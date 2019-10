Brandt annonce un service spécialisé pour le secteur de la construction routière

« Brandt offre une valeur ajoutée aux constructeurs de la route depuis plusieurs années, mais le temps était venu de mieux concentrer nos opérations dans ce secteur », affirme Shaun Semple, président et chef de la direction de Brandt. « Avec cette annonce, nous sommes certains d'avoir regroupé la meilleure gamme de produits et de services au pays, et nous avons hâte de soutenir le secteur de la construction routière comme jamais auparavant! »

En plus d'offrir les gammes complètes d'équipement de construction John Deere et de technologies de positionnement Topcon, le service Road Technology offrira un large éventail de produits de construction spécialisés du Wirtgen Group, y compris l'équipement de pavage Vögele, l'équipement de compactage Hamm et les produits de stabilisation du sol et de bétonnage de Wirtgen.

Pour appuyer la gamme croissante d'équipement de pointe du service, Brandt a assemblé une équipe de professionnels chevronnés du secteur qui sont hautement spécialisés et se consacrent exclusivement à ces activités. Avec l'acquisition récemment annoncée de Nortrax Canada, dont la fermeture est prévue pour aujourd'hui, 28 octobre 2019, les constructeurs de la route auront bientôt accès à plus de 100 points de service d'un bout à l'autre du pays.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, au Canada, comprend Brandt Agricultural Products, Brandt Engineered Products, Brandt Equipment Solutions, Brandt Road Rail, Brandt Positioning Technology, Brandt Truck Rigging & Trailers, Brandt Finance, Brandt Developments Ltd. ainsi que Brandt Tractor Ltd., le plus grand concessionnaire privé d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au monde. Brandt compte actuellement plus de 50 emplacements au Canada et aux États-Unis, plus de 2 500 employés et une clientèle internationale croissante dans les secteurs de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, des chemins de fer, des mines, de l'acier et de l'énergie, à qui elle offre des produits personnalisés uniques. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées au Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

