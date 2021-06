Brigitte Bilodeau réélue à la vice-présidence de la FSE-CSQ

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Réunis en visioconférence pour leur dernière réunion régulière du conseil fédéral de l'année, les représentantes et représentants des syndicats affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) ont réitéré à l'unanimité leur confiance en Brigitte Bilodeau, la reconduisant pour un nouveau mandat de trois ans au poste de première vice-présidente de la FSE-CSQ, responsable des dossiers pédagogiques et professionnels de même que de la mobilisation.

« C'est un réel honneur d'avoir la confiance des enseignants pour accomplir une tâche aussi importante que celle de faire valoir leurs intérêts sur toutes les tribunes. En plus d'assurer sans relâche la défense de leurs droits, nous sommes à lancer une importante offensive professionnelle pour que les enseignants de tous les secteurs s'approprient pleinement les pouvoirs dont ils disposent afin qu'ils redeviennent maîtres de leur profession. De plus, nous continuerons de travailler pour revoir la composition de la classe et pour alléger la tâche, y compris au préscolaire, à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle. Je tiens également à ce que les dossiers criants de l'éducation dans le Nord-du-Québec soient mis de l'avant pour que le gouvernement y agisse sans plus tarder », a déclaré Mme Bilodeau, réputée pour sa combativité et sa grande maîtrise des dossiers.

Les représentantes et représentants syndicaux réunis ont également réélu pour un second mandat Mme Donna Lessard comme première conseillère du comité exécutif. Vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville depuis 2002, responsable des dossiers professionnels du syndicat, Mme Lessard est très impliquée dans les dossiers des élèves en difficulté. Elle a à cœur les dossiers pédagogiques de tous les secteurs d'enseignement, autant au secteur des jeunes et à l'éducation des adultes qu'à la formation professionnelle. Toutes et tous lui reconnaissent sa grande capacité d'analyse et sa perspective toujours bien ancrée dans la réalité de la salle de classe.

Le comité exécutif de la FSE-CSQ est complété par celles et ceux qui sont déjà en poste, soit Mme Josée Scalabrini, présidente, M. Luc Gravel, vice-président aux relations du travail et à la négociation, M. François Breault, président du Syndicat de l'enseignement du Lanaudière, à titre de secrétaire-trésorier, ainsi que Mme Véronique Lefebvre, présidente du Syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil, qui assume le poste de deuxième conseillère. Mme Heidi Yetman, présidente de l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), siège également au comité exécutif.

Les membres du conseil fédéral ont souligné le départ à la retraite de la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Mme Sonia Ethier, qui s'est engagée pendant 28 ans auprès du Syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu, dont elle a été présidente de 2006 à 2015. Elle a été élue première vice-présidente de la CSQ en 2015, puis présidente en 2018. Enseignante en adaptation scolaire, militante redoutable appréciée de ses collègues, Mme Ethier est reconnue comme une femme de cœur profondément engagée pour la justice sociale, la défense des services publics et son travail en faveur de l'équité salariale. La FSE-CSQ la remercie chaleureusement et salue l'ensemble de sa carrière au service des travailleuses et travailleurs, dont les enseignantes et enseignants.

La FSE-CSQ tient également à saluer de grands syndicalistes engagés qui tirent leur révérence au profit d'une retraite bien méritée, d'abord après une brillante carrière en enseignement, puis auprès de leur syndicat local. C'est le cas de Mme Pascale Juneau, présidente du Syndicat de l'enseignement du Lac-Saint-Jean, de M. Jacques Parenteau, secrétaire général de l'Association des professeurs de Lignery, et de Mme Chantal Provost, vice-présidente aux relations du travail du Syndicat de l'enseignement Val-Maska. Leur contribution significative et leur engagement sincère de tous les instants auront fait une différence dans le quotidien des enseignantes et enseignants qui les ont côtoyés.

« En cette autre année de pandémie où on ne peut tous se réunir pour célébrer des années de service et des remarquables carrières au service des enseignants, il est plus important que jamais de souligner le départ de gens de cœur et de parole que nous aimons et respectons, à l'instar des enseignants et des collègues qui ont le privilège de les côtoyer au quotidien. Je leur dis merci pour leur contribution inestimable à défendre la profession enseignante et à la faire rayonner », conclut Mme Scalabrini.

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), qui représente les 8 000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec. Ensemble, elles représentent 73 000 enseignantes et enseignants.

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Renseignements: Sylvie Lemieux, attachée de presse de la FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]

Liens connexes

www.lafse.org/