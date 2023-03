Bridge-Bonaventure : le grand absent, préserver les terrains publics hors du marché spéculatif

MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - Action-Gardien accueille favorablement le Plan directeur de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure présenté aujourd'hui par la Ville de Montréal. Nous souscrivons à la vision d'ensemble, qui consolide l'emploi, améliore la mobilité active et le transport collectif, prévoit un milieu de vie avec des équipements publics et collectifs, renforce l'accès aux berges et aux espaces verts. Mais le plan directeur de la Ville fait l'impasse sur une question fondamentale : la place du logement social et communautaire sur les terrains publics du bassin Peel. Et cela nous ramène, inlassablement, à la même question : pour qui construit-on la Ville de demain ? Lors du lancement du plan directeur, la Ville a fait d'une gare de REM une « condition sine qua non » du développement du secteur. Nous attendons le même leadership pour le logement social!

Le logement social, conditionnel au développement d'un milieu de vie au bassin Peel!

Les terrains publics fédéraux et provinciaux au bassin Peel appartenant à la Société immobilière du Canada (SIC) et à Loto-Québec sont une occasion unique à saisir pour contribuer à résoudre la crise du logement, en les conservant hors du marché spéculatif. Pourtant, la Ville se limite à l'application du Règlement pour une métropole mixte (RMM), qui prévoit seulement 20% de logements sociaux, en plus de logements dits « abordables » et familiaux.

« Il faut des cibles beaucoup plus ambitieuses ! insiste Karine Triollet, de la CDC Action-Gardien. Et l'atteinte de ces cibles doit être une condition au développement résidentiel du secteur. En 2050, la Ville pourra être fière si elle a fait du bassin Peel un milieu de vie réellement inclusif, plutôt qu'un développement qui continuera à gentrifier nos quartiers et à repousser toujours plus loin les familles à petit et moyen revenus ».

Certes, la Ville ne dispose pas de tous les leviers et le logement social manque cruellement de financement. Mais Action-Gardien attend de l'administration Plante qu'elle envoie un signal fort aux paliers fédéral et provincial sur la nécessité de se concerter pour réserver ces terrains pour du logement hors marché et des équipements collectifs. Du même souffle, Action-Gardien appelle le gouvernement fédéral à soustraire ses terrains excédentaires du bassin Peel de l'obligation de rentabilité de la SIC pour répondre aux besoins criants de logement, et les gouvernements du Québec et du Canada à investir massivement dans le logement social et abordable à but non lucratif.

« D'ici là, il est crucial d'empêcher la mainmise des promoteurs sur les derniers terrains publics des quartiers centraux, affirme Francis Dolan du Regroupement Information Logement. La densification est souhaitable, à condition qu'elle se fasse en réponse aux besoins exprimés par les résident.e.s de Pointe-Saint-Charles et des quartiers avoisinants, non pas aux profits des promoteurs immobiliers et des fonds d'investissement. »

La Ville précise que le développement du secteur se fera par étape et prendra du temps, selon la tendance du marché immobilier. Pourquoi se soumette aux logiques du marché plutôt que de promouvoir les logiques fondées sur les besoins réels de la population environnante ? Les grands promoteurs -ils l'ont démontré- privilégient le rendement financier à la satisfaction des besoins des plus vulnérables. « Prenons le temps d'innover!, propose Margot Silvestro de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. La Ville doit se positionner comme acteur d'influence, appelant les forces sociales du développement à contribution pour imaginer et le quartier du futur. »

Des avancées significatives pour la mobilité active et la protection de l'emploi.

Action-Gardien souligne la bonification du plan directeur depuis les consultations de l'Office de consultation publique (OCPM) de 2019 et l'exercice de concertation piloté par la Ville depuis 2020, auquel Action-Gardien a participé. Ce travail a permis d'intégrer de nombreuses propositions citoyennes et de répondre à plusieurs préoccupations de la population du quartier.

Les connexions projetées entre les différents secteurs et avec le secteur habité actuel de Pointe-Saint-Charles sont des avancées significatives. Parmi elles, notons le prolongement de la rue du Centre en transport actif jusqu'à l'axe Bonaventure, la mise en place d'un lien aérien entre le parc Marguerite-Bourgeoys et le futur parc riverain du fleuve Saint-Laurent, la réutilisation du pont pivotant CN-du Port pour franchir le canal de Lachine en transport actif.

Autre élément notable, la protection des zones d'emploi dans le Triangle Pointe-Saint-Charles Nord au nord de la rue Wellington, ainsi que dans le sous-secteur Sud-Est du bassin Peel. La mise en place de quartiers complets, mixtes et durables nécessite la protection des emplois existants -incluant des entreprises comme les minoteries, distillerie, forges- mais aussi l'attraction de nouvelles entreprises de production industrielle légère et alimentaire. Nous nous réjouissons de l'adhésion de la Ville à la création du Quartier des artisans, mettant en valeur le patrimoine et les savoirs faires ancestraux. Le pas de plus à franchir, notamment pour le Triangle Nord, est d'adopter un zonage protégeant réellement la fonction d'emploi. L'affectation du sol dite de "secteur mixte" ne permettra pas à terme cette protection dans les zones sujettes à une forte spéculation immobilière.

Portes ouvertes sur notre projet collectif les 2 et 4 avril

Fort de l'appui de 3000 personnes à sa pétition en faveur de notre projet collectif, le réseau communautaire de Pointe-Saint-Charles continuera à retrousser ses manches pour bonifier le plan directeur de la Ville. Ces derniers mois, le comité Bridge-Bonaventure d'Action-Gardien a travaillé fort pour revisiter et préciser le projet collectif issu de l'OPA de 2019. Nous invitons la population de Pointe-Saint-Charles et les acteurs concernés à venir à nos portes ouvertes le dimanche 2 avril, de 13h30 à 16h30, et le mardi 4 avril, de 16h00 à 19h00, au Centre Lorne, 2390 de Ryde. Plans, maquettes et vues aériennes attendent les visiteurs pour découvrir ces propositions. Les avis et commentaires seront pris en compte pour finaliser le projet collectif qui sera déposé aux prochaines consultations publiques de l'OCPM.

Source :

Action-Gardien, Corporation de développement communautaire (CDC) de Pointe-Saint-Charles, regroupant 26 organismes communautaire du quartier.

SOURCE Action-Gardien

Renseignements: Porte-parole : Karine Triollet, CDC Action-Gardien - 514-441-7989 (Français seulement); Francis Dolan, Regroupement information Logement - 514-569-1789; Margot Silvestro, Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles - 514-297-6763