leur partenaire financier. »

Grâce à Brim, les clients de la CWB ont accès à des produits et services numériques de premier ordre qui offrent une expérience client flexible, sécurisée, enrichissante et sans précédent :

Potentiel de gain illimité avec point de récompense Brim

Capacités intégrées de paiement différé

Compatibilité avec des portefeuilles mobiles, notamment Apple Pay, Google Pay et Fitbit

Suivi budgétaire et des dépenses

Blocage instantané de cartes, plus interdiction et autorisation d'opérations en ligne en monnaie étrangère

Cartes familiales permettant une visibilité complète et un plein contrôle de la carte de chaque utilisateur autorisé

Wi-Fi gratuit partout dans le monde et davantage

À propos de la Financière Brim

Brim offre des services bancaires et de commerce électronique intégré sur une seule plateforme. Elle apporte une innovation révolutionnaire en matière de technologie financière avec une gamme complète de cartes de crédit pour les particuliers et les entreprises, des services bancaires numériques pour les particuliers, un écosystème de récompenses et de fidélisation ouvert à l'échelle mondiale et des produits financiers comprenant des options « achetez maintenant, payez plus tard » parfaitement intégrées à l'ensemble des produits de cartes de crédit destinés aux entreprises et aux particuliers. L'entreprise a continué d'accroître sa présence en déployant une stratégie interentreprises orientée client (B2B2C) complète et en s'associant avec des institutions financières, des technologie financière et de grandes entreprises dans le but de créer des plateformes bancaires numériques de bout en bout. Aussi, Brim permet à des partenaires de commerce électronique interentreprises (B2B) de lancer une plateforme financière et une gamme de produits clé en main dans un écosystème de fidélisation intégré qui révolutionne la proposition de valeur pour les consommateurs et les entreprises. En outre, la technologique financière intégrée de Brim permet aux commerçants d'être opérationnels sur l'écosystème de Brim en temps réel sans qu'il soit nécessaire d'intégrer un point de vente. L'infrastructure intelligente intégrant le duo récompenses-fidélisation est également opérationnelle chez tous les commerçants à l'échelle internationale. Le siège social de Brim est situé à Toronto, au Canada. Pour en savoir plus, allez à l'adresse brimfinancial.com

À propos de CWB

La Canadian Western Bank (TSX:CWB.TO) est une banque à charte multiservice qui offre des solutions et une expertise en matière de services bancaires aux entreprises et aux particuliers, ainsi qu'un engagement inébranlable envers ses clients et leur réussite. Nous offrons des solutions financières personnalisées depuis plus de 35 ans, et nous nous efforçons de répondre aux besoins financiers uniques des propriétaires d'entreprise. Grâce à notre réseau de succursales, de bureaux d'affaires et d'équipes de service à la clientèle mobiles, nous aidons nos clients à faire croître leur entreprise, à gérer leur argent et à atteindre leur potentiel financier. Pour en savoir plus : www.cwbank.com.

SOURCE Brim Financial

Renseignements: CONTACT : Relations avec les médias: Carolyn Cordrey, Zen Media, 1-410-858-7266, [email protected]