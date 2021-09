Un dirigeant chevronné se joint à une entreprise en démarrage en pleine croissance qui

s'engage à contribuer à résoudre la crise climatique grâce à sa technologie d'intelligence

artificielle conçue pour les bâtiments commerciaux

MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - BrainBox AI, une entreprise pionnière de la technologie prédictive et auto-adaptative pour les bâtiments commerciaux, est heureuse d'annoncer l'arrivée de Francis Trudeau au poste de chef de la direction financière. M. Trudeau supervisera les finances stratégiques et opérationnelles de l'entreprise à l'échelle mondiale en mettant en œuvre une gouvernance de premier plan.

Tout au long de sa carrière, M.Trudeau a travaillé avec des entreprises ayant développé des technologies innovantes, de fortes valeurs entrepreneuriales et qui se sont développées à l'échelle mondiale, notamment Logibec, Vision 7 International (Cossette) et CGI. M. Trudeau a d'ailleurs joué un rôle important dans la privatisation de Cossette et la récente vente de Logibec à Novacap. Comptable agréé, il est également titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill, d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Laval et du titre d'expert en évaluation d'entreprises.

« Je suis privilégié de me joindre à une entreprise dont la mission et l'objectif sont si importants », déclare M. Trudeau. « La lutte contre le changement climatique est urgente et avoir l'occasion de contribuer à la résolution d'un problème mondial est très inspirant. La proposition de valeur unique de Brainbox AI, l'importance du marché potentiel total et le modèle de revenus récurrents m'ont fortement attiré, car ils sont les ingrédients nécessaires pour aider l'entreprise à poursuivre son expansion avec succès. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Francis et de mettre à profit son expertise pour stimuler la croissance de l'entreprise », soutient Sam Ramadori, président de BrainBox AI. « Francis apporte sa passion pour la lutte contre la crise climatique et l'expérience nécessaire pour soutenir notre vision et aider à cimenter BrainBox AI comme un leader de l'intelligence artificielle. »

Le logiciel d'apprentissage profond de BrainBox AI permet d'économiser jusqu'à 25 % des coûts énergétiques totaux, de réduire de 20 à 40 % l'empreinte carbone et d'augmenter de 60 % le confort des occupants. Les exploitants de bâtiments peuvent également constater une prolongation de 50 % de la durée de vie de l'équipement de CVC. Plus récemment, BrainBox AI a été annoncée comme l'une des dix entreprises sélectionnées au niveau mondial pour participer au programme Tech For Our Planet, une initiative de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). En 2020, BrainBox AI a été reconnue par le magazine TIME comme l'une des 100 meilleures inventions et par CB Insights comme l'une des 100 meilleures entreprises en démarrage d'IA redéfinissant les industries en 2021. L'entreprise est également membre du MaRS Discovery District, le plus grand centre d'innovation urbain d'Amérique du Nord.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 dans le but de redéfinir l'automatisation des bâtiments grâce à l'intelligence artificielle, afin d'être à l'avant-garde d'une révolution verte du bâtiment. Basée à Montréal, BrainBox AI est une plaque tournante mondiale de l'IA, qui compte plus de 100 employés et soutient des clients de l'immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'Énergie, l'Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l'Université McGill.

