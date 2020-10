Depuis sa création en mai 2019, BrainBox AI a fait équipe avec plus de 30 partenaires à l'échelle mondiale et contribue actuellement à la gestion de plus de 40 millions de pieds carrés d'immobilier commercial sur 5 continents. Le lancement récent de BrainBox AI en Europe permet l'ajout de 13 édifices supplémentaires, qui représentent plus de 1 700 000 pieds carrés d'immobilier commercial. Une expansion rapide est prévue sur le continent au cours des prochains mois. Unique en son genre, le nouveau partenariat avec AMP Capital Real Estate en Australie permettra l'implantation de la technologie de BrainBox AI dans l'ensemble du parc immobilier de la firme, qui compte plus de 40 édifices totalisant quelque 14 000 000 pieds carrés, au cours des 6 prochains mois.

« Dans un marché immobilier commercial en constante évolution, les entreprises du monde entier font face à la pression croissante de combiner responsabilité environnementale et gestion des coûts d'exploitation, afin d'offrir le meilleur rendement possible à leurs actionnaires et investisseurs », explique Sam Ramadori, président de BrainBox AI. « Notre partenariat avec AMP Capital illustre comment BrainBox AI peut aider les propriétaires immobiliers du monde entier à automatiser leurs bâtiments afin d'atteindre des niveaux d'efficacité énergétique impossibles sans l'intelligence artificielle. »

« Nous sommes enchantés d'adopter la technologie de pointe de BrainBox AI, qui nous aidera à réduire notre empreinte carbone, et à proposer des espaces de vie et de travail plus confortables à nos clients », a déclaré Daniel Lepore, directeur de la technologie des actifs d'AMP Capital. « Depuis trop longtemps, nos systèmes de conditionnement d'air ne réagissent pas assez rapidement aux conditions climatiques changeantes, ce qui entraîne un gaspillage énergétique dont les occupants, les investisseurs et la planète payent les frais. Grâce à la technologie de BrainBox AI, nous n'avons plus à attendre que le client prenne le téléphone pour nous signaler un problème, puisque le système l'anticipe. Cette initiative prometteuse marque un nouveau jalon vers la réduction de notre empreinte environnementale, nous rapprochant plus que jamais de notre objectif de carboneutralité et de notre stratégie de durabilité à l'horizon 2030. »

Les modèles évolués d'apprentissage en profondeur développés par BrainBox AI font de sa solution la plus puissante et la plus agile sur le marché, et contribuent à propulser la croissance rapide de l'entreprise. La technologie de BrainBox AI étudie le bâtiment pour découvrir le fonctionnement de son système de CVC, identifie les occasions d'amélioration et apporte des ajustements en temps réel. Cette technologie ne nécessitant aucune intervention humaine assure une efficacité énergétique supérieure qui se traduit en un niveau de confort inégalé pour les occupants. La technologie de BrainBox AI permet aux propriétaires d'édifices de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 25 % en moins de 3 mois. BrainBox AI sert des clients dans plusieurs secteurs de l'immobilier, notamment les commerces de détail, les immeubles de bureaux, les aéroports, les hôtels, les centres commerciaux et les établissements de soins de longue durée.

À propos de BrainBox AI

Combinant le leadership de Sam Ramadori, président, et l'expertise de Jean-Simon Venne, chef des services technologiques et cofondateur, BrainBox AI a été créée en 2017 pour redéfinir l'immotique grâce à l'intelligence artificielle, et se positionner aux premières lignes de la révolution verte dans le secteur de la construction et de l'immobilier. Depuis son siège social de Montréal, véritable carrefour de l'intelligence artificielle, BrainBox AI emploie plus de 70 professionnels et sert des clients dans plusieurs secteurs de l'immobilier : immeubles de bureaux, aéroports, hôtels, propriétés multirésidentielles, établissements de soins de longue durée, épiceries et grandes surfaces commerciales.

BrainBox AI travaille en collaboration avec divers partenaires de recherche, dont le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du département de l'Énergie des États-Unis et l'Institut de valorisation des données (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, tels que l'École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS). Pour en savoir plus sur BrainBox AI.

À propos d'AMP Capital

AMP Capital est une société de gestion de placements internationale qui comptait 105 milliards de livres sterling en actifs sous gestion au 30 juin 2020 et emploie plus de 250 professionnels de l'investissement. AMP Capital possède une riche histoire au sein de l'industrie des infrastructures et de l'immobilier, et une vaste expérience des titres à revenu fixe, des actions et des solutions multi-actifs. AMP Capital est une filiale d'AMP Limited, société constituée en 1849, et figure parmi les plus importants prestataires de régimes de retraite d'entreprise en Australie.

