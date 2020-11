OTTAWA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Depuis quelques mois, bon nombre de Canadiens travaillent à partir de la maison, font du téléapprentissage, magasinent en ligne et accèdent aux services gouvernementaux à distance. Avec la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais que tous les Canadiens aient accès à des services Internet rapides et fiables, peu importe où ils vivent.

René Arseneault, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et député de Madawaska-Restigouche, a souligné aujourd'hui la mise en place du Fonds pour la large bande universelle, un fonds de 1,75 milliard de dollars qui vise à brancher les Canadiens de tout le pays à des services Internet haute vitesse. Le gouvernement avait d'abord présenté le Fonds en tant que programme assorti d'une enveloppe d'un milliard de dollars dans le budget de 2019. Il fournit maintenant un financement additionnel pour faire avancer des projets d'envergure à fortes retombées, qui entraîneront la formation de partenariats, notamment avec la Banque de l'infrastructure du Canada dans le cadre de son initiative sur la large bande. Le programme comprend également un volet de réalisation rapide de 150 millions de dollars doté d'un processus de demande accéléré pour permettre le déclenchement immédiat de projets prêts à être réalisés. Le Fonds allouera aussi 50 millions de dollars de son budget total à des projets de mobilité Internet qui profiteront principalement aux peuples autochtones. Grâce à cet investissement, 98 % des Canadiens auront accès à des services Internet haute vitesse d'ici 2026, ce qui leur permettra de participer plus à fond à l'économie numérique.

Secrétaire parlementaire Arseneault a aussi mis en lumière la conclusion d'une entente de 600 millions de dollars avec la société canadienne de satellites Télésat. Cette entente vise à garantir une capacité satellitaire sur orbite basse pour améliorer la connectivité au pays et la couverture d'Internet haute vitesse dans les régions rurales et éloignées du Canada.

Les investissements effectués aujourd'hui aideront le gouvernement du Canada à atteindre son objectif de créer plus d'un million d'emplois et de soutenir les Canadiens vivant dans les communautés rurales, éloignées et nordiques. Dans le contexte de la relance économique en lien avec la pandémie, le gouvernement continuera donc de faire des investissements dans l'infrastructure pour renforcer les communautés et bâtir un Canada concurrentiel et résilient, au profit de tous.

Le gouvernement a déjà fait de grands progrès par rapport à son objectif de brancher les Canadiens à Internet haute vitesse, ayant investi 47 551 777 $ dans 11 projets qui permettront de brancher 37 857 en Nouveau-Brunswick.

« L'accès à Internet haute vitesse est bien plus qu'une simple commodité. Le Fonds pour la large bande universelle aidera à combler le fossé numérique et permettra à tous les Canadiens de tirer profit des services en ligne. Je pense notamment au télétravail, aux soins de santé en mode virtuel et aux occasions d'apprentissage à distance. L'annonce d'aujourd'hui est un énorme pas en avant pour améliorer la connectivité en Nouveau-Brunswick. »

- René Arseneault, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et député de Madawaska-Restigouche



Le Fonds pour la large bande universelle a été annoncé dans le budget de 2019. Il s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Ces investissements devraient permettre à près de 400 000 ménages supplémentaires d'être branchés d'ici la fin de 2023.

Le gouvernement du Canada est déjà en bonne voie d'atteindre son objectif de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2030, ayant offert son soutien à des projets et à des programmes qui permettront de brancher 1,2 million de ménages canadiens au cours des prochaines années.

Le gouvernement travaillera avec des partenaires en vue de fournir à tous les Canadiens, et ce, peu importe où ils se trouvent au pays, des services à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement. Ces vitesses permettront aux Canadiens de télétravailler, de suivre des cours en ligne et d'avoir accès aux services de télésanté.

Le gouvernement a récemment annoncé une initiative de 2 milliards de dollars en lien avec la large bande, dans le cadre du Plan de croissance de la Banque de l'infrastructure du Canada . Cette initiative aidera à brancher environ 750 000 foyers et petites entreprises des régions moins bien desservies par la large bande. Ainsi, les Canadiens pourront mieux participer à l'économie numérique.

. Cette initiative aidera à brancher environ 750 000 foyers et petites entreprises des régions moins bien desservies par la large bande. Ainsi, les Canadiens pourront mieux participer à l'économie numérique. Télésat Canada a été créée comme société d'État en 1969. C'est maintenant une société privée sous contrôle canadien. Télésat a des employés dans cinq provinces et un territoire au Canada , ainsi que dans plusieurs autres pays. Il est le quatrième exploitant de satellites au monde.

a été créée comme société d'État en 1969. C'est maintenant une société privée sous contrôle canadien. Télésat a des employés dans cinq provinces et un territoire au , ainsi que dans plusieurs autres pays. Il est le quatrième exploitant de satellites au monde. Les satellites en orbite basse sont 36 fois plus proches de la Terre que les satellites de télécommunications traditionnels. Ainsi, il faut moins de temps pour envoyer et recevoir de l'information. Le service à large bande offert est donc meilleur et plus rapide, même dans les régions rurales, éloignées et nordiques.

