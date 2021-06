Au cours des dix dernières années, Brandt a augmenté ses effectifs de 140 % et compte maintenant plus de 3 400 employés, et le rythme de croissance de l'entreprise continue de s'accélérer régulièrement. L'initiative d'embauche récemment annoncée sera une occasion de faire croître son effectif de 30 %, les gains individuels les plus importants se produisant dans les emplacements de Regina en Saskatchewan, de Saskatoon en Saskatchewan et d'Hudson en Illinois. La moitié de ces embauches auront lieu dans les bureaux de l'entreprise en Saskatchewan, et un autre 40 % sera réparti à travers le Canada et le reste aux États-Unis.

Les nouvelles recrues renforceront les activités actuelles de Brandt dans les secteurs de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, des chemins de fer, des mines et de l'acier. Les postes comprendront les métiers spécialisés, les ventes, les finances, le marketing, le soutien à la clientèle, les TI et plus encore, car l'entreprise élargira son équipe de soutien pour répondre aux besoins d'une clientèle en croissance rapide.

« Alors que la vie commence à revenir à la normale et que nous envisageons la reprise économique, il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les travailleurs et leurs familles, a déclaré Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan. La Saskatchewan offre ce dont le monde a besoin, et la réussite de Brandt témoigne de la résilience des industries de notre province dans l'une des périodes les plus difficiles sur le plan économique à l'échelle mondiale. »

Les candidats intéressés peuvent consulter une liste à jour des possibilités de carrière de l'entreprise et postuler en ligne à l'adresse www.brandtjobs.com.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, au Canada, comprend Brandt Agricultural Products, Brandt Engineered Products, Brandt Equipment Solutions, Brandt Road Rail, Brandt Positioning Technology, Brandt Truck Rigging & Trailers, Brandt Finance, Brandt Developments Ltd. ainsi que Brandt Tractor Ltd., le plus grand concessionnaire privé d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au monde. Brandt compte plus de 100 emplacements au Canada et aux États-Unis, plus de 3 400 employés et une clientèle internationale en plein essor dans les secteurs de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, des chemins de fer, des mines, de l'acier et de l'énergie, à qui elle offre des produits personnalisés uniques. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées au Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

