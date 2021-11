Boutique d'animaux Chico - Déjà une 60e boutique au Québec !

« Ma vision, c'est d'un jour voir tout le Québec en orange. On est sur le point d'y arriver. On s'en vient avec plein d'innovations. » - Pierre Charbonneau, président du groupe Chico.

La poursuite d'une mission



Déjà en 1985, Pierre Charbonneau, président de Boutique d'animaux Chico, imaginait l'ouverture de boutiques de quartier partout au Québec. Ses boutiques allaient devenir un endroit où les amateurs de petites bêtes pourraient aller chercher du service-conseil d'accompagnement, des prix d'achat intéressants grâce à la force d'un groupe fortement établi au Québec tout en favorisant le développement d'une vie de quartier de proximité.

Un peu d'histoire

La première boutique d'animaux de quartier a vu le jour dans le quartier Hochelaga il y a plus de 35 ans. Aujourd'hui, l'entreprise est fière de compter sur plus de 60 franchisés québécois.

Le réseau Chico a connu une explosion de sa croissance à partir de 2008. Depuis, de nombreux entrepreneurs passionnés des animaux font le choix de rejoindre la grande famille Chico en devenant franchisés. Les Boutiques d'animaux Chico constituent la plus grande chaîne de boutique d'animaux de quartier au Québec.

À propos de Boutique d'animaux Chico

Boutique d'animaux Chico se spécialise en offrant des services-conseils d'accompagnement, des accessoires, de la nourriture et des jouets pour tous les animaux domestiques. Les soixante franchises n'ont qu'une seule mission : offrir un environnement sain et une belle qualité de vie à vos animaux de compagnie, et ce, depuis plus de 35 ans!

SOURCE Boutique d'animaux Chico

Renseignements: Maxime Bellavance, (438) 837-4122, [email protected]