L'application mobile de Women's Brain Health Initiative vise à optimiser la santé cérébrale

TORONTO, le 22 août 2023 /CNW/ - Bonne nouvelle ! Forte de son succès, l'application BrainFit-Habit Tracker peut désormais être téléchargée en français en version iOS et Android. Conçue par Women's Brain Health Initiative (WBHI), BrainFit-Habit Tracker est une application mobile unique en son genre qui aide à prévenir la démence et à optimiser la santé cérébrale.

App Store (Groupe CNW/Women's Brain Health Initiative (WBHI)) Google Play (Groupe CNW/Women's Brain Health Initiative (WBHI))

Offerte gratuitement, l'application BrainFit-Habit Tracker est conçue pour réduire le risque de démence et prolonger la vitalité cognitive à partir des six piliers de la santé cérébrale : réduction du stress, stimulation mentale, interactions sociales, alimentation, exercice et sommeil.

Depuis son lancement en décembre dernier, plus de 26 000 utilisateurs ont téléchargé BrainFit-Habit Tracker et ce sont les changements de comportements visant l'alimentation, l'exercice et la stimulation mentale qui suscitent le plus d'attention. La lecture, la consommation d'eau et la marche figurent au palmarès des bonnes habitudes les plus surveillées. On dénombre jusqu'à maintenant 76 000 habitudes créées par les utilisateurs, dont 52 000 adoptées avec succès, ce qui correspond à un taux de réalisation de 70 %.

L'application propose des renseignements factuels et d'actualité, ainsi que des conseils et des encouragements qui motivent les gens à adopter de saines habitudes de vie pour avoir et maintenir un cerveau en forme. BrainFit-Habit Tracker offre plus de 100 habitudes, des centaines de conseils et plus de 60 articles, vidéos et balados de vulgarisation qui expliquent la science derrière chacune des habitudes.

« Nous sommes ravis d'annoncer que notre très populaire application BrainFit-Habit Tracker est maintenant offerte en français, déclare Lynn Posluns, PDG de WBHI. L'adoption de bonnes habitudes prend plus de temps qu'on l'imagine. C'est plus facile d'y rester fidèle grâce aux fonctions de rappel et de suivi l'application. On sait que de petits gestes peuvent rapporter gros et c'est ce qu'il faut protéger notre santé cérébrale. »

« Les gestes que nous pouvons poser pour maintenir notre cerveau en bonne santé sont non seulement essentiels pour notre bien-être en général, mais ils peuvent aussi réduire le risque de démence, a déclaré l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé. L'application BrainFit - Habit Tracker, un outil novateur facilitant la mise en place de saines habitudes de vie en vue de réduire le risque de démence, pourra désormais être utilisée par un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens, dans la langue de leur choix. »

L'application BrainFit-Habit Tracker est idéale pour les aidants, les personnes atteintes d'un trouble cognitif léger et tous ceux qui veulent retarder et prévenir la démence ou maintenir leur vitalité cognitive. L'application voit le jour grâce au financement de l'Agence de la santé publique du Canada et au soutien de TELUS, RBC, l'Université York, BitBakery, The Citrine Foundation of Canada, et RB33.

Téléchargez l'application BrainFit en français et en anglais :

App Store

Google Play

Pour plus de renseignements sur l'application BrainFit-Habit Tracker visitez le site www.brainfit.org

SOURCE Women's Brain Health Initiative (WBHI)

Renseignements: Renseignements et entrevues : Naomi Parness, KPW Communications, Courriel: [email protected], Mobile: 416-580-0601