Les organisations les mieux informées domineront le marché. Plus que jamais, les organisations doivent exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de la science des données pour demeurer pertinentes. Brizo surveille l'empreinte digitale de chaque établissement de services alimentaires aux États-Unis et au Canada - leur site web, leur présence sur les médias sociaux, leurs menus, leurs critiques et même leurs choix technologiques.

« Les propriétaires de restaurants n'ont pas pour ambition de devenir des analystes de données, mais de savoir cultiver, comprendre et utiliser les données est maintenant d'une importance capitale », a déclaré Jimmy Frischling, cofondateur et associé directeur de Branded. « En tant qu'opérateurs nous-mêmes, nous savons d'expérience à quel point l'utilisation de nos données sur notre clientèle et nos ventes nous a aidés non seulement à cibler nos clients actuels et futurs, mais aussi à améliorer nos propres opérations. Brizo rationalise cette information pour nous et nous permet de prendre des décisions rapides et éclairées.

Les données de Brizo sont destinées aux fournisseurs de technologies pour la restauration, aux distributeurs et producteurs d'aliments et de boissons et tout autres acteurs de l'industrie. Elles sont utilisées par les opérateurs de restaurants, les représentants des ventes, les directeurs des ventes, les analystes de données et les directeurs du marketing.

Branded collaborera avec Brizo pour signer de nouveaux clients et établir des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises technologiques ayant des intérêts communs.

En s'associant à Branded, Ian Delisle, pdg de Brizo, déclare : « Nous sommes ravis de faire partie de la famille Branded! Leur connaissance approfondie et leur portée dans l'industrie de la restauration sont le complément parfait à notre vaste expérience en tant que fournisseur de données et d'outils analyse. Branded s'est déjà avéré être un incroyable allié à accélérer notre compréhension du marché.

« Le premier geste dans le partenariat a été de nommer Mike Wior, Jimmy Frischling et Nicolas Bouchard comme membres du conseil d'administration de Brizo. Mike est l'ancien PDG et fondateur d'Ominivore, un leader en TI qui met sur le marché des technologies puissantes et transparentes, transformant la façon dont l'industrie hôtelière interagit avec les clients. Jimmy est un professionnel de la finance comptant plus de 30 ans d'expérience et 16 ans d'exploitation hôtelière et de services-conseils. Nicolas a été chef de la direction et fondateur de DuProprio.com, une entreprise hautement disruptive, sans commission et sans agent, qui représente maintenant plus de 20 % de toutes les ventes immobilières résidentielles au Québec.

À propos de Branded: Branded Strategic Hospitality « Branded » est une société d'investissement et de conseil qui tire parti de son vaste écosystème en hôtellerie, d'expertise et de relations approfondies pour influencer, redéfinir et faire évoluer la technologie hôtelière et l'innovation en matière d'alimentation. www.brandedstrategic.com.

À propos de Brizo Data, Inc. : Brizo Data aide les acteurs de l'industrie de la restauration à être plus compétitifs et prendre de meilleures décisions en leur fournissant les données stratégiques et des outils d'analyse. Brizo offre les meilleures données pour l'intelligence d'affaires, les études de marché et l'analyse concurrentielle de l'industrie des services alimentaires. Brizo surveille l'empreinte digitale de chaque établissement aux États-Unis et au Canada - leur site web, leur présence sur les médias sociaux, leurs menus, leurs critiques et même leurs choix technologiques.

