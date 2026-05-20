« Get Facts. Get Going. » établit une source unique d'information pour les voyageurs internationaux ; « American Originals » met en valeur les personnes et les lieux qui ont créé les styles, les sons et les saveurs que le monde aime.

FORT LAUDERDALE, Floride et FRANCFORT, Allemagne, le 20 mai 2026 /CNW/ -- Fred Dixon, président et chef de la direction de Brand USA, a annoncé cette semaine une expansion majeure de la plateforme de marques America the Beautiful. Deux nouvelles initiatives de soutien renforcent le message de l'entreprise : Get Facts. Get Going., un effort continu conçu pour fournir des renseignements en temps réel sur les politiques en matière de visas et d'entrée, les frais et plus encore pour lutter contre les conceptions erronées ; et American Originals, un nouveau contenu et une nouvelle série de récits mettant en lumière les personnes, les lieux et les expériences qui sont typiquement américains.

À regarder avant de partir Speed Speed Voyagez en toute confiance aux États-Unis (PRNewsfoto/Brand USA) Get Facts. Get Going. (PRNewsfoto/Brand USA)

Les nouvelles initiatives annoncées cette semaine à l'IPW de la Travel Association à Fort Lauderdale, en Floride, ciblant le tourisme de loisir, et à l'IMEX de Francfort, en Allemagne, ciblant les événements d'affaires internationaux, reflètent l'accent mis par l'organisation sur la demande croissante de voyages internationaux et la stimulation des exportations de voyages qui ont une incidence sur l'économie et les collectivités des États-Unis. Cette annonce intervient alors que les États-Unis se préparent à accueillir d'importants événements à compter du mois prochain, dont la Coupe du Monde de la FIFA, le 250e anniversaire de l'Amérique et le centenaire de la Route 66.

« Conformément à notre mission d'avoir un impact sur l'économie américaine grâce aux exportations de voyages, nous avons l'occasion de renforcer encore la confiance des voyageurs et d'inspirer les visiteurs », déclare Fred Dixon, président et chef de la direction de Brand USA. « Grâce à notre plateforme élargie, nous lançons American Originals, qui met en lumière les personnes et les lieux qui ont créé les styles, les sons et les savoir que le monde aime, et Get Facts. Get Going. sert de source unique d'informations pour traiter de front les conceptions erronées. Nous voulons que les visiteurs internationaux sachent que nous sommes ouverts pour les affaires et que nous les accueillons chaleureusement. »

ÉCOSYSTÈME AMERICA THE BEAUTIFUL

Depuis son lancement mondial en octobre dernier, America the Beautiful a été la campagne et la plateforme phares de Brand USA, inspirant des audiences internationales. Des sondages mensuels montrent que plus de sept répondants sur dix affirment que la campagne influence positivement leur intérêt à visiter les États-Unis.

Brand USA s'appuie maintenant sur cette base avec deux nouvelles initiatives, chacune jouant un rôle distinct et tout aussi important. America the Beautiful inspire. American Originals alimente la considération et Get Facts. Get Going. facilite la conversion en éliminant les obstacles logistiques perçus.

Fonctionnant sous un cadre stratégique et axé sur les données, Brand USA a également créé de nouvelles opportunités d'intégration avec ses partenaires de destination tels que le Dakota du Sud et l'Alabama, et des marques d'entreprise telles que Hilton, avec d'autres à venir. Les nouvelles intégrations sont conçues pour élargir la portée, améliorer l'efficacité des cibles et accroître la visibilité de la plateforme et des partenaires.

GET FACTS. GET GOING.

L'expansion arrive à un moment nécessaire. Les conceptions erronées au sujet des exigences en matière de visa, des procédures d'entrée, des frais comme l'intégrité des visas et la tarification des parcs nationaux, et des politiques de contrôle ont créé de la confusion chez certains voyageurs internationaux -- et jusqu'à présent, aucune ressource facile à utiliser n'a regroupé cette information en un seul endroit. Avec le slogan « Voyagez en toute confiance aux États-Unis », l'initiative s'attaque à une gamme de conceptions erronées circulant sur les médias sociaux et sur les marchés internationaux, y compris des informations obsolètes ou incomplètes. Dans chaque cas, les faits racontent une histoire bien plus accueillante que celle que les voyageurs entendent. Pour cela, Brand USA publie un ensemble complet de faits, disponible à l'adresse visittheusa.com/entry.

Get Facts. Get Going. est conçu pour être toujours actif et continuellement mis à jour en tant qu'effort intégré de marketing, de communications et de commerce touchant des auditoires internationaux grâce à des médias payants dans des marchés mondiaux clés ; contenu en temps réel fourni par l'entremise de systèmes de distribution mondiaux ; engagement commercial direct dans le cadre du programme de formation des agents de Brand USA Discovery ; et témoignages dans le cadre du programme des journalistes invités de l'organisation.

Dans le prolongement de ces efforts, Brand USA a établi un partenariat continu avec le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis pour faciliter et étendre les inscriptions à Global Entry sur les marchés internationaux. Des représentants du CBP seront sur place à IPW cette semaine au kiosque de Brand USA pour répondre aux questions et fournir des mises à jour sur les programmes destinés aux voyageurs dignes de confiance.

« Les améliorations technologiques, y compris le contrôle des passeports mobiles et les programmes élargis de Trusted Traveler comme Global Entry, rendent le processus d'entrée plus fluide que jamais », déclare Dixon. « Nous voulons mettre cette réalité à l'avant-plan avec notre nouvelle ressource, Get Facts. Get Going., pour que les visiteurs puissent voyager en toute confiance aux États-Unis. »

AMERICAN ORIGINALS

En plus d'accroître la confiance envers les voyageurs, Brand USA continue d'élargir son approche narrative avec le lancement d'American Originals.

« Cette nouvelle série de contenu met en vedette les personnes, les lieux et les traditions qui ont influencé le monde et qui sont uniques aux États-Unis grâce à des récits de style travelogue qui stimulent l'exploration et aident les voyageurs à construire leurs vacances de rêve », déclare Dixon. « American Originals met en lumière des tendances comme le tournage, les voyages culinaires, les spectacles et plus encore, et donne le coup d'envoi avec des projecteurs sur Monument Valley, Memphis, le Texas et la ville de New York. »

La série sert également de salut au 250e anniversaire des États-Unis en célébrant des expériences typiquement américaines, mais continuera de s'étendre jusqu'en 2027 et au-delà. Le contenu peut être consulté ici.

Pour obtenir les plus récentes informations de presse de l'organisation, y compris ses plus récentes mises à jour du contenu What's New in the USA et America250, visitez le www.thebrandusa.com/press.

Pour en savoir plus sur Brand USA, visitez TheBrandUSA.com. Des idées de voyage et des ressources de planification de voyage aux États-Unis sont disponibles sur le site AmericatheBeautiful.com.

Note aux rédacteurs

Le dossier de presse de Brand USA, y compris des photos haute résolution, est disponible ici.

À PROPOS DE BRAND USA

La mission de Brand USA est de stimuler la croissance économique et la prospérité communautaire à travers les États-Unis en attirant des voyageurs internationaux à fort impact grâce au marketing stratégique et aux communications sur les politiques de voyage.

Créée par la Travel Promotion Act, Brand USA fonctionne sans frais pour les contribuables américains. L'organisation nationale de marketing de destination est financée par les contributions des bureaux des visiteurs, des marques de voyage et d'autres entités non fédérales qui sont égalées par une partie des frais payés par les visiteurs internationaux en vertu du Système électronique d'autorisation de voyage.

Selon des études indépendantes de Tourism Economics, au cours des 13 dernières années, Brand USA a attiré 11,3 millions de visiteurs internationaux supplémentaires qui ont dépensé 38,1 milliards de dollars aux États-Unis, ce qui a entraîné un impact économique total de 82,9 milliards de dollars et soutenu en moyenne plus de 40 000 emplois chaque année. Ces efforts ont généré près de 11 milliards de dollars en recettes fiscales attribuables aux niveaux fédéral, provincial et local.

CONTACTS AVEC LES MÉDIAS

Chris Heywood

Brand USA, communications mondiales

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Tyler Lehner

Edelman

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SOURCE Brand USA