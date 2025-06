Repenser autrement un secteur névralgique

GATINEAU, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Brigil dévoile aujourd'hui son projet de communauté Espace Canevas, un concept immobilier audacieux qui permettra la revitalisation de ce pôle urbain important de Gatineau et qui représente des investissements d'environ 1,3 milliard. La transformation de l'ancien centre commercial Village Cartier offrira un tout nouveau milieu de vie vibrant, inclusif et durable.

Le projet, qui comprend un potentiel de 2600 unités résidentielles, de 192 000 pieds carrés d'espaces commerciaux et 182 000 pieds carrés d'espace à bureau, a été réfléchi pour dynamiser l'économie de proximité, favoriser les connexions humaines, donner la place aux espaces verts et communautaires, tout en faisant une place de choix à la mobilité active.

« Ce que nous proposons avec la communauté d'Espace Canevas, c'est la redéfinition de nos espaces urbains au bénéfice de la population de Gatineau-Ottawa. À l'image des ambitions du quartier, le projet offre une seconde vie au centre commercial Village Cartier et démontre l'immense potentiel de transformation des grands espaces commerciaux pour augmenter le nombre d'unités disponibles sur le marché dans un contexte de crise du logement », se réjouit le vice-président, développement chez Brigil, Jessy Desjardins.

Complémentaire au cœur du centre-ville de Gatineau en plus de répondre aux grandes orientations municipales de développement, Espace Canevas revêt un caractère innovant en intégrant une densité respectueuse et humaine et grâce à une variation dans la hauteur des bâtiments de manière à offrir un espace qui respire et qui inspire.

Après six ans de transformation, de conception et de discussions avec les résidents du quartier, nos partenaires, les commerçants et la Ville, nous arrivons à un moment charnière où nous redéfinissons la vocation des centres d'achats.

De Copenhague à Gatineau

Le projet Espace Canevas s'inscrit dans une volonté de Brigil de proposer des solutions novatrices aux enjeux sociétaux en créant des milieux de vie inspirés des meilleures pratiques internationales en matière de développement et d'aménagement durable du territoire.

L'équipe de Brigil a d'ailleurs fait un séjour d'immersion au Danemark au printemps 2025 afin de raffiner sa vision et peaufiner certains aménagements de son projet.

« Nous avons réalisé des séances de travail avec des architectes, des urbanistes et des experts canadiens et danois afin d'identifier des moyens concrets pour améliorer la qualité de vie de la population dans le cadre de projets immobiliers. Nous revenons de ces visites plus motivés que jamais et Brigil entend continuer à jouer un rôle de leader pour redéfinir la fonction sociale des espaces publics dans la région », termine-t-il.

Un documentaire sur cet exercice sera présenté à la communauté gatinoise le 26 juin, à Espace Canevas.

Le projet Canevas en bref

Un projet de 2 600 unités résidentielles, avec des espaces commerciaux et de bureau;

Une grande variété de logements locatifs

Une vie de quartier dynamique, des espaces verts et des places communautaires accessibles, une mobilité intégrée de manière à accorder une grande place aux piétons, aux vélos et au transport actif;

Des designs innovants, des arbres et de la verdure avec un système de gestion des eaux de pluie visible et intégré au paysage;

Des services en grand nombre avec des commerces de proximité comme un café, un restaurant;

Une intégration avec le quartier environnant et un pas important pour la création d'un quartier complet.

Une destination culturelle riche et un lieu fédérateur d'expériences

Un incubateur pour les commerçants souhaitant tester des idées innovantes dans un cadre urbain évolutif

Une grande priorité au soutien de l'économie locale et de l'économie du partage, en offrant un espace pour promouvoir les produits et services locaux

Un incubateur d'expériences uniques favorisant les connexions authentiques entre les consommateurs et les détaillants prêts à tester de nouveaux concepts.

Une programmation régulière destinée à générer des rencontres et des échanges autour d'expériences musicales, artistiques et communautaires

Une sélection culinaire diversifiée, alliant classiques et tendances gastronomiques pour satisfaire tous les goûts.

À propos de Brigil

Fondée en 1985 par Gilles Desjardins, Brigil a grandement contribué à l'essor économique de la région de la capitale nationale. Brigil a donné un chez-soi à toute une génération et entend bien continuer à en bâtir pour celles à venir. Étroitement liée aux communautés qu'elle dessert, Brigil a versé plusieurs millions de dollars à plus de 400 organismes dans la région de la capitale nationale.

Gilles Desjardins a aussi été reconnu comme l'un des plus grands mécènes québécois et a reçu la Médaille du service méritoire du Canada des mains de la gouverneure générale, le 5 novembre 2018. L'entreprise compte présentement une trentaine de communautés dans la région de la capitale nationale (14 000 unités) et compte bâtir 44 000 nouvelles unités d'habitation d'ici les 15 prochaines années. Le développement durable et la protection de l'environnement font partie de l'ADN de Brigil, tout comme la valorisation du patrimoine et des bâtiments historiques. C'est pourquoi notre mission dépasse celle du bâtisseur.

Nous sommes des bâtisseurs citoyens.

