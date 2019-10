Brandt concentre son attention sur le secteur des granulats avec la création d'un nouveau service

« Dans les dernières années, Brandt a établi de solides relations de travail avec de nombreux entrepreneurs en granulat canadien, par l'entremise de notre secteur d'activité John Deere, mais nous souhaitions aller plus loin pour les aider, a souligné Shaun Semple, président et chef de la direction de Brandt. Nous avons travaillé d'arrache-pied et créé la meilleure combinaison possible d'équipement et d'expertise pour le marché des granulats, afin de nous donner les meilleures chances possible d'assurer le succès pour nos clients. »

Tout juste après avoir reçu le titre de concessionnaire canadien exclusif pour l'équipement de construction routière et de granulat du Wirtgen Group, le service Brandt Mineral Technology mettra l'accent en particulier sur les ventes et les services de soutien pour l'équipement de construction John Deere et la gamme du Wirtgen Group de machines de concassage, de criblage et de nettoyage de granulats de Kleemann. La gamme de Kleemann, chef de file mondial sur le marché, est reconnue dans le secteur pour sa performance de pointe et ses technologies environnementales, notamment ses processus novateurs en matière de suppression de bruit et de poussière.

Pour appuyer la gamme d'équipement de pointe du service, Brandt a assemblé une équipe de professionnels chevronnés du secteur qui sont hautement spécialisés et se consacrent exclusivement à ces activités. De plus, avec la récente acquisition de Nortrax Canada par Brandt, le 28 octobre 2019, les entrepreneurs en granulat ont maintenant accès à plus de 100 points de service d'un bout à l'autre du pays.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, au Canada, comprend Brandt Agricultural Products, Brandt Engineered Products, Brandt Equipment Solutions, Brandt Road Rail, Brandt Positioning Technology, Brandt Truck Rigging & Trailers, Brandt Finance, Brandt Developments Ltd. ainsi que Brandt Tractor Ltd., le plus grand concessionnaire privé d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au monde. Brandt compte actuellement plus de 50 emplacements au Canada et aux États-Unis, plus de 2 500 employés et une clientèle internationale croissante dans les secteurs de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, des chemins de fer, des mines, de l'acier et de l'énergie, à qui elle offre des produits personnalisés uniques. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées au Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

SOURCE Brandt Tractor Ltd.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.brandt.ca ou communiquez avec Pam Lougheed par téléphone au 306 791-5931 ou par courriel à l'adresse plougheed@brandt.ca.

