Breather annonce une bonne année pour son activité de bureaux avec une croissance de 200 % des revenus

Un an après l'arrivée de Bryan Murphy au poste de chef de la direction, la société a réinventé avec succès l'activité pour répondre à une opportunité de marché d'un billion de dollars avec une forte demande des clients

NEW YORK, 19 février 2020 /CNW/ - Breather, un chef de file dans la fourniture d'espaces de bureau et de réunion flexibles et privés, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une année solide pour son activité de bureaux, avec une croissance de 200 % du chiffre d'affaires en glissement annuel et 95 % des espaces loués au lancement. Au cours de sa première année en tant que chef de la direction, Bryan Murphy, ancien cadre d'eBay, a favorisé une croissance impressionnante en réinventant le modèle d'entreprise de Breather pour répondre aux besoins des clients qui veulent des bureaux privés avec des conditions flexibles sur le marché des bureaux commerciaux, qui représente un billion de dollars. Breather prévoit de poursuivre l'expansion de son activité de bureaux avec le lancement de 40 nouveaux espaces de bureaux privés en 2020.

Répondre à un besoin non satisfait avec des bureaux privés flexibles

L'une des clés du succès de l'entreprise en 2019 a été l'ajout de 35 espaces de bureaux privés spécialement construits à cet effet à son portefeuille mondial d'espaces à la demande. Ces espaces offrent un siège social et des bureaux satellites entièrement équipés et prêts à l'emploi pour les clients qui ont besoin de la flexibilité qu'un bail traditionnel ne peut pas offrir et de l'intimité qui manque aux espaces de cotravail. En plus du bureau physique, Breather a continué à faire évoluer sa plateforme exclusive d'espace en tant que service, qui fournit un accès en temps réel au réseau croissant d'espaces de Breather, permettant aux clients de réserver un espace de bureau aussi facilement qu'un Uber tout en offrant aux clients une expérience de classe mondiale. « Le besoin de flexibilité dans les entreprises n'a jamais été aussi grand. Les entreprises modernes se développent et s'adaptent plus rapidement et le modèle de location des bureaux n'a pas suivi, » a déclaré Bryan Murphy, chef de la direction de Breather. « Auparavant, les entreprises devaient soit signer un bail contraignant, soit supporter des environnements de cotravail propices à la distraction. Nous permettons désormais aux entreprises à forte croissance de bénéficier des avantages d'un bureau privé à des conditions flexibles. »

Les espaces de Breather sont conçus et réalisés dans un souci de productivité. Chaque détail des espaces Breather, de l'éclairage à l'acoustique en passant par les zones de travail et de collaboration, est optimisé pour une efficacité maximale de l'équipe. Ainsi, 90 % des clients déclarent que leur espace Breather est meilleur que leur ancien bureau, et 75 % des employés de moins de 35 ans déclarent qu'ils seraient plus enclins à accepter un emploi s'il est réalisé dans un espace Breather1.

Une équipe de direction en pleine croissance avec des dirigeants passionnés et expérimentés

Murphy sait comment favoriser la croissance et a rapidement constitué une équipe de direction expérimentée composée d'experts du secteur ayant l'habitude de faire monter en puissance des entreprises à forte croissance. L'une des recrues les plus récentes est Samantha Goldman, ancienne responsable de commercialisation chez Lyft, qui rejoint Breather en tant que vice-présidente à la commercialisation. Goldman apporte une solide expérience de la mercatique interentreprises et de la croissance en travaillant avec des entreprises perturbatrices et des marques appréciées. Elle s'appuiera sur ces stratégies à son nouveau rôle, alimentant la croissance de Breather à mesure que l'entreprise continuera à s'agrandir.

« En tant que cliente fidèle, j'ai toujours été impressionnée par la capacité de Breather à fournir un espace de travail bien conçu à la demande, » a déclaré Samantha Goldman, vice-présidente à la commercialisation de Breather. « Alors que le marché évolue vers des environnements de travail plus flexibles, l'association du bureau privé et des espaces de réunion à la demande de Breather nous place à l'avant-garde de la transformation du lieu de travail. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler aux côtés de cette équipe de direction expérimentée et passionnée pour faire de Breather le chef de file en matière d'espaces de bureaux et de réunion flexibles. »

Au cours de l'année 2020, Breather se centrera sur une expansion agressive sur les principaux marchés de l'entreprise, avec le lancement prévu de 40 espaces. En outre, l'entreprise prévoit d'améliorer l'expérience actuelle des utilisateurs en rationalisant la découverte, la réservation et la gestion de ses offres d'espaces de réunion et de bureau.

Pour en savoir plus, consultez le site Breather.com.

À propos de Breather

Breather est un fournisseur chef de file d'espaces de travail flexibles et privés, dont la mission est de créer un accès facile à un espace privé et productif avec des conditions flexibles, permettant aux entreprises et à leurs employés d'atteindre leur plein potentiel. Notre plateforme d'espace en tant que service et notre réseau croissant d'espaces de bureaux et de réunion privés donnent aux entreprises l'accès à des solutions variées selon leurs besoins sur une base horaire, journalière ou mensuelle. Breather offre des centaines d'espaces dans 10 villes, dont New York, San Francisco, Toronto et Londres, qui sont entièrement meublés et équipés et qui sont conçus spécialement pour des équipes en pleine expansion. Des entreprises avisées comme Uber, Spotify, Candid et Airbnb utilisent Breather pour leurs besoins en espace, du siège social aux bureaux satellites, en passant par les bureaux extérieurs, les ateliers, etc. Pour en savoir plus et explorer les espaces de bureau et de réunion, rendez-vous sur Breather.com.

Personne-ressource pour les médias

N6A pour Breather

Courriel : [email protected]

Téléphone : (212) 334-9753 poste 101

1 Étude menée par Breather, juin 2019

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1092154/Breather_Logo.jpg

SOURCE Breather

Liens connexes

http://Breather.com