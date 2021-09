MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Bouthillette Parizeau déploie son offre de conception spécialisée en bâtiment à Edmonton à la suite d'une fusion avec la firme Clark Engineering. Cette alliance stratégique entre deux leaders expérimentés de l'industrie bénéficiera au marché des Prairies à la recherche des plus hauts standards de performance.

« En collaborant avec Clark Engineering sur de nombreux projets, nous avons pu constater une approche commune de qualité, de proximité avec les clients, et d'engagement en développement durable », affirme Patrick St-Onge, VP Stratégie & Développement chez Bouthillette Parizeau.

Clark Engineering, fort d'une réputation bien établie en mécanique, est aussi reconnue pour son expertise en cogénération. « En combinant la vaste offre de services spécialisés de Bouthillette Parizeau à notre savoir-faire dans les marchés institutionnel et commercial des Prairies, nous serons en mesure de répondre à tous les besoins de nos clients pour l'ingénierie des bâtiments!» - Russel Clark.

Russel Clark, fondateur de la firme Clark Engineering, devient donc actionnaire de Bouthillette Parizeau et agit à titre de Directeur du marché des Prairies en plus de diriger le bureau existant, situé à Edmonton.

À propos de Bouthillette Parizeau

Bouthillette Parizeau est une firme d'ingénierie spécialisée en bâtiment préconisant les plus hauts standards de qualité et de performance pour les marchés institutionnels, commerciaux, multirésidentiels et industriels. Ses 600 employés expérimentés s'engagent activement à relever les défis les plus complexes grâce à leur expertise en mécanique, électricité, structure, sécurité & immotique, mise en service, acoustique et services alimentaires. L'approche spécialisée de la firme et le respect démontré à sa clientèle depuis 1956 font de Bouthillette Parizeau un leader reconnu dans l'industrie canadienne du bâtiment, en plus de lui avoir permis de remporter de nombreux prix d'excellence technique. La compagnie sert les communautés canadiennes au Québec, en Ontario, dans les régions nordiques, en Colombie-Britannique et maintenant en Alberta.

