MONTRÉAL et SAN DIEGO, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Brain Corp, entreprise de technologie autonome créant des solutions innovantes en robotique et en intelligence artificielle (IA), et JRTech Solutions, le plus grand fournisseur d'étiquettes électroniques (EEG) au Canada annonce aujourd'hui un partenariat exclusif pour offrir des solutions de gestion autonome des inventaires aux détaillants du marché canadien. Cet accord stipule que JRTech Solutions deviendra le fournisseur exclusif aux détaillants canadiens de la suite BrainOS® Sense de Brain Corp, une plateforme de gestion des inventaires de bout en bout qui aide les détaillants à gérer de manière autonome leurs stocks en magasin à l'aide de robot et de l'IA.

Ce partenariat marque une avancée dans l'introduction de solutions de gestion des inventaires intelligentes et interconnectées pour les détaillants. En intégrant des robots qui numérise les inventaires , la technologie EEG, et l'IA, les deux entreprises ont créé une solution fluide qui améliore le suivi, l'analyse et la gestion des inventaires , permettant ainsi aux détaillants d'atteindre des niveaux plus rapide et précis pour garantir que les rayons sont toujours bien approvisionnés et que les produits sont correctement étiquetés.

Selon des données d'ABI Research, les expéditions mondiales d'étiquettes EEG et de robots de numérisation des inventaires devraient connaître un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19 % et 17,2 %, respectivement, de 2024 à 2030. Ces prévisions de croissance montrent que les détaillants utilisent de plus en plus des technologies avancées pour automatiser les tâches en magasin qui sont souvent chronophages et propices aux erreurs. Cela permet aux employés d'avoir les outils nécessaires pour offrir une meilleure expérience d'achat aux clients.

« Notre partenariat avec JRTech Solutions nous permettra d'apporter notre suite BrainOS® Sense au marché canadien », a déclaré Chris Lobdell, directeur commercial de Brain Corp. « Ce partenariat unit deux solutions technologiques de pointe largement adoptées par les détaillants, car elles offrent une manière plus intelligente, interconnectée et efficace de gérer les inventaires de magasin. »

Diego Mazzone, président et chef d'administration de JRTech Solutions, a ajouté : « Ce partenariat avec Brain Corp souligne notre engagement à apporter les solutions de vente au détail les plus récentes et les plus avancées au Canada. En combinant notre plateforme EEG de Pricer avec les solutions robotiques et d'IA de Brain Corp, nous permettons aux détaillants de réaliser le plein potentiel des opérations de vente au détail entièrement synergiques tout en maximisant leur retour sur investissement. »

Le partenariat entre Brain Corp et JRTech Solutions vise à transformer la gestion de l'inventaire dans le commerce de détail canadien. Les détaillants intéressés par cette solution avancée peuvent contacter directement JRTech Solutions pour plus d'informations.

JRTech Solutions et Brain Corp présenteront la solution au Grocery Innovations Canada

JRTech Solutions et Brain Corp présenteront la puissance transformative de leur solution intégrée lors du Grocery Innovations Canada, les 29 et 30 octobre 2024, au kiosque 611. Les participants pourront découvrir comment les robots de numérisation d'inventaire et les EEG peuvent travailler ensemble pour améliorer l'efficacité et transformer de manière sans précédent les opérations de vente au détail.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions Inc. est une société privée dont le siège se situe à Montréal, Québec. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, avec plus de 1 400 installations en magasin depuis 2008. Pour plus d'informations, visitez www.jrtechsolutions.com.

À propos de Brain Corp

Brain Corp est le leader mondial des logiciels d'IA robotique qui alimente la plus grande flotte de robots mobiles autonomes (AMR) opérant dans des espaces publics commerciaux. Les partenaires OEM mondiaux utilisent la plateforme connectée au cloud de l'entreprise, BrainOS®, pour créer des robots autonomes évolutifs utilisés par les clients finaux pour nettoyer les sols et collecter des données environnementales - transformant ainsi les opérations manuelles en flux de travail automatisés. Des marques du Fortune 500, dans plusieurs secteurs verticaux, bénéficient du portefeuille croissant de robots alimentés par BrainOS® et de nos outils de confidentialité, de sécurité et d'efficacité, qui facilitent la gestion et la mise à l'échelle de l'automatisation. Brain Corp alimente actuellement plus de 37 000 AMR, représentant la plus grande flotte de ce type dans le monde. Pour plus d'informations, visitez www.braincorp.com.

