BrainBox AI accueille deux nouveaux membres au sein de son conseil consultatif : Gareth Morgan et François Bouffard

« Nous sommes convaincus que messieurs Bouffard et Morgan nous offriront l'orientation, l'encadrement et les conseils nécessaires pour nous aider à accomplir notre mission : créer des bâtiments autonomes qui offrent des économies d'énergie importantes. Leurs expériences en tant que dirigeants, créateurs de croissance et promoteurs de l'innovation enrichiront l'éventail de qualifications et de compétences déjà présentes au sein du conseil », a déclaré Sean Neely, directeur général de BrainBox AI. « Nous sommes heureux d'accueillir dans notre équipe des collaborateurs ayant une telle expertise. »

En misant sur l'intelligence artificielle et l'infonuagique, BrainBox AI a conçu une solution qui se branche à l'installation de CVC existante d'un bâtiment pour créer un système de CVC autonome, selon un concept semblable à celui d'un véhicule autonome. Cette technologie permet à un système de CVC de passer de la gestion réactive traditionnelle des opérations à un mode de fonctionnement préemptif et autonome. L'installation de l'appareil de BrainBox AI, effectuée en moins d'une demi-journée, est suivie par une période d'apprentissage de 4 à 6 semaines pendant laquelle le modèle d'intelligence artificielle identifie et répertorie le fonctionnement spécifique du bâtiment pour créer un profil énergétique propre à celui-ci. La solution d'intelligence artificielle passe alors en mode de modulation autonome et commence à réduire de manière significative les dépenses énergétiques totales du bâtiment (de 25 à 35 %) et son empreinte carbone (de 20 à 40 %).

« Je suis fondamentalement optimiste et je crois que le monde s'améliore dans tous les domaines, sauf en ce qui concerne les changements climatiques », a affirmé Gareth Morgan, ancien vice-président de Google Cloud. « BrainBox AI offre une application complexe et solide qui peut réduire de manière importante l'empreinte carbone et la consommation énergétique des bâtiments. J'ai été interpellé par la nature ambitieuse de cette solution et par son immense potentiel. »

« BrainBox AI s'attaque à un problème réel et le règle en misant sur l'intelligence artificielle », a ajouté le professeur Bouffard. « On voit souvent des gens qui développent des systèmes basés sur l'intelligence artificielle, et qui cherchent un problème auquel les appliquer. BrainBox AI s'attaque à un problème bien défini, et c'est pourquoi je souhaitais me joindre au conseil. Je suis convaincu que cette entreprise apportera rapidement une valeur ajoutée dans le marché. »

La technologie de BrainBox AI a déjà été appliquée à divers types d'immeubles commerciaux, dont des tours de bureaux, des hôtels, des magasins, des entrepôts, des épiceries et des établissements d'enseignement. Sa plateforme d'apprentissage machine s'adapte à divers environnements et fonctionne aussi efficacement avec que sans système de gestion d'immeuble. Comme le profil thermique varie d'un bâtiment à l'autre, l'utilisation de l'intelligence artificielle permet de créer une solution qui peut être déployée de manière rapide et efficace à un portefeuille complet de bâtiments.

Gareth Morgan, ancien vice-président de Google Cloud. M. Morgan a occupé pendant 10 ans plusieurs postes de haute direction chez Google, dans les secteurs de l'expérience client, des services aux annonceurs pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et des opérations publicitaires à l'échelle mondiale. Avant de se joindre à Google en 2010, il avait travaillé chez McKinsey et chez Ernst & Young. Après avoir obtenu son titre de comptable agréé, il a entrepris des études de MBA à l'Université Western Ontario, au Canada.

François Bouffard, professeur agrégé et titulaire d'une bourse William Dawson de l'Université McGill. Le professeur Bouffard a obtenu un doctorat en génie électrique de l'Université McGill en 2006, avant de se joindre à l'École de génie électrique et électronique de l'Université de Manchester, au Royaume-Uni, comme chargé de cours en systèmes de production d'électricité et d'énergie. Il s'est joint au Département de génie électrique et génie informatique de l'Université McGill en 2010, où il est maintenant professeur agrégé, titulaire d'une bourse William Dawson, président associé (premier cycle) et titulaire d'une bourse John M. Bishop et famille en génie et design durable. Il détient le titre professionnel d'ingénieur au Québec, et siège depuis 2016 au comité Power and Energy Society's Power System Operation, Planning and Economics Committee de l'IEEE à titre de président du programme du comité technique.

Combinant le leadership de Sean Neely, Co-fondateur et directeur général, et l'expertise de Jean-Simon Venne, Co-fondateur et directeur technique, BrainBox AI a été créée en 2017 pour redéfinir l'immotique grâce à l'intelligence artificielle, et se positionner aux premières lignes de la révolution verte dans le secteur de la construction et de l'immobilier. Depuis son siège social de Montréal, véritable carrefour de l'intelligence artificielle, BrainBox AI emploie plus de 30 professionnels et sert des clients dans plusieurs secteurs de l'immobilier : immeubles de bureaux, aéroports, hôtels, propriétés multirésidentielles, épiceries et grandes surfaces commerciales.

BrainBox AI travaille en collaboration avec divers partenaires de recherche, dont le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du département de l'Énergie des États-Unis et l'Institut de valorisation des données (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, tels que l'École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS). Pour en savoir plus sur BrainBox AI.

