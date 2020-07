Il s'agit de la plus récente annonce portant sur une série d'acquisitions, dont la récente acquisition de Sokkia Canada par Brandt, et d'ententes de concessionnaires conclues par l'entreprise établie en Saskatchewan depuis son acquisition vers la fin de 2019 de Nortrax, concessionnaire d'équipements de construction et d'exploitation forestière John Deere en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Nous avons travaillé fort pour rendre cette entente avantageuse pour nos clients des secteurs de l'arpentage, de l'ingénierie et de la construction en Ontario et au Québec, déclare Shaun Semple, président et chef de la direction de Brandt. Notre infrastructure nationale nous permettra de tirer parti des bases solides établies par les équipes de GeoShack et d'INTEQ pour offrir un accès plus vaste que jamais à l'équipement et aux services de soutien. »

Les marques et les activités de GeoShack et d'INTEQ seront transférées à la division des technologies de positionnement de Brandt de l'entreprise à l'échelle nationale.

Une récente entente conclue avec Topcon Positioning Systems, Inc., selon laquelle Brandt obtient les droits de distribution pour le marché du Québec, permet également à Brandt de devenir le concessionnaire exclusif des produits de construction et de géolocalisation de Topcorn partout au Canada. S'ajoutant aux emplacements stratégiques de GeoShack en Ontario, les 56 emplacements de Brandt d'un océan à l'autre permettront à Brandt de fournir un niveau inégalé de soutien après-vente grâce à la plus grande équipe d'experts du secteur.

En plus de la présence préexistante de Topcorn dans l'ouest du Canada et dans le Canada Atlantique, ces acquisitions ont permis à Brandt de profiter d'une présence complète dans le domaine de la vente au détail afin de fournir de l'équipement de géolocalisation de pointe dans l'ensemble du marché canadien. L'entente renforce la position de l'entreprise à titre de l'une des entreprises privées de premier plan du pays.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, au Canada, comprend Brandt Agricultural Products, Brandt Engineered Products, Brandt Equipment Solutions, Brandt Road Rail, Brandt Positioning Technology, Brandt Truck Rigging & Trailers, Brandt Finance, Brandt Developments Ltd. ainsi que Brandt Tractor Ltd., le plus grand concessionnaire privé d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au monde. Brandt compte plus de 100 emplacements au Canada et aux États-Unis, plus de 3 400 employés et une clientèle internationale croissante dans les secteurs de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, des chemins de fer, des mines, de l'acier et de l'énergie, à qui elle offre des produits personnalisés uniques. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées au Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

