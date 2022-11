BRIDGE-BONAVENTURE : 3000 SIGNATURES À LA PÉTITION

POUR UN DÉVELOPPEMENT À LA HAUTEUR DES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ

MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ce lundi midi, groupes communautaires et résident.e.s du quartier Pointe-Saint-Charles sont réunis devant l'Hôtel de ville de Montréal à l'appel d'Action-Gardien pour déposer une pétition sur l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure. Le message est sans équivoque : la communauté de Pointe-Saint-Charles adhère massivement au projet collectif porté par la Corporation de développement communautaire (CDC) Action-Gardien et rejette tout développement en hauteur du type de Griffintown sur les terrains fédéraux du bassin Peel. Les participant.e.s ont été créatifs et imagés pour livrer leur message, avec leur grande bannière et une structure symbolique d'unités de logement social !

Porte-à-porte - une adhésion massive !

Une vaste « opération porte-à-porte » a été menée ces derniers mois pour sillonner les rues du quartier à la rencontre des voisins et voisines et récolter des signatures. « La réception a été incroyable, les gens veulent parler de l'avenir du quartier. Plus de 80 % des gens rencontrés ont signé ! Les autres avaient surtout besoin de plus de temps pour s'approprier nos propositions. Les personnes contre, c'était vraiment l'exception ! Avec 3 000 signatures récoltées, le résultat est sans appel : les tours en hauteur n'ont pas leur place dans notre quartier. Et les terrains publics doivent servir à répondre aux besoins des gens du quartier et de Montréal, pas à ceux de spéculateurs », affirme Jocelyne Bernier citoyenne membre du comité Bridge-Bonaventure.

La vision de la Ville de Montréal attendue de pied ferme

Depuis la version préliminaire du Plan directeur déposé au printemps dernier, la Ville de Montréal est en dialogue avec différents acteurs pour préciser sa vision qui sera soumise d'ici quelques mois à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

La communauté de Pointe-Saint-Charles peut être fière du chemin parcouru jusqu'ici, avec plusieurs propositions citoyennes incluses dans la vision de la Ville, dont les connexions avec le quartier habité, la préservation de l'emploi, le respect du patrimoine, les équipements collectifs, l'accès à l'eau. « La Ville est à l'écoute et poursuit une nécessaire discussion sur la densité et l'échelle humaine. Mais un point majeur achoppe, celui de la place du logement social et du rôle des promoteurs dans la planification et le développement des terrains publics. Appliquer le Règlement pour une métropole mixte avec 20 % de logements sociaux sur un terrain public fédéral en pleine crise du logement, ce serait tout simplement inacceptable. La Ville doit être beaucoup plus ambitieuse », affirme Karine Triollet de la CDC Action-Gardien.

Gardons les terrains publics hors du marché spéculatif !

Pendant ce temps, les promoteurs, avec Devimco en chef de file, occupent agressivement l'espace médiatique avec leur Vision Bridge-Bonaventure qui vient brouiller les cartes avec les consultations municipales. « Ils agissent comme s'ils étaient déjà propriétaires des terrains publics fédéraux, et leur projet est totalement déconnecté des besoins locaux et montréalais », dénonce Francis Dolan du Regroupement Information Logement.

« Un sur-développement avec des petits condos dans des tours en hauteur, ça ne répond pas à la crise du logement et encore moins aux besoins des familles et des ménages les plus à risque. C'est le contraire qui est arrivé à Griffintown, avec des logements hors de prix et une pression majeure sur les valeurs foncières environnantes » poursuit-il.

Le réseau communautaire et la population de Pointe-Saint-Charles déposeront ce soir leur pétition à Ville de Montréal lors de la période de question. La Ville de Montréal, de concert avec les autres paliers de gouvernement, doit s'engager à préserver les terrains publics du bassin Peel hors du marché spéculatif, et y développer un milieu de vie à échelle humaine avec un vaste chantier de logements sociaux.

« Ce qu'on veut c'est un développement de Bridge-Bonaventure à la hauteur de nos besoins urgents et de nos aspirations, pas un développement à la hauteur des gratte-ciels et des cibles de rendements des investisseurs »,

conclut Mme Triollet.

