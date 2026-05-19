Rapprocher la gestion des sinistres du client

M. Jardine prend en charge les activités mondiales et la direction canadienne après avoir dirigé et développé les fonctions de gestion des réclamations et du cyberenseignement chez BOXX depuis 2022. Confier ce rôle élargi à M. Jardine constitue une évolution naturelle, alors que l'entreprise amorce un nouveau chapitre de sa croissance mondiale. La vaste expertise de M. Jardine dans la transformation du risque technique en stratégies de réponse axées sur le consommateur sera essentielle au moment où BOXX étend ce cadre intégré à de nouveaux marchés internationaux et régionaux.

« Alors que les cyberrisques deviennent plus dynamiques, la valeur de la cyberassurance est passée de la simple capacité à aider les clients à garder une longueur d'avance sur les menaces, ainsi qu'à la rapidité et à la qualité de la réponse en cas de crise », a déclaré Vishal Kundi, chef de la direction et cofondateur de BOXX Insurance.

« Grâce à nos renseignements sur les risques et à notre leadership en matière de réclamations à l'échelle mondiale, également sous la direction de M. Jardine, nous veillons à ce que les renseignements que nous tirons des incidents réels soient instantanément intégrés à nos activités quotidiennes et, plus important encore, à ce que nos clients y aient accès plus rapidement, obtenant un soutien plus transparent lorsqu'ils en ont le plus besoin », a poursuivi M. Kundi.

Ce changement structurel fait passer la philosophie croissante parmi les principaux fournisseurs de cyberassurance à un niveau supérieur, où les réclamations, les services de sécurité et les activités sont une unité étroitement connectée au lieu de se retrouver dans des silos isolés.

Accélérer la dynamique aux États-Unis

Alors que BOXX continue d'étendre avec succès ses produits de cyberassurance spécialisés aux États-Unis, la nomination d'Elizabeth Kim au poste de présidente de BOXX aux États-Unis marque une étape importante dans la stratégie d'expansion de l'entreprise. Madame Kim, avocate qualifiée, se joint à BOXX après une carrière impressionnante où elle a occupé différents postes de haute direction chez Hiscox et Gallagher Re.

Elle sera responsable de stimuler la croissance du marché américain, d'élargir les partenariats de distribution stratégiques et de déployer les solutions de cybersécurité intégrées novatrices de BOXX auprès d'une clientèle américaine en croissance rapide.

« Le marché américain représente un moteur de croissance massif pour BOXX, et nos produits gagnent en popularité », a poursuivi M. Kundi. « Elizabeth Kim est une dirigeante reconnue qui possède une expérience exceptionnelle en matière de cyberassurance. Sa connaissance approfondie des produits et du paysage complexe de l'assurance aux États-Unis arrive à un moment où les entreprises et les consommateurs exigent une cyberprotection plus intelligente et plus proactive. Grâce à une équipe aussi solide et à l'ajout de Liz, nous sommes incroyablement bien placés pour accélérer notre trajectoire ascendante aux États-Unis. »

À propos de BOXX Insurance

BOXX Insurance aide les entreprises et les particuliers à assurer et à défendre leurs entreprises contre les cybermenaces et risques liés aux technologies, en exploitant la puissance de la cyberassurance et de la cyberprotection tout-en-un. BOXX, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, et qui a des bureaux dans le monde entier, est un fournisseur mondial primé de services de cyberprotection et d'assurance des risques technologiques.

Nous ne sommes pas une compagnie d'assurance typique. C'est voulu. Nous sommes obsédés par l'idée de rendre le monde numérique de nos clients plus sûr et plus résilient, en créant des changements réels et positifs pour nos clients, nos partenaires et nos courtiers. Avec des produits et des services complets et à la fine pointe de la technologie qui mettent fortement l'accent sur la prévision, la prévention et l'assurance contre les cyberévénements et événements technologiques négatifs, BOXX se consacre à aider les entreprises à évoluer en toute sécurité et en toute confiance dans un environnement numérique de plus en plus complexe, toute l'année.

BOXX Insurance Inc. fait partie de Zurich Global Businesses & Operations, un écosystème mondial axé sur la création d'une valeur significative pour nos clients et nos partenaires. En réunissant les activités mondiales de Travel, de Cyber et de Zurich, y compris les centres de capacités mondiaux, nous exerçons nos activités à grande échelle pour offrir des expériences personnalisées, proactives et numériques qui aident les gens et les entreprises à mieux se préparer pour l'avenir.

SOURCE BOXX Insurance

Sarah Madden, [email protected]