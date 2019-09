Brandt signe une entente pour acquérir les activités canadiennes de Nortrax, afin d'offrir un soutien à la clientèle constant d'un océan à l'autre

Avec l'acquisition des emplacements Nortrax détenus par Deere en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, Brandt possédera et exploitera désormais 56 concessionnaires d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au Canada, en plus d'avoir plus de 30 points de service supplémentaires et plus de 3 400 employés.

« L'ajout de l'impressionnant réseau de distribution et de succursales de Nortrax nous donne une occasion inédite de fournir à nos clients de partout au Canada une expérience plus uniforme en matière de soutien à la clientèle, peu importe jusqu'où leurs projets les mènent, a affirmé Shaun Semple, président et chef de la direction, Brandt. Nous sommes très fiers d'offrir les services de soutien et les produits de qualité auxquels les clients canadiens se fient pour assurer leur réussite, chaque jour. »

L'acquisition permettra à Brandt d'avoir une importante place dans le domaine de la vente au détail, afin de fournir de l'équipement de construction et d'exploitation forestière aux entrepreneurs canadiens. De plus, elle renforcera la place de l'entreprise à titre de compagnie privée canadienne de premier plan et de plus grand concessionnaire privé d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au monde.

« Le fait d'avoir un solide concessionnaire privé d'un océan à l'autre sera très bénéfique pour John Deere. Cela se traduit par un leadership stable et de la valeur inégalée pour nos clients », a ajouté Chris Holmes, présidente et chef de la direction, Nortrax.

Cette entente devrait être conclue le 25 octobre 2019.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, au Canada, comprend Brandt Agricultural Products, Brandt Engineered Products, Brandt Equipment Solutions, Brandt Road Rail, Brandt Developments Ltd. ainsi que Brandt Tractor Ltd., le plus grand concessionnaire privé d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au monde. Brandt compte plus de 50 emplacements au Canada et aux États-Unis, plus de 2 500 employés et une clientèle internationale croissante dans les secteurs de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, des chemins de fer, des mines, de l'acier et de l'énergie, à qui elle offre des produits personnalisés uniques. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées au Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada.

