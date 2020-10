Une nouvelle offre permet aux entreprises et aux membres d'équipe d'obtenir un accès sur demande à différents espaces de travail à travers le monde

NEW YORK, 15 octobre 2020 /CNW/ - Breather, un fournisseur d'espaces de travail flexibles, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme Passport de Breather, un nouveau programme d'abonnement mensuel donnant accès sur demande à des centaines d'espaces de bureaux aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Le programme Passport, unique service d'abonnement donnant accès à des espaces de bureaux entièrement privés sur demande s'adressant aux équipes sur le marché, offre aux entreprises la souplesse nécessaire pour réunir leurs employés et leur donnant accès à des espaces de travail privés dans 10 marchés importants. La conception des espaces Breather varie pour répondre à tous les types de besoins opérationnels, des réunions d'équipe à la formation en passant par les réunions de conseils d'administration et les environnements tranquilles favorisant la concentration, le tout au moyen d'aménagements permettant un éloignement physique.

Compte tenu des restrictions sur les rassemblements à l'échelle mondiale, de nombreuses entreprises reconnaissent que les espaces de bureaux traditionnels, dont le loyer est l'une des plus grandes dépenses opérationnelles, demeurent inoccupés. Bien que la plupart des employeurs et des employés soient en faveur du prolongement des politiques de travail à domicile à long terme, un emplacement physique reste nécessaire pour faciliter les réunions en personne et renforcer la culture d'une entreprise. Selon un récent sondage de JLL, 44 % des employés s'ennuient de la socialisation entre collègues et des interactions avec des êtres humains, que 31 % d'entre eux s'ennuient de l'environnement professionnel et que 29 % des répondants s'ennuient du travail collectif en personne. Le programme Passeport a été créé pour répondre aux besoins d'une main-d'œuvre en évolution et offrir des options flexibles aux entreprises qui ont soit fermé temporairement leurs bureaux, soit réduit de façon permanente leur empreinte immobilière pendant la pandémie, en misant sur des employés travaillant à distance.

« Compte tenu de l'état actuel de l'économie, il est plus important que jamais pour les entreprises émergentes et les entreprises de toutes tailles d'améliorer leurs flux de trésorerie, a déclaré Bryan Murphy, président-directeur général de Breather. Les comptes associés aux espaces de bureaux représentent l'une des dépenses d'entreprise les plus importantes. Étant donné le virage de plus en plus marqué vers le travail à distance, nous avons créé le programme Passeport de manière à ce qu'il représente une option abordable qui favorise la collaboration, la culture et la continuité des activités de nos clients. »

Le programme Passport permet aux employeurs de contrôler leurs coûts, d'assurer la continuité de leurs activités et de maintenir la culture de l'entreprise, tout en offrant aux employés un espace privé au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Certains espaces peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes, sont entièrement meublés et comprennent toutes les commodités dont les équipes et les travailleurs ont besoin pour une journée productive, de la connexion Wi-Fi haute vitesse aux tableaux blancs. Les entreprises choisissent le nombre de laissez-passer à la journée qu'elles veulent obtenir chaque mois, et paient un prix mensuel fixe correspondant à 225 $ par jour pour toute l'équipe. Aucuns frais supplémentaires cachés « par siège ». Les employés peuvent utiliser l'application ou le site web de Breather pour réserver instantanément l'espace de travail qui convient le mieux aux besoins de la journée, à partir du portefeuille de Breather qui compte des centaines d'emplacements dans différentes villes des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada.

« Comme c'est le cas pour beaucoup d'entreprises, lorsque la pandémie nous a forcés faire la transition vers le travail à distance, nous avons tiré le meilleur parti de la situation, a déclaré Celia Zhang, chef des opérations chez Freewill. Toutefois, il est difficile de remplacer certaines mesures par des éléments virtuels, par exemple la collaboration et les séances de remue-méninges, qui sont des aspects importants pour nous. Le programme Passeport Breather offre à notre équipe la continuité nécessaire, en nous donnant la possibilité de nous rencontrer en personne en toute sécurité, pendant que notre siège social demeure fermé. Cela nous permet de rester connectés et créatifs. »

Breather offre des espaces privés aux conditions flexibles, permettant aux équipes d'exercer un contrôle total sur les entrées sur les lieux pendant leur utilisation. Les espaces de travail sont nettoyés par des professionnels entre chaque utilisation, conformément aux normes établies par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. Les espaces sont également conçus pour permettre l'éloignement physique, tout en favorisant la collaboration et la productivité.

